Nejdřív archeologové, teď skála. Otevření Rolnického náměstí se opět posouvá

Petr Ježek
  9:39
Vodovod a kanalizace pro plzeňskou část staré Lobzy jsou snad prokleté. Nejdříve místní lidé desítky let jen doufali, že se jich dočkají. Když letos stavba konečně začala, provází ji jedna pohroma za druhou. Letos hotovo určitě nebude, dokončení se aktuálně posouvá na konec května příštího roku. Problémem je tvrdá skála.

Po archeologických nálezech krátce po zahájení stavby a nezbytné stabilizaci svahu je teď problémem tvrdá skála v podloží.

„V optimálních podmínkách se tu při výkopových pracích a pokládce kanalizačního potrubí postupovalo kolem 15 metrů za den. Když zhotovitel narazil při pracích na skalní podloží, postup se zpomalil na 2,5 metru za den. Mrzí nás prodloužení stavby, ale situaci pod povrchem nikdo z nás neovlivní,“ uvedla mluvčí Vodárny Dana Veselá.

Rolnické náměstí ještě zůstane průjezdné, uzavírku oddálil nález archeologů

Na konci února už bylo vše připravené na uzavření hlavní spojnice mezi městskými částmi Doubravka a Slovany přes Rolnické náměstí. Na poslední chvíli město uzavírku odvolalo. Bagry odkryly základy starého statku u odbočky ke sportovní střelnici. Místo bagrů v hlavní silnici tak nastoupili k odhaleným základům archeologové. A ti zjistili, že jde o zbytky statku z 18. století.

„Při pokračování výkopů se podařilo zachytit i druhou obvodovou zeď stavení, která byla pod hranou chodníku směrem k řece. Pokračovala tam kamenná i cihlová podlaha, nalezli jsme tři podstavce pro sloupy, které v budově nesly křížovou klenbu. Odhalili jsme i místo, na které odstavovali žebřiňáky a další tehdy používané povozy,“ popsala v dubnu Martina Bradová z archeologické společnosti Zip.

K uzavírce a rozkopání Rolnického náměstí nakonec došlo až po květnových Slavnostech svobody. Odkloněná je i autobusová doprava. Velkým staveništěm je teď celý silniční úsek od řeky Úslavy až ke křižovatce s Revoluční ulicí v Lobzích. Celkem jde o výstavbu 900 metrů splaškové kanalizace, téměř 650 metrů dešťové kanalizace a přibližně 800 metrů vodovodního řadu. „Součástí stavby je obnova stávajících vodovodních přípojek na veřejných pozemcích,“ vypočítala Veselá.

Oblast starých Lobez je brána jako vesnická zóna, stojí v ní kolem 30 domů. Ačkoliv je 21. století, část domů dosud nebyla napojena na kanalizaci ani městský vodovod. Sliby, že budou připojeni na kanalizaci a vodovod, místní slýchávali desítky let.

Budování vodovodu a kanalizace na Rolnickém náměstí v Plzni se komplikuje. Tentokrát práce zpomalila tvrdá skála. (24. října 2025)
Budování vodovodu a kanalizace na Rolnickém náměstí v Plzni se komplikuje. Tentokrát práce zpomalila tvrdá skála. (24. října 2025)
Budování vodovodu a kanalizace na Rolnickém náměstí v Plzni se komplikuje. Tentokrát práce zpomalila tvrdá skála. (24. října 2025)
Budování vodovodu a kanalizace na Rolnickém náměstí v Plzni se komplikuje. Tentokrát práce zpomalila tvrdá skála. (24. října 2025)
Budování vodovodu a kanalizace na Rolnickém náměstí v Plzni se komplikuje. Tentokrát práce zpomalila tvrdá skála. (24. října 2025)
36 fotografií

„Nám co tu kolem bydlíme to takhle vyhovuje. Klidně by to mohlo zůstat zavřený už na furt, jen s průjezdem MHD. Byla by tam krásná pěší zóna, kde by se dalo v klidu sedět. A v Revoluční by taky nebyl takovej pekelnej provoz,“ reagoval pod oznámením o prodloužení uzavírky na facebookovém na profilu Vodárny jeden z diskutujících.

Vodárna předpokládá, že stavba a omezení skončí 31. května příštího roku, autobusy linek 29 a 30 by se měly vrátit na trasu přes staré Lobzy o měsíc dřív.

Rolnické náměstí je zavřené, na objízdných trasách se tvořily kolony

Oddalování termínů dokončení je problémem pro podnikatele, kteří v této oblasti působí. Šéf tamního Muzea dvoutaktů Pavel Křovák na konci prázdnin potvrdil, že složitý přístup přes staveniště se promítl v počtu návštěvníků, kteří se přišli podívat nejen na trabanty a wartburgy.

