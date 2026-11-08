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V Plzni končí semafory se žárovkami. Nahrazují je úspornější s LED světly

Petr Ježek
  7:32
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Po téměř 80 letech se definitivně uzavírá kapitola semaforů osazených klasickými žárovkami. Vyměňují je za nové s LED technologiemi. | foto: Martin Polívka, MF DNES

Několik dnů byly kompletně vypnuté semafory v plzeňské ulici U Seřadiště, kde zajišťují bezproblémový výjezd hasičům ze stanice přímo u křižovatky. Nešlo o poruchu. Je to jedna z devíti křižovatek v Plzni, kde světelná signalizace prochází v posledních třech měsících kompletní modernizací.

Řidiči nepřehlédnou, když technici mění světelná návěstidla. Ale proč i po jejich výměně zůstává signalizace vypnutá? Vedoucí oddělení dopravních průzkumů a světelné signalizace Správy veřejného statku města Plzně Jan Grohmann vysvětlil, že kromě viditelné výměny starších návěstidel s klasickými žárovkami za moderní LED světla mění technici i to, co před zraky řidičů zůstává skryté.

„Během modernizace je na každé křižovatce vyměněný i řadič. To představuje odpojení toho stávajícího nevyhovujícího, instalaci nového a doplnění příslušných technologií včetně uvedení zařízení do provozu,“ řekl Grohmann.

Nyní končí výměna technologie v křižovatce ulice U Seřadiště a systém čeká oživování. Nejnovější řadiče jsou vybavované technologiemi pro chytré řízení provozu, tedy s nejvyšší preferencí pro vozidla integrovaného záchranného systému jedoucí pod majáky k akutním případům i pro přednostní nastavování zelené vozidlům městské hromadné dopravy.

Křižovatky, na nichž budou moderní semafory

Americká – Anglické nábřeží Jízdecká – Pobřežní (hotovo) O. Beníškové – Malická O. Beníškové – Lochotínská Lobezská – Sladkovského Koterovská – HZS Lobezská – Železniční (hotovo) Doudlevecká – Cukrovarská Sukova – Čermákova/Družstevní

V posledních třech měsících letošního roku prochází modernizací devět křižovatek, město do nich s využitím dotace investuje přibližně 27 milionů korun.

Dopravně nejvytíženější křižovatky ve městě už touto proměnou prošly, ze zhruba 90 semafory řízených křižovatek je v Plzni vybaveno chytrými technologiemi kolem padesátky.

„Doprava je propojený organismus. Pokud ho chceme efektivně řídit jako celek, musíme mít možnost dobře ovládat jednotlivé jeho segmenty. Proto vyměňujeme stávající staré křižovatkové řadiče za nové s LED návěstidly, umožňujícími připojit videodetektory i jednotky zajišťující komunikaci křižovatky s vozidly MHD, IZS i s dalšími vozidly vybavenými příslušnou technologií,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Na červenou stůj, při žluté se připrav, na zelenou jeď

Barevná světla semaforů začala v Plzni řídit dopravu podle dobového tisku v listopadu 1947. Strážníky a policisty uprostřed silnice nahradily před 79 lety světelné signály v dnešní křižovatce U Práce, tedy v křížení dnešní Klatovské, Americké a Tylovy ulice, v křižovatce Americké a Škroupovy nebo v křižovatce U Mrakodrapu.

Po téměř 80 letech se definitivně uzavírá kapitola semaforů osazených klasickými žárovkami. „V Plzni zbývá už jen pár posledních světelných návěstidel se žárovkami, ty se už také postupně mění za nové s LED technologií,“ podotkl Jan Grohmann.

Tři barvy v podlouhlé krabici s kšiltem nad každým ze tří světel se už dávno nemění podle toho, jak někdo nastavil pro ten který směr pevný interval. U většiny řídících jednotek křižovatky jdou signály z čidel, která jsou v silnici a reagují na příjezd vozidla. Délky intervalů zelené a červené upravují i podle stisknutí tlačítek chodci nebo je ovlivní upozornění přijíždějících tramvají a trolejbusů.

Zelená na přání. Plzeň jako první v ČR testuje chytré semafory pro hasiče

Testování chytrých semaforů jde však v Plzni ještě dál. Hasiči vyjíždějící ze stanice Košutka testují jako první v republice novou technologii, která jim při jízdě k zásahům s předstihem uvolňuje průjezd křižovatkami v trase výjezdu. Zatím je do testovacího režimu zapojeno deset křižovatek.

Oproti jiným technologiím tento zkoušený systém neuvolňuje cestu jen v nejbližší křižovatce před hasičskými auty, ale připravuje jim s předstihem bezpečný průjezd i navazujícími křižovatkami. Hasiči byli vybráni k testování záměrně, protože těžká a velká hasičská auta naplněná navíc tunami vody potřebují mít nejen rychlý, ale také co nejplynulejší průjezd.

„Každá minuta či desítky sekund hrají zásadní roli například při zahájení resuscitace nebo vyprošťování z havarovaného vozidla. Při požáru se může během třiceti sekund zásadně změnit situace na požářišti, oheň či kouř může odříznout únikovou cestu nebo může dojít k explozi. Každou snahu zlepšit náš pohyb v provozu proto velmi oceňujeme,“ uvedl při zářijovém představení systému velitel stanice Košutka Michal Pathy.

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V Plzni končí semafory se žárovkami. Nahrazují je úspornější s LED světly

Po téměř 80 letech se definitivně uzavírá kapitola semaforů osazených klasickými žárovkami. Vyměňují je za nové s LED technologiemi.

Několik dnů byly kompletně vypnuté semafory v plzeňské ulici U Seřadiště, kde zajišťují bezproblémový výjezd hasičům ze stanice přímo u křižovatky. Nešlo o poruchu. Je to jedna z devíti křižovatek v...

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