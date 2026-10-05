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Před lety skoro ubil přítelkyni. Teď stojí opět před soudem, už jako důchodce

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  13:09
Karel Sluka z Plzně, který v minulosti dostal deset let vězení za pokus o vraždu své bývalé přítelkyně, znovu stanul před soudem. Tentokrát státní zástupce viní sedmasedmdesátiletého muže z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Podle spisu obžalovaný několikrát vystřelil plynovou pistolí na muže, s nímž měl dlouhodobé spory.

KRIMI

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Podle obžaloby se důchodce Karel Sluka loni v srpnu ve sklepě bytového domu přiblížil k poškozenému, se kterým měl dlouhodobé spory ohledně správy domu. Oba navíc byli ve vedení SVJ tohoto domu.

Ve chvíli, kdy stáli proti sobě, senior vytáhl plynový revolver a čtyřikrát proti muži vystřelil. „Poškozený v důsledku povýstřelových zplodin utrpěl poleptání kůže očních víček, překrvení spojivek levého oka a zarudnutí kůže, což si vyžádalo lékařské ošetření,“ popsal státní zástupce Martin Rykl.

Důchodce dnes u soudu řekl, že si plynovou pistoli koupil proto, že se po infarktu cítil zranitelnější. „Bál jsem se všeho. Proto jsem nosil zbraň,“ vysvětlil Sluka, který se po celou dobu oběma rukama opíral o řečnický pult.

„Udělal divný pohyb rukou“

Vinný se necítí. „Určitě jsem mu (poškozenému) nechtěl ublížit. Ve sklepě jsme byli jen my dva. Měl jsem strach. Stál proti mě zdravý silný člověk a udělal divný pohyb rukou. Nevím, jestli mi chtěl dát facku... Jen jsem ho chtěl zastavit,“ hájil se senior.

Muž dlouhodobě přiznával, že proti sokovi vystřelil z plynové zbraně dvakrát. „Když udělal ten pohyb, střílel jsem od pasu. Na obličej jsem mu nemířil, vždyť stál o schod výš,“ odmítá popis v obžalobě.

U soudu nyní přiznal ještě další výstřel. „Za ten se stydím. Ještě jsem za ním vystřelil, když utíkal. Pak jsem vyšel před dům a zavolal policii, abych měl jistotu, že se mu nic nestalo. Policisti pak v autě říkali, že když byli v domě, žádný plyn tam necítili. Na chodníku jsem viděl poškozeného, když mluvil s policisty. Žádného zranění jsem si nevšiml,“ prohlásil senior.

Příčinou dlouhodobých sporů Sluky s dalšími dvěma členy vedení společenství vlastníků bytových jednotek byly mimo jiné rozdílné názory třeba na to, zda už uzrál čas pro výměnu stoupaček v domě. Zatímco obžalovaný byl přesvědčený, že je na to ještě čas, zbylí dva členové chtěli potrubí vyměnit.

V den, kdy se střílelo, Slukovi údajně vadilo především to, že z chodby zmizela jeho skříň zapůjčená ostatním, ve které bylo složené nářadí.

Ubližoval manželce i dětem

Podle znalců jsou u souzeného seniora patrné známky pocitu zvýšeného ohrožení sebe sama, má potřebu vyšší bezpečnosti, menší pružnost v řešení konfliktních situací i omezený náhled na svůj podíl ve vyhrocených situacích.

„Má zvýšenou citlivost vůči konfliktu, vztahovačně laděné prožívání situací spojených s domem a SVJ, potřebu kontroly nad prostředím a sníženou složku odstupu v emočně vypjaté situaci. Nejde však o příznaky těžké duševní poruchy,“ citoval soudce Tomáš Bouček ze závěru znalců.

Znalci mimo jiné připomněli, že už v minulosti byl muž stíhaný za surové napadení bývalé partnerky. Soudci ho poslali do vězení na 10 let za pokus o vraždu.

Karel Sluka na jaře 2001 neunesl rozchod s tehdy o 13 let mladší přítelkyní a brutálně na ni zaútočil kovovou tyčí. Přestal ji bít až ve chvíli, kdy zůstala bezvládně ležet a útočník se domníval, že je mrtvá. Po útoku žena ztratila čich, trpěla bolestmi hlavy a ztrátou koncentrace. Aktivní sportovkyně byla rázem odkázána na invalidní důchod.

Sluka byl potrestán i za to, že fyzicky ubližoval své ženě i dětem. Manželka, která se s ním rozvedla, týrání neunesla a několikrát se pokusila zabít.

Soud bude pokračovat výslechy svědků. Muži za pokus o těžké ublížení na zdraví hrozí až 12 let vězení.

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