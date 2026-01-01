Silvestrovské oslavy v Plzni skončily také amputací části prstu a popáleninami

  11:51
Záchranáři v Plzeňském kraji během silvestrovské noci ošetřovali muže, u nějž museli amputovat článek prstu. U dalšího potom ošetřovali popáleniny prvního stupně. Městští policisté vyjížděli ke zhruba desítce případů odpalování pyrotechniky v zakázaných zónách, dopadnout pachatele se však nepodařilo. Strážníci evidují téměř čtyři desítky událostí v souvislosti s pyrotechnikou.
Plzeňští městští policisté vyjížděli ke zhruba desítce případů odpalování pyrotechniky v zakázaných zónách. Strážníci evidují téměř čtyři desítky událostí v souvislosti s pyrotechnikou. (1. ledna 2026) | foto: Městská policie Plzeň

„Ve většině případů byla oznámení buďto negativní, protože pachatel přestupku se již na místě nenacházel, nebo se jednalo o místa, na která se zóny zákazu používání pyrotechniky nevztahují,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí plzeňské městské policie Tereza Weidl.

Na náměstí Republiky, kde se oslavy většinou soustřeďují, podle Weidl oslavy probíhaly velmi poklidně a bez výrazného používání pyrotechniky v rozporu s platnou legislativou.

„Ve velké míře se veřejnost soustřeďovala s odpalováním pyrotechniky do povolených zón,“ sdělila Weidl.

Amputace článku prstu

Záchranáři Plzeňského kraje během silvestrovských oslav zasahovali u dvou případů způsobených pyrotechnikou. Muži ze Zbůchu u Plzně museli nakonec lékaři v nemocnici amputovat jeden článek prstu.

Druhý případ se týkal dvaatřicetiletého muže z Klenčí pod Čercovem, který utrpěl popáleniny prvního stupně v obličeji.

Celkem byli záchranáři u pěti případů napadení, dále u tří dopravních nehod, u jedné intoxikace alkoholem u nezletilé osoby a zhruba u patnácti běžných úrazů.

Zatímco před rokem o silvestrovské noci do sedmé hodiny ranní vyjížděli záchranáři k 226 případům, o rok později ve stejnou dobu to bylo 275 případů, což je čtvrtinový meziroční nárůst.

Záchranáři mohou chybět u záchrany života

Mluvčí záchranářů Andrea Divišová uvedla, že lidé si záchranáře přivolají i ke stavům, kdy je v jejich silách si je vyřešit, například mít v lékárničce paralen.

Někdy podle ní lidé vysvětlují přivolání záchranné služby tím, že jejich lékař má o svátcích dovolenou. Záchranáře si nejčastěji nepřivolávají senioři, kteří s ohledem na věk mají nejvíce problémů, ale nejvíce lidé středního věku od 30 do 50 let.

Nárůst se podle Divišové netýká jen silvestrovských oslav, ale celého roku. Mluvčí vyzvala veřejnost, aby vždy zvážila přivolání záchranářů, protože pak mohou chybět tam, kde jde opravdu o minuty a záchranu života.

Zbůch u Plzně (červeně) a Klenčí pod Čercovem (modře) – orientační místa nehod

Zbůch u Plzně (červeně) a Klenčí pod Čercovem (modře) – orientační místa nehod

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Plzeňští městští policisté vyjížděli ke zhruba desítce případů odpalování...

1. ledna 2026  11:51

