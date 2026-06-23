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V Česku udeří tropy. Meteorologové vydali výstrahu a mapu, kde bude vedro nejhorší
Česko čekají tropické dny, teploty překročí třicet stupňů Celsia. Horka začnou pátečním odpolednem, kulminovat budou přes víkend. Teploměry v Čechách a Jihomoravském kraji překročí v sobotu hranici...
Čtyři parašutisté se vážně zranili při nouzovém přistání na Rokycansku
V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními především pohybového aparátu byli transportováni na urgentní příjmy nemocnic v...
OBRAZEM: Není to jen designovka. Nová tréninková střecha dokáže atlety potrápit
Není to jen designovka, ale tréninková záležitost, která dokáže atlety potrápit. Tak mluví o nové stavbě na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň místopředseda klubu Pavel Kovalský. Kdo jede v...
Divoké kočky v Českém lese překvapily, využívají stejně velký prostor jako rysi
Vědci pomocí obojků s vysílačkou sledují pohyb čtyř koček divokých v Českém lese v Plzeňském kraji. Chtějí zjistit, jak velké území využívají, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření mohou přispět...
Řidič zůstal po čelní srážce uvězněný v autě, hasiči museli odstřihnout střechu
U Nýřan na Plzeňsku se ve čtvrtek odpoledne čelně srazila dvě protijedoucí vozidla. Oba řidiči skončili v nemocnici. Jednoho ze šoférů, který zůstal ve vraku uvězněný, museli hasiči vyprostit. Aby se...
Přes půl milionu kilometrů na sdílených kolech. Plzeň službu rozšiřuje
Zvýšením počtu sdílených elektrokol a vybudováním nových stanovišť, kde si je lidé mohou půjčit, reaguje Plzeň na značný zájem o novinku, kterou dopravní podniky města rozjely na jaře, kdy nabídly...
OBRAZEM: Není to jen designovka. Nová tréninková střecha dokáže atlety potrápit
Není to jen designovka, ale tréninková záležitost, která dokáže atlety potrápit. Tak mluví o nové stavbě na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň místopředseda klubu Pavel Kovalský. Kdo jede v...
Narkoman ubodal bratra a v těle otce zlomil nůž. Žalobce žádá vězení i detenci
Marně odborníci varovali devětadvacetiletého Tomáše B. z Plzně, aby přestal brát drogy. Předloni 19. listopadu po dávce pervitinu ztratil veškeré zábrany. Po hádce ubodal podle obžaloby mladšího...
Plzeňská dominance pokračuje: atletky Škody oslavily pátý extraligový titul v řadě
Už při rozběhu cítila, že to bude hodně povedený skok. Mladá dálkařka plzeňské Škody Kristýna Záhořová hned prvním pokusem pokořila metu 639 centimetrů, vytvořila si kariérní maximum a vítězstvím ve...
Českem se přehnaly bouřky. Poškozená trolej zastavila železnici z Chebu do Plzně
Českem se přehnaly další bouřky. Nejsilnější zatím meteorologové zaznamenali na jihozápadě Čech a jihu Moravy. Na Plzeňsku už hasiči od poledne vyjížděli k desítkám popadaných stromů a na trati mezi...
I zkušenému parašutistovi může jít kvůli náhlé změně počasí o život, říká odborník
V kritickém stavu zůstává v plzeňské nemocnici jeden ze tří parašutistů, které tam v neděli přijali po tvrdém přistání v Rokycanech. Čtvrtý zraněný je dál hospitalizovaný v Praze. Dva tandemové...
Se rvačkou neměl nic společného, přesto skončil v poutech. Policistům utíkal svědek
Případ, který bude mít nepříjemnou dohru, nyní vyšetřuje policie v Plzni. Hlídky v noci na dnešek vyjížděly k oznámené potyčce dvou mužů u divadla J. K. Tyla. Při zásahu však zadržely i člověka,...
Rekonstrukce rozhledny Chlum má zelenou, město koupí dominantu Doubravky
Přípravy nového vzhledu vrchu Chlum na okraji Plzně se mohou naplno rozjet. Zastupitelé rozhodli o tom, že město za zhruba 4,5 milionu korun koupí 25 metrů vysokou rozhlednu, která na kopci stojí....
Čtyři parašutisté se vážně zranili při nouzovém přistání na Rokycansku
V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními především pohybového aparátu byli transportováni na urgentní příjmy nemocnic v...
Akci Lázně dál chybí stavební povolení, odhad nákladů je už 2,5 miliardy
Kontroverzní projekt obnovy bývalých městských lázní v Plzni s výstavbou sídla Západočeské galerie dál čeká na stavební povolení. V roce 2022 kraj vedený koalicí zástupců ANO, STAN a Pirátů...
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Trolejbusy jako za starých časů zaplavily centrum Plzně, tisíce lidí slavily výročí
V centru Plzně kroužily při sobotních oslavách trolejbusy, které ve městě jezdily před čtyřmi desítkami let. Tisíce lidí dorazily na oslavy 90 let výroby trolejbusů v Plzni a zároveň připomínky 85...
KOMENTÁŘ: Ve vzrušené diskusi už zjevně nejde o podstatu změn v centru Plzně
Už zřejmě naplno se rozjela kampaň před říjnovými komunálními volbami. V Plzni to jasně dokládá tanec kandidátů kolem úpravy a možné změny provozního režimu na necelých dvou stovkách metrů Americké...