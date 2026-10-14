„Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) případ odložila. Nepotvrdilo se, že by došlo ze strany našich příslušníků k podezření ze spáchání trestného činu,“ informovala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Policisté vyjížděli k potyčce dvou mužů k Divadlu J. K. Tyla. Chtěli vyslechnout i dalšího muže, který se pohyboval poblíž. Jenže ten se zřejmě rozhodl nemístně zažertovat a začal před nimi utíkat. Policisté ho tak považovali za možného dalšího aktéra napadení.
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Se rvačkou neměl nic společného, přesto skončil v poutech. Policistům utíkal svědek
Muž s policisty nespolupracoval, a tak při jeho zadržení použili donucovací prostředky. Později se ukázalo, že prchající muž neměl s konfliktem dvojice nic společného.
Video ze zákroku se objevilo na sociálních sítích i v médiích a část veřejnosti jednání policistů odsoudila.
„Hned poté, co jsme předmětné video zaznamenali na sociálních sítích, se jednáním našich kolegů začal zabývat odbor vnitřní kontroly jakožto nezávislý policejní orgán. Veřejnost jsme informovali, že zákrok považujeme za adekvátní, otázkou však zůstávala jeho přiměřenost. I ta se následně na základě provedeného šetření potvrdila jako opodstatněná,“ pokračuje mluvčí.
Případem se zabývala také GIBS, která dospěla k závěru, že jednání policistů bylo zákonné, adekvátní a přiměřené. Na základě toho nebudou policisté nijak personálně ani kázeňsky potrestáni. „Neboť si ve službě počínali v souladu se zákonem i dalšími interními předpisy,“ vysvětlila Burešová.
„Pro kontext uvádíme, že toho dne zakročovali policisté proti muži, který nereagoval na jejich zákonné výzvy a dopustil se před tím protiprávního jednání. Použití donucovacích prostředků je v takových případech zcela na místě,“ dodala.