„Směr od sídliště kolem hudební školy je nepřístupný. Pěší tam s bídou projdou kolem výkopů. Snažím se lidi směrovat, aby přijížděli od Slovan. Od mostu kolem rybníčku ještě zůstal chodník, po kterém se dá dojít až téměř k nám. Teď k nám zavítají hlavně místní, kteří jdou na procházku,“ podotkl Křovák k muzeu, které letos slaví deset let od otevření. Chce, aby tuto složitou dobu přežily i spolumajitelky kavárničky u vstupu do muzea.

Stavbu za více než 100 milionů korun zajišťuje společnost POHL a je rozdělená do čtyř etap. Investorem je městská společnost Vodárna Plzeň.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kat dostával za popravu čtyři tisíce, oběti komunistů umíraly i 25 minut

Milada Horáková umírala na šibenici osm minut, Stanislav Plichta, který byl invalidní, dokonce 25 minut. Oběti politických procesů za komunistického režimu nebyly totiž popravovány tak, aby jim...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Jízda po zadním kole a rychlost 175 km/h, motorkář přišel o řidičák

Během několika dní přišlo na Domažlicku o své řidičské průkazy šest řidičů. Na průšvih si zadělali rychlou jízdou. Tři z nich řídili silná auta značky BMW. Mezi hříšníky je také motorkář, který si...

Hromadná nehoda na Plzeňsku. Auta dostala smyk kvůli vyteklému palivu

U malé obce Želčany na Plzeňsku došlo v sobotu k hromadné dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič se na hlavní tah z Plzně do Písku vydal s autem, kterému unikaly pohonné hmoty. Kvůli rozlitému palivu...

25. října 2025  17:23

Jízda po zadním kole a rychlost 175 km/h, motorkář přišel o řidičák

Během několika dní přišlo na Domažlicku o své řidičské průkazy šest řidičů. Na průšvih si zadělali rychlou jízdou. Tři z nich řídili silná auta značky BMW. Mezi hříšníky je také motorkář, který si...

25. října 2025  7:09

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

24. října 2025  13:41

Záda už ho do světa nepustí. Louda končí mezinárodní badmintonovou kariéru

Jan Louda končí v 26 letech kvůli zranění zad profesionální badmintonovou kariéru na mezinárodní úrovni. Česká jednička a účastník loňských olympijských her v Paříži to oznámil na svých sociálních...

24. října 2025  11:13

Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

Dva týdny si řidiči zvykají, že při cestách z Rokycan na severní Rokycansko už nemusejí jezdit přes Osek nebo Litohlavy, ale mohou jet po nové silnici, která obě obce míjí. Zatímco v Litohlavech...

24. října 2025  9:44

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

23. října 2025  14:49

Obrat v případu mrtvého muže u ubytovny. Kvůli výsledkům pitvy podezřelého pustili

Jednašedesátiletý muž, který byl v úterý nalezen mrtvý v parku u ubytovny v plzeňských Malesicích, nemusel být zavražděn. Kriminalisté pracují i s verzí, že si zranění mohl způsobit sám. Muže,...

23. října 2025  11:22

Jaro, běhej! Kdo neběhal, nehrál. Jak Gasperini cepoval Šedivce v Crotone

Když na tréninku na chviličku polevil, hned uslyšel ostrý hlas: „Jaro, běhej!“ Už je to dvacet let. V sezoně 2005/06 válel plzeňský odchovanec Jaroslav Šedivec v druholigovém italském Crotone. A na...

23. října 2025  10:47

Na Plzeňsku se střetl vlak s autem na přejezdu, trať do Mnichova stála

Jeden lidský život si ve středu odpoledne vyžádala srážka osobního auta s osobním vlakem na nechráněném železničním přejezdu u Hradce u Stodu na jižním Plzeňsku. Při nehodě zemřel sedmapadesátiletý...

22. října 2025  16:32,  aktualizováno  23. 10. 10:38

Advantage Consulting, s.r.o.
PROFÍK V METROLOGII - OD 45.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 45 000 - 50 000 Kč

Dalších 32 423 volných pozic

Na slunění i skoky do vody. Bolevák dostane do léta tři nová mola

Tři nová mola u pláže Ostende plzeňského Boleveckého rybníka plánuje město vybudovat do léta. Zastupitelé zvedli ruku pro dofinancování projektu za 6,5 milionu korun. Jedno molo u Ostende bude velké,...

23. října 2025  9:28

Plzni se zranil kapitán Vydra. Kdo ho proti AS Řím nahradí, si Hyský nechal pro sebe

Kapitán fotbalistů Plzně Matěj Vydra utrpěl v sobotním ligovém zápase na stadionu Bohemians 1905 zranění kotníku a neodletěl s týmem ke čtvrtečnímu utkání Evropské ligy v Římě proti AS. Nový trenér...

22. října 2025  11:14,  aktualizováno  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.