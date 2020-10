Kvůli opravě průtahu auta tři týdny neodbočí do historického centra Plzně

Zatímco dosud byla veškerá doprava obousměrně vedena v pásu, kterým se běžně jezdí z centra směrem na Prahu, v pátek bude převedena na druhou polovinu silnice.

„Tím nebude možné z žádného směru odbočit do ulice Sady 5. května a z nich naopak na průtah, tedy silnici první třídy číslo 26. Ve směru na Prahu nebude možné odbočit ani vlevo do Truhlářské ulice. Toto omezení potrvá do 24. října,“ uvedl provozní náměstek Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Plzni Michal Syřínek.

Pro řidiče to znamená velkou komplikaci. Z průtahu se nedostanou nejen do historického centra Plzně nebo z něj na průtah, ale přerušené bude také důležité spojení průtahu městem s mostem v Rooseveltově ulici, přes který se dá zkrátit cesta mezi Doubravkou či Slovany a Roudnou nebo dál na Lochotín či Košutku.

Řidičům, kteří pojedou po průtahu, tak nezbude nic jiného, než jet obousměrně po trase mosty U Jána - Nové divadlo - sady Pětatřicátníků - most generála Pattona, kde jsou téměř po celý den kolony všemi směry.

Ve směru od Nového divadla k mostům U Jána nebude možné odbočit ani doleva do parkovacího domu Rychtářka. Ten bude dostupný jen z opačného směru.

Opravy průtahu Plzní začaly na jaře, silnice dostává nový povrch od mostů U Jána až ke křižovatce s Pobřežní ulicí. Aby povrch zvládal vyšší zatížení, má opravená silnice více vrstev. Proto musejí stavbaři v celém úseku o několik centimetrů zvedat obrubníky i kanálové vpusti.

Covid zasáhl i do stavby silnice na Třemošnou

Téměř až do Vánoc mají stavební firmy nový termín na dokončení kompletní přestavby silnice mezi Plzní a Třemošnou. Ta od loňského roku dostává další dva jízdní pruhy a mizí z ní nebezpečné horizonty.

„Kvůli koronavirovým dopadům a opatřením se u podobných staveb termíny standardně prodlužovaly o 20 dnů. Tady mělo být podle původní smlouvy plné zprovoznění všech čtyř jízdních pruhů 30. listopadu, nový nejzazší termín je tak 20. prosinec. Firmy se samozřejmě snaží, aby to bylo dříve,“ uvedl náměstek šéfa plzeňského pracoviště ŘSD Miroslav Blabol.

V minulém týdnu v úseku nového mostu převedli silničáři dopravu provizorně do nově postaveného pravého jízdního pásu. Před novým mostem přibližně uprostřed úseku je doprava přesměrována na polovinu komunikace, po které se po dokončení stavby bude jezdit směrem do od Třemošné do Plzně. Na okraji Plzně u Kamenného rybníka už těžká stavební mechanizace vybourala původní silnici. Vzniká tam napojení na už dokončený pás od Třemošné.

Součástí stavby je i lávka pro chodce a cyklisty nad novou silnicí, u která stále čeká na otevření, ač měla být v provozu už před prázdninami. Důvodem jsou odhalené praskliny v betonu.