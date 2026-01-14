Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Autor:
  15:53
Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a Manětínskou ulicí. V lokalitě je například hypermarket a vedle něho parkoviště pro téměř dvě stovky aut.

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například hypermarket a vedle něho parkoviště pro 200 aut. (11. ledna 2026) | foto: FOTO: Petr EretMAFRA

V souvislosti s tím se náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů setkal se zástupci společenství vlastníků domů v okolí. Zástupci města potvrzují, že vlastník dotčených pozemků má plán v oblasti stavět.

Ujišťují, že parkovacích míst v lokalitě neubude, ale bude jich naopak výrazně víc a počítá se s obchodními plochami. Plány na výstavbu má investor ještě v lednu projednat s úřady. Kromě jiného je pro povolení záměru zapotřebí změnit zastupiteli schválený dokument o regeneraci lokality.

Šíří se informace, že parkoviště a obchody mají nahradit bytové domy

Na obavy lidí v souvislosti s plánem nové výstavby upozornil při posledním jednání zastupitelů Michal Vozobule z TOP 09. Uvedl, že se ve veřejnosti šíří informace, že místo pro parkování a obchody mají nahradit bytové domy.

„Je mi jasné, že existuje projekt Regenerace sídliště Košutka, který to neumožňuje. Ale chci se zeptat, v jakém stavu je to směrem k městu? Máte nějakou žádost na stole? Je nějaký konkrétní projekt, který může být projednáván? Trváme-li na logických pravidlech, tak by tam umístitelný ani být nemohl,“ řekl.

Primátor Roman Zarzycký z ANO uvedl, že záležitost projednával se starostkou městského obvodu Plzeň 1 Ivanou Bubeníčkovou z ANO a doporučoval, aby se k záměru konala veřejná prezentace, kde by byli i zástupci magistrátu. „Aby nevznikaly dezinformace,“ sdělil.

Tvrdil, že je zapotřebí postupovat transparentně, v souladu s územním plánem a nenarušit závazky vůči občanům ohledně parkovacích míst. Zároveň připomněl, že se jedná o soukromé území.

Podle náměstka primátora Pavla Bosáka existuje záměr majitele pozemků na nějakou formu přestavby a podklady k tomu předložil Útvaru koncepce a rozvoje. Studie prý ale zatím není hotová.

Vlastník pozemků nabízí víc parkovacích míst

Bosák uvedl, že pozemky vlastník získal v devadesátých letech s podmínkou, že bude zachováno 180 parkovacích míst pro veřejnost. Vlastník pozemku jich podle náměstka nabízí mnohem víc. Celkově jich mělo být v prvním návrhu zhruba 780. „Takže je jich tam vysoký nadbytek,“ sdělil.

V návrhu prý bylo také víc metrů čtverečních pro komerční plochy. „To znamená, že není pravda, že by tam zmizely obchody. Naopak,“ vysvětloval.

Plán výstavby údajně počítá s podzemním parkováním, obchody a službami v přízemí a byty nebo kancelářemi nad tím. Podle náměstka zároveň padl ze strany města závazek projednat záměr veřejně se zástupci společenství vlastníků.

Bosák připustil, že záměr bude z pohledu některých lidí zásah do stavu, který tam desítky let existuje. „A je jim to nepříjemné, a je jasné, že jsou tam lidi, kteří jsou nespokojeni s tím, že najednou ze svého domu neuvidí tak daleko jako předtím,“ konstatoval.

Ujišťoval, že pokud se zástupci města s vlastníkem pozemku dohodnou, nevznikne v lokalitě příliš koncentrovaná zástavba.

Ředitel technického úřadu magistrátu Hynek Tomášek uvedl, že studie k záměru je nyní ve fázi schvalování. „Jednou ze zásadních věcí, kterou jak investor, tak my budeme řešit, je parkování. Obecně můžu říct, že investor dbá na to, aby parkování bylo řešeno v nadbytečné míře nebo rozhodně větší, než je dneska,“ sdělil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po explozi zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Západní polovinu republiky dnes od časného rána zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a...

Velká proměna centra Plzně, na náměstí se zklidní provoz a vysázejí stromy

Návrh na úpravu náměstí Republiky z brněnského architektonického a...

Pro historické centrum Plzně to bude velká změna. Letos odstartuje částečná rekonstrukce náměstí Republiky. Zásadní novinkou bude, že na ploše kolem katedrály svatého Bartoloměje bude omezena...

Dívka se na školních toaletách pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

K nehodě u Kostěnic letěl vrtulník.

