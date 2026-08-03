Podle místostarostky městského obvodu Slovany Evy Trůkové je nový kiosek se zázemím umístěn uprostřed areálu mimo jiné z důvodu větší bezpečnosti lidí, kteří využívají okružní dráhu pro inline bruslaře nebo skateboardisty. „Multifunkční hřiště je možné využít například na basketbal nebo pro šest badmintonových kurtů a pro hokejbal,“ řekla Trůková.
Kiosek má pochozí zelenou střechu a je připraven na celoroční provoz. „Nabízí občerstvení, uzamykatelné skříňky, toalety a také venkovní sprchy. V zimě tady budou mít zázemí lidé, kteří přijdou na veřejné bruslení,“ uvedla.
U zrodu záměru vybudovat sportovní areál na pravém břehu Radbuzy pod Vodárnou Plzeň stál starosta městského obvodu Lumír Aschenbrenner. „Před třiceti lety začali zástupci obvodu plánovat využití pozemku. První věc, která se v areálu pak po letech objevila, byly překážky pro skejťáky. Podstatný byl rok 2004, kdy se uzavřela smlouva se Škodou Holding, která nám dala 1,2 milionu na lezeckou věž, která tady momentálně není, ale zase brzy bude,“ sdělil Aschenbrenner.
Podle něho pak postupně přibývala další hřiště, jako byla inline dráha, a přibylo také parkoviště před areálem. „V roce 2024 tady bylo poprvé zimní kluziště, které navštívilo deset tisíc lidí. Bylo tedy tak oblíbené, že jsme to v roce 2026 zopakovali a návštěvnost stoupla na 30 tisíc lidí,“ sdělil starosta.
Tvrdí, že za tři desetiletí stál rozvoj areálu zhruba 70 milionů korun. Škoda sport park je pro veřejnost k dispozici zdarma.
Na formování podoby sportoviště se od roku 2015 podíleli architekti Jan Toman a Jaromír Veselák. „Chtěli jsme, aby areál byl pro lidi atraktivní, aby objekty v něm byly hezké, funkční a promyšlené. Ve spolupráci se zástupci obvodu jsme vymýšleli náplň a snažili se dát tomu tvář, která by byla pro lokalitu zajímavá,“ prohlásil Jan Toman.
Jeho kolega řekl, že v areálu kromě jiného ještě přibudou stromy. „V návrhu jsou. Počítá se s nimi například v mlatové ploše. Až pominou vedra, budou zasazené a budou také instalované další lavičky,“ konstatoval Jaromír Veselák.