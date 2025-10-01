V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Petr Ježek
  12:16
Třetí nejvyšší obytný dům v České republice plánují postavit v Plzni jen kousek od zdejší Techmanie. Projekt pojmenovaný Sisters budou tvořit dvě vedle sebe stojící věžovité budovy spojené proskleným krčkem. Za tři roky by měly být budovy zkolaudované.
Za projektem stojí místní developer a stavitel Michal Fictum se společností Miras Group. Společnost o novém projektu informovala ve středu.

Výstavba budov vysokých 94 a 83 metrů společně s už započatou rekonstrukcí sousedícího Hotelu Škoda vyjdou podle stavitele na zhruba 1,5 miliardy korun.

Podle architekta Václava Ulče propojené budovy připomínají objímající se sestry, od toho je odvozené pojmenování projektu. „Vyšší z věží svou výškou nekonkuruje 102metrové katedrále svatého Bartoloměje, přesto se i tak celý projekt se 175 byty stane třetím nejvyšším obytným domem v Česku,“ popsal Tomáš Rek.

Návrat k zašlé slávě. Podnikatel chce opravit a znovu otevřít známý hotel

Projekt přinese přes 15 000 metrů čtverečních bytů, kanceláří a obchodních prostor nebo bezbariérovou veřejnou vyhlídku v nejvyšším patře budovy.

„Z ní bude možné dohlédnout v případě příznivého počasí až na Alpy. Na střeše vyšší věže se navíc počítá s instalací čtveřice různě vysokých stožárů symbolizujících čtyři plzeňské řeky. Například při zápasech fotbalové Viktorie Plzeň se slavnostně rozzáří červeně a modře a promění tak budovu v symbolický městský maják,“ doplnil Rek.

Přípravné práce pro stavbu výškové dvojbudovy začaly na jaře přípravami pro stavební jámu. „Územní rozhodnutí máme z roku 2019, stavební povolení je z roku 2023. Stavíme v místě, kde je poměrně vysoká hladina spodní vody, takže jsme museli zajistit speciální technologií, abychom mohli následně kopat opravdu hluboké garáže. Z povrchu bude stavba viditelná nejdříve za čtyři až pět měsíců. Zajištění jámy vodonepropustnou technologií stálo přes 40 milionů korun,“ vypočetl Michal Fictum.

Projekt Sisters

  • jsou dva propojené výškové domy pro bydlení (175 bytů), kancelářské a obchodní prostory
  • vyšší dům - 94 metrů výška, 26 podlaží
    - nižší dům - 83 metrů výška, 24 podlaží
  • výstavba 2026 - 2028
  • materiály: 16 100 metrů krychlových betonu, 2600 tun oceli, 3000 metrů čtverečných skla, zelené střechy a částečně i fasáda, dešťová voda i pro splachování, fotovoltaické panely, rekuperace vzduchu
  • náklady: cca 1,5 miliardy korun, z toho 200 milionů je na rekonstrukci Hotelu Škoda
  • financováno ze soukromých a bankovních zdrojů

Podle něj jsou Sisters a celý projekt pro Plzeň a region výjimečné. „Jako rodilý Plzeňák vnímám, že město potřebuje novou dominantu, která podpoří jeho moderní tvář,“ vysvětlil Fictum.

Vyšší věž bude mít 26 podlaží, nižší o dvě méně. Na vrcholu vyšší z nich, tedy ve výšce 87 metrů, vznikne veřejný bezbariérový zastřešený vyhlídkový ochoz. V nejvyšších patrech je plánovaný i bazén a wellness.

„Vytvořili jsme jakýsi kinosál, kde je vše orientováno na projekci za velkoformátovými okny. Jednotícím motivem interiérů jsou červené akcenty a originální prvky, například osvětlení ze sopečného prachu od mexické firmy, grafické otisky erbu rodu Fictumů v pohledovém betonu nebo stěny porostlé obrazy z květin,“ nastínil neobvyklost plánovaných interiérů Martin Šenberger.

Architekty výškového domu jsou Václav Ulč a Jan Jiran z kanceláře AVE architekt. Ulč v projektu zhmotnil své zážitky z potápění u ostrova Elba. „Na dně hlubokého kaňonu jsem proplouval mezi dvěma stoupajícími věžemi. Výškové stavby dávají městu energii a sebevědomí. Sisters jsou zrcadlem plzeňské katedrály, která je jedinečnou a hlavní plzeňskou dominantou, sestry ji nepřerůstají,“ zdůraznil architekt Václav Ulč.

Stejný architekt stál mimo jiné za nepřehlédnutelnou budovou zvanou Ypsilonka na Bručné, Zlatou Belánkou, tedy domem, který zaplnil proluku u křižovatky Klatovské a Borské ulice. Dalším z jeho nepřehlédnutelných počinů jsou domy v Mlýnské strouze v samém centru Plzně.

Sisters budou mít zelené střechy a částečně i fasády, plášť domů je navržen s nízkoemisním zasklením a se systémem centrální rekuperace vzduchu. Dešťová voda bude zachytávána a využita k závlaze a splachování. Vytápění zajistí napojení na centrální zdroj tepla, na střechách budou instalovány fotovoltaické panely.

„Fasáda s velkoplošným zasklením přinese maximum denního světla, aniž by došlo k přehřívání. Zelené plochy ochladí budovu, zlepší mikroklima a vytvoří nové biotopy,“ dodal stavební inženýr Patrik Půhon.

Hrubá stavba obou budov projektu Sisters má být hotová za dva roky. Vše dokončené, a to včetně rekonstrukce sousedního Hotelu Škoda, by mělo být v roce 2028.

24. dubna 2025
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