Záchranáři na Klatovsku v pátek zasahovali na jedné ze základních škol. Příčinou byla otrava jedné z žákyň. S informací jako první přišel server krimi-plzeň.cz, podle nějž se dívka na školních...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

14. ledna 2026  15:53

Tragédie na Klatovsku. Dva muži se v garáži otrávili plynem, zemřeli oba

Letecká záchranná služba Armády ČR v Líních u Plzně má pro převozy pacientů s...

Kriminalisté z Klatovska vyšetřují od úterý tragickou událost. V garáži u rodinného domu v obci Velešice zasahovali záchranáři u dvojice mužů, kteří se zřejmě otrávili oxidem uhelnatým. Staršího muže...

13. ledna 2026  15:54,  aktualizováno  14. 1. 15:02

Markovič mění Česko za Slovensko. V Plzni jeho role slábla, co ve Slovanu?

Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Srbský obránce Svetozar Markovič přestoupil z Plzně do Slovanu Bratislava, s nímž podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Do Viktorie přišel v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče. Západočeský...

14. ledna 2026  11:03

Historicky cenná vodárna se dočká obnovy, město do ní investuje 180 milionů

Plzeň investuje 180 milionů korun do rekonstrukce objektu, kde v minulosti...

Záměr zahájit rekonstrukci objektu, kde v minulosti fungovala Puech-Chabalova filtrace vody, oznámila plzeňská radnice. Objekt v areálu Vodárny Plzeň patří městu. To jej od roku 2013 pronajímá...

14. ledna 2026  9:39

O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

Zájem o byty v budovaných dvou věžích Sisters mají lidé nejen z Plzně, ale také...

Byty v budovaném plzeňském projektu Sisters, který se stane třetí nejvyšší obytnou stavbou v ČR, chtějí lidé z Plzně, západních Čech i z Prahy. Velký zájem je i o nebytové prostory. Dvě věže, vysoké...

13. ledna 2026  15:19

Lom měl být po odtěžení zatopený, místo vody ho ale chtějí zavézt odpadem

Koupání, nebo skládka? V Nebílovském Borku u Plzně se rozhořel spor o lom. (11....

Místní si představovali, že až se v žulovém lomu přestane těžit, plocha se zavodní a podmanivý krajinný prvek s odrazem slunce při jeho západu bude na světě. Ale chyba lávky. Těžaři chtějí lom v...

13. ledna 2026  10:16

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Momentka ze zápasu mezi Plzní a Olomoucí.

V neděli měli volno, do akce vyrazili netradičně v pondělí. Plzeň hostila v dohrávce 41. kola Olomouc, díky těsné výhře 3:2 poskočila na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Rozhodující gól dal 58...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  20:14

V Pošumaví chtějí mít větší vliv na rozhodování o jaderném úložišti a píšou vládě

Úložiště v areálu jaderné elektrárny Dukovany.

Všech deset dotčených obcí z Pošumaví, kde stát zvažuje hlubinné úložiště jaderného odpadu, chce posílit práva samospráv při rozhodování o tomto projektu. Výzvu ke změně zákona, která by to...

12. ledna 2026  17:41

Nemocnice ve Stodě a v Horažďovicích nabízejí pacientům větší komfort

Stodská nemocnice má zmodernizované oddělení sociální péče.

Stodská nemocnice dokončila další významnou rekonstrukci lůžkových částí. V druhém podlaží zmodernizovala v levém křídle lůžkového traktu oddělení sociální péče. Počet lůžek se zvedl z 10 na 14. Tím...

12. ledna 2026  15:39

VIDEO: Plzeňský nosorožec hitem internetu. V Polsku dováděl s nerovným soupeřem

Plzeňský nosorožec se v Polsku střetl s nerovným soupeřem

Samička nosorožce indického Maruška, která se narodila v Plzni, a již několik let žije v polské zoo, se stala hitem internetu. Ve výběhu na ni totiž ´zaútočil´ odvážný muntžak čínský, kterého...

12. ledna 2026  10:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pro dětskou skupinu i občerstvení. V rekreační lokalitě stojí nová budova

U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské...

Trvalo to zhruba pět let a až v závěru minulého roku se podařilo dotáhnout do konce plány na lepší využití prostranství u plzeňského Košuteckého jezírka, kde v minulosti byla restaurace a po ní i...

11. ledna 2026  9:58

Panoš? Mimořádný talent. O Šulcovi jsem nepochyboval. Koubek o svých Plzeňácích

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Opět se stal nejlepším dorostencem roku. Stejně jako v loňském roce. Jiří Maxim Panoš ovládl hlavní kategorii na Galavečeru Našeho fotbalu v Plzni. „Přechod z dorostenecké kategorie do dospělých je...

10. ledna 2026  20:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.