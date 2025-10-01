Za projektem stojí místní developer a stavitel Michal Fictum se společností Miras Group. Společnost o novém projektu informovala ve středu.
Výstavba budov vysokých 94 a 83 metrů společně s už započatou rekonstrukcí sousedícího Hotelu Škoda vyjdou podle stavitele na zhruba 1,5 miliardy korun.
Podle architekta Václava Ulče propojené budovy připomínají objímající se sestry, od toho je odvozené pojmenování projektu. „Vyšší z věží svou výškou nekonkuruje 102metrové katedrále svatého Bartoloměje, přesto se i tak celý projekt se 175 byty stane třetím nejvyšším obytným domem v Česku,“ popsal Tomáš Rek.
Projekt přinese přes 15 000 metrů čtverečních bytů, kanceláří a obchodních prostor nebo bezbariérovou veřejnou vyhlídku v nejvyšším patře budovy.
„Z ní bude možné dohlédnout v případě příznivého počasí až na Alpy. Na střeše vyšší věže se navíc počítá s instalací čtveřice různě vysokých stožárů symbolizujících čtyři plzeňské řeky. Například při zápasech fotbalové Viktorie Plzeň se slavnostně rozzáří červeně a modře a promění tak budovu v symbolický městský maják,“ doplnil Rek.
Přípravné práce pro stavbu výškové dvojbudovy začaly na jaře přípravami pro stavební jámu. „Územní rozhodnutí máme z roku 2019, stavební povolení je z roku 2023. Stavíme v místě, kde je poměrně vysoká hladina spodní vody, takže jsme museli zajistit speciální technologií, abychom mohli následně kopat opravdu hluboké garáže. Z povrchu bude stavba viditelná nejdříve za čtyři až pět měsíců. Zajištění jámy vodonepropustnou technologií stálo přes 40 milionů korun,“ vypočetl Michal Fictum.
Projekt Sisters
Podle něj jsou Sisters a celý projekt pro Plzeň a region výjimečné. „Jako rodilý Plzeňák vnímám, že město potřebuje novou dominantu, která podpoří jeho moderní tvář,“ vysvětlil Fictum.
Vyšší věž bude mít 26 podlaží, nižší o dvě méně. Na vrcholu vyšší z nich, tedy ve výšce 87 metrů, vznikne veřejný bezbariérový zastřešený vyhlídkový ochoz. V nejvyšších patrech je plánovaný i bazén a wellness.
„Vytvořili jsme jakýsi kinosál, kde je vše orientováno na projekci za velkoformátovými okny. Jednotícím motivem interiérů jsou červené akcenty a originální prvky, například osvětlení ze sopečného prachu od mexické firmy, grafické otisky erbu rodu Fictumů v pohledovém betonu nebo stěny porostlé obrazy z květin,“ nastínil neobvyklost plánovaných interiérů Martin Šenberger.
Architekty výškového domu jsou Václav Ulč a Jan Jiran z kanceláře AVE architekt. Ulč v projektu zhmotnil své zážitky z potápění u ostrova Elba. „Na dně hlubokého kaňonu jsem proplouval mezi dvěma stoupajícími věžemi. Výškové stavby dávají městu energii a sebevědomí. Sisters jsou zrcadlem plzeňské katedrály, která je jedinečnou a hlavní plzeňskou dominantou, sestry ji nepřerůstají,“ zdůraznil architekt Václav Ulč.
Stejný architekt stál mimo jiné za nepřehlédnutelnou budovou zvanou Ypsilonka na Bručné, Zlatou Belánkou, tedy domem, který zaplnil proluku u křižovatky Klatovské a Borské ulice. Dalším z jeho nepřehlédnutelných počinů jsou domy v Mlýnské strouze v samém centru Plzně.
Sisters budou mít zelené střechy a částečně i fasády, plášť domů je navržen s nízkoemisním zasklením a se systémem centrální rekuperace vzduchu. Dešťová voda bude zachytávána a využita k závlaze a splachování. Vytápění zajistí napojení na centrální zdroj tepla, na střechách budou instalovány fotovoltaické panely.
„Fasáda s velkoplošným zasklením přinese maximum denního světla, aniž by došlo k přehřívání. Zelené plochy ochladí budovu, zlepší mikroklima a vytvoří nové biotopy,“ dodal stavební inženýr Patrik Půhon.
Hrubá stavba obou budov projektu Sisters má být hotová za dva roky. Vše dokončené, a to včetně rekonstrukce sousedního Hotelu Škoda, by mělo být v roce 2028.
24. dubna 2025