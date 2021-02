Na Rozvadově testují rampu na odstranění sněhu z kamionů, je jediná v Česku

Na rampu upozorňuje dopravní značka u silnice s obrázkem kamionu a postavičky, která ze střechy shrnuje sněhové vločky.

„V České republice je to jediná taková rampa. Je v testovacím provozu,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Postavená byla po dohodě s dopravci.



I když v posledních třech týdnech hodně sněžilo, u rampy nebylo o moc víc sněhu než v okolí. K rampě v sobotu dopoledne zamířilo pár nákladních aut. Ale ani jedno u ní nezastavilo. Jen projela kolem a pokračovala dál v cestě, nebo za zatáčkou řidiči soupravy odstavili.



Zákon přikazuje řidičům mít auta očištěná od ledu a sněhu, aby z nich nemohlo nic odlétat. Nezáleží přitom, jestli jde o osobní auto, dodávku, nebo kamion. Norma však už neřeší, jak mají tuto povinnost splnit například řidiči kamionů.



Martin Felix ze sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia říká, že pro kamiony bude nezbytné komplexní řešení. „Globální oteplování to nevyřeší. Na druhou stranu je pravdou, že rampy k čištění jsou zapotřebí jen pár dnů v roce. Například v minulé zimě nebyly zapotřebí vůbec,“ připomíná.

Velké firmy zařízení na odstranění sněhu mají

Pokud kamioňák vyjíždí z areálu velké dopravní firmy, tam většinou k očištění kamionů od ledu a sněhu nějaké vybavení mají.



„Problém je ale hlavně na trase, když musí čerpat dlouhou bezpečnostní přestávku někde na parkovišti. Když během ní nasněží, pak taje a nakonec voda zmrzne, je to velký problém. Pořád se na to něco vymýšlí, ať rozmrazování nebo různé nafukovací vaky pod plachtu. Jenže každý kamion vypadá jinak a sundat sníh nebo led ze střechy návěsu je problém. Kvůli bezpečnosti nesmíte na kamion vylézt, to je už práce ve výškách,“ vysvětlil Karel Felix.



Na lávku postavenou na Rozvadově vedou schody. Nahoře je kolem roštu tvořícího podlahu ze tří stran bytelné zábradlí. U schodů jsou dvířka, která se otevírají kvůli bezpečnosti směrem na plošinu. Když tam vyleze řidič s koštětem na dlouhé násadě, čerstvý sníh dokáže ze střechy návěsu z lávky odmést.



Jenže kdy čistit? Řidiči kamionů vysvětlují, že v době, kdy čerpají bezpečnostní přestávku, se kamion nesmí pohnout ani o píď. Pokud by popojížděli k lávce a pak soupravu ometli, pak by tento čas nemohli vykázat jako přestávku.



„Každý šofér chce za dobu, kdy smí sedět za volantem, ujet co největší kus z naplánované trasy. Časy nakládek a vykládek jsou dopředu přesně dané,“ vysvětlil jeden z dlouholetých řidičů.



Kusy ledu létají na všechny strany

Jenže když řidiči auta neočistí, v lepším případě právě napadaný sníh postupně odlétá, jakmile se souprava rozjede. Za kamionem je chvíli bílá tma. Karel Felix říká, že odletující sníh a led z aut mu také vadí. „Je to nepříjemná situace. Sám nevím, jak ji komentovat, když vidím, jak to z kamionů lítá,“ uvedl.

Kusy ledu přitom létají na všechny strany, i do protisměrného pruhu. „Nejvíc ledu ze střech návěsů padá na kruhových objezdech nebo při nájezdech na dálnici. V některých dnech bývají kolem nich, ale i na vozovce, spousty ledu,“ upozornil řidič kamionu Václav, který vozí náklady téměř 20 let.

Prvního února ráno nedaleko Ostrova u Stříbra velký kus ledu spadl z nákladního auta, proletěl předním sklem dodávky a zranil řidiče. Toho museli záchranáři odvézt do nemocnice na ošetření.



„Vůz, ze kterého se led uvolnil, dosud neznáme,“ uvedla tachovská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Událost se stala za tmy, šofér nákladního auta ani nemusel vědět, co se stalo.



Jestli řidiči auta zbavují ledu a sněhu kontrolují policisté. „Sankce může dosáhnout až dvou tisíc korun,“ řekla mluvčí Eva Červenková.



Podle zjištění ŘSD lávek na odstraňování sněhu a ledu z kamionů není příliš ani u dálnic v okolních zemích. „V Německu jich je na celé dálniční síti dvanáct, v Rakousku sedm, na Slovensku jedna a v Polsku žádná.