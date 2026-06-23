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OBRAZEM: Není to jen designovka. Nová tréninková střecha dokáže atlety potrápit

Jitka Kubíková Šrámková
  15:51
Atleti začali využívat novou stavbu v v areálu v Plzni-Skvrňanech. Dráha na... Atleti začali využívat novou stavbu v v areálu v Plzni-Skvrňanech. Dráha na... Atleti začali využívat novou stavbu v v areálu v Plzni-Skvrňanech. Dráha na... Atleti začali využívat novou stavbu v v areálu v Plzni-Skvrňanech. Dráha na... Atleti začali využívat novou stavbu v v areálu v Plzni-Skvrňanech. Dráha na... Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde... Atleti začali využívat novou stavbu v v areálu v Plzni-Skvrňanech. Dráha na... Atleti začali využívat novou stavbu v v areálu v Plzni-Skvrňanech. Dráha na... Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde... Atleti začali využívat novou stavbu v v areálu v Plzni-Skvrňanech. Dráha na... Atleti začali využívat novou stavbu v v areálu v Plzni-Skvrňanech. Dráha na... Atleti začali využívat novou stavbu v v areálu v Plzni-Skvrňanech. Dráha na...
Není to jen designovka, ale tréninková záležitost, která dokáže atlety potrápit. Tak mluví o nové stavbě na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň místopředseda klubu Pavel Kovalský. Kdo jede v Plzni-Skvrňanech okolo architektonické kuriozity, musí si jí všimnout. Vlna na střeše pokrytá tartanem budí nejen mezi milovníky architektury pozornost.

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OBRAZEM: Není to jen designovka. Nová tréninková střecha dokáže atlety potrápit

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