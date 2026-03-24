Řidiče čeká komplikace na plzeňském tahu, starý podchod ustupuje nové lávce

Petr Ježek
  9:29
Pro auta je průjezdný jen jeden jízdní pruh, jsou posunuté zastávky městské dopravy a těžká technika bourá betonové zdi u podchodu pod frekventovanou výpadovkou. Tak to nyní vypadá na Rokycanské třídě v Plzni, nejvyužívanější spojnici centra Plzně s dálnicí D5 na Prahu. Začala tu dopravní omezení kvůli bourání starého zastřešení a zdí už zavřeného podchodu. Nahradí ho lávka pro pěší a cyklisty.

„Stavba za více než sto milionů zahrne i likvidaci podchodu a přeložky sítí,“ řekla Barbora Hájková z plzeňského magistrátu.

Nová lávka bude dlouhá 116 metrů a široká 3,5 metru. Silnici a její široký zelený středový pás překlene ve výšce minimálně šesti metrů. Zatravněný středový pás se stromy je pozůstatek záměru ze 70. a 80. let minulého století, kdy se tu zvažovalo vybudování tramvajové trati k zamýšlenému sídlišti Švábiny.

Demolicí podchodu začalo budování nové lávky přes Rokycanskou ulici v Plzni na Letné. Stavba mírně komplikuje dopravu na výpadovce na Prahu, vyžádala si také dočasné přemístění zastávek MHD. (19. března 2026)
Stavba mírně komplikuje dopravu na výpadovce na Prahu. (19. března 2026)
Nová lávka propojí Sousedskou a Rodinnou ulici. „Pro Plzeň je to významná investice, protože pro chodce a cyklisty není v současné době komfortní v tomto místě Rokycanskou přejít. Podchod pod komunikací není totiž přívětivý ani bezbariérový,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Co nejbezpečnější překonání pásů silnice první třídy je zde zcela zásadní věcí, protože tudy chodí i velké množství dětí do blízké základní školy. Hodně dospělých se podchodu dlouhodobě vyhýbalo a raději přebíhalo přes silnici, přičemž uprostřed zeleného pásu tito lidé prolézali zábradlím, které je mělo odradit právě od riskantního běhání mezi auty.

Město už dříve nechalo zasypat několik podchodů na největším sídlišti Severní předměstí.

Rokycanskou třídu překlene lávka pro pěší, přecházení bude bezpečnější

O plánech na zrušení podchodu pod Rokycanskou a jeho nahrazení lávkou mluvili před osmi lety tehdejší doubravecký starosta Michal Chalupný s tehdejším náměstkem primátora pro dopravu Petrem Náhlíkem. „I když vybudování lávky na první pohled vypadá jednoduše, ve skutečnosti je to složité kvůli tomu, co je pod zemí. Musíme přesně vědět, jaké sítě bude nutné přeložit a jak nákladné to bude,“ vysvětloval tehdy Náhlík.

Záhada z pošty. Hledaná seniorka se sama přihlásila, mylně vyplacené tisíce nemá

Budova České pošty v Solní ulici v Plzni. (3. 7. 2023)

Policisté odvolali pátrání po seniorce, kterou hledali ve spojitosti se zmizením větší částky peněz na poště v Plzni. Žena se po zveřejnění fotografie přihlásila sama, tvrdí ale, že si peníze, které...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

Ředitel gymnázia podal trestní oznámení i na sebe. Kvůli kostýmům Ku-klux-klanu

Premium
Členové klanu nosí typická roucha s kápí, která jsou jedním z největších...

Policisté prověřují dva studenty gymnázia v Rokycanech, kteří se při halloweenské soutěži převlékli za členy rasistického hnutí Ku-klux-klan. S těmito maskami dokonce vyhráli 1. místo. Tenkrát to...

Strach o Villeho Petmana, Plzeň čeká na výsledky vyšetření. Spoluhráče mrazilo

Plzeňský Ville Petman opouští zápas se Spartou na nosítkách.

Nebyl to hezký pohled. Ve 48. minutě úvodního čtvrtfinále hokejové extraligy mezi Plzní a Spartou se domácí útočník Ville Petman snažil z vlastní třetiny odpálit kotouč do bezpečí, vzápětí jej čistě...

Sparta nad propastí, trenér kritizoval: Ne všichni hráči jsou nastavení na sto procent

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během čtvrtfinálového zápasu proti Plzni.

V klíčovém duelu