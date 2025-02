Plzeň hledá, jak zajistit větší bezpečnost pro děti na silnicích u škol

Část Komenského ulice (vpravo) u 31. základní školy v Plzni, do které je od června 2022 v pracovních dnech mezi sedmou a osmou hodinou ráno zakázaný vjezd autům kvůli bezpečí školáků. | foto: Martin Polívka, MF DNES

V posledních letech se ukazuje, že větší provoz u škol má také negativní dopady. V některých městech se proto například objevily dopravní značky se zákazy vjezdu pro dobu před osmou a 14. hodinou.

V Plzni se k tomu přikročilo zatím u dvou škol a s omezováním provozu se zřejmě bude pokračovat u dalších. Radnice nyní shání nápady, které by navrhly, jak dopravu u vytipovaných škol uspořádat. Město při tom chce využít možnost získat dotace z evropského programu CLIMABOROUGH.

V pilotním projektu proto Plzeň hledá recepty pro zklidnění automobilové dopravy u 25. základní školy ve Chválenické ulici a u Tyršovy základní školy ve čtvrti Černice. Správa informačních technologií (SIT), která město zastupuje, vyzývá organizace, startupy a firmy z veřejného i soukromého sektoru k přihlášení do evropského tendru za celkem 1,2 milionu eur.

„Plzeň, stejně jako celou řadu evropských měst, trápí silný automobilový provoz spojený se znečišťováním ovzduší a životního prostředí. Především v místech, kde děti tráví většinu dne, chceme s tímto problémem bojovat a zajistit jim zdravější prostředí v okolí jejich škol,“ řekl radní Daniel Kůs (Piráti). Podle něj je výzva součástí veřejné zakázky, kterou evropští partneři spustí v březnu 2025.

Ředitel SIT Luděk Šantora uvedl, že projekt je zaměřený na zlepšení podmínek pro život lidí ve městě a v Plzni se má týkat provozu v ulicích u škol. „Především ráno, když jdou děti do školy, omezíme dopravu a budeme s snažit o to, aby rodiče děti vodili pěšky nebo aby žáci od určitého věku chodili samostatně nebo jezdili na kolech a koloběžkách,“ popsal podstatu možného řešení. Upozornil, že opatření zlepší ovzduší u škol, ale především bezpečnost. „Protože se tam v krátké době sjede spousta rodičů, děti vystupují z aut a jiná tam kličkují. Je to na hraně toho, že dítěti se něco stane a bude z toho velký průšvih,“ sdělil.

Bezpečná cesta do školy Naučte dítě chodit samotné tak, že se „na oko“ rozloučíte a pak jdete za ním a sledujete, zda dělá všechno správně.

Zkuste se na provoz podívat z výšky dítěte, ať víte, co vidí.

Nedovolte dítěti chodit se sluchátky, není pak schopno vnímat nebezpečí.

Mějte na paměti, že dítě vnímá jen to, co vidí před sebou.

Vysvětlete dítěti, jak se správně rozhlížet. Nejprve doleva, doprava a znovu doleva.

Naučte dítě dívat se řidiči do očí, tak má jistotu, že o něm řidič ví.

Choďte s ním pouze po vyznačených přechodech a zásadně na zelenou.

Vysvětlete mu, že ne všichni dodržují pravidla a že ho může ohrozit i auto jedoucí v jednosměrce v protisměru.

Dítě nedokáže odhadnout, na jakou vzdálenost auto zastaví. Vysvětlete mu, že může jít až ve chvíli, kdy auto stojí.

Upozorněte dítě, že tramvaj má přednost.

Nejnebezpečnější místa jsou přechody přes víceproudé komunikace. Vysvětlete dítěti, že může přecházet, až bezpečně zastaví auta v obou pruzích v daném směru. Zdroj: BESIP

Ředitelka 25. základní školy Eliška Syřínková potvrdila, že dopravní situace u školy je problematická. „My už s ní bojujeme delší dobu. Některá opatření jsme už udělali ve spolupráci s městským obvodem,“ uvedla. U školy vzniklo malé parkoviště se šikmým stáním, které by ale nemělo sloužit k dlouhodobému stání, ale především pro krátké zastavení. „Ale ne všichni to tak využívají,“ říká.

Podle ředitelky se nepříjemné chvíle u školy odehrávají zejména před začátkem a po konci vyučování. „Takže žádné snaze města něco zlepšit se nebráníme, protože s dopravní situací u budovy máme špatné zkušenosti. Auta často stojí i tam, kde je zákaz stání, stojí v křižovatce a mezi nimi chodí děti. Někdy v důsledku toho dochází i ke konfliktům mezi řidiči. Chceme to řešit,“ uvedla.

Domnívá se však, že najít dobrý recept nebude snadné a nemyslí si, že by bylo možné uzavřít ulici pro auta. „Ale určitě nějaká řešení existují, možná třeba na půl hodiny uzavřít komunikaci tam, kde se pohybují děti,“ uvažuje. Upozorňuje, že by se úprava provozu dotkla nejenom bezprostředního okolí budovy, aby někde vznikla místa, kde budou moci rodiče zaparkovat a dítě pak případně do školy doprovodit. „Nejdůležitější přitom bude bezpečnost,“ prohlásila.

Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku Plzně řekl, že město už pomocí zákazů vjezdu omezilo dopravu u dvou základních škol v Božkově a na Lochotíně. „Je to vždy krátký úsek silnice před školou,“ vysvětlil.

Podle Vohradského se omezení provozu zavedlo u řady škol v Praze.

Domnívá se, že v případě 25. základní školy v Plzni by bylo možné zvážit vytvoření míst pro zastavení aut rodičů u kulturního domu Šeříkovka, odkud by rodiče dovedli děti do školy.

„Ale ráno se jedná o zhruba 200 aut, a to není žádná legrace,“ konstatoval.

Luděk Šantora připouští, že změna zpočátku vyvolá negativní reakce části rodičů. „To tak bývá vždycky. Hledáme proto i způsob, jak jim opatření vysvětlit a zdůvodnit. Zkušenost z jiných měst dokládá, že zhruba pro třech měsících od zavedení se negativní pohled výrazně změní a většina rodičů je ráda, že ke změně došlo,“ uvedl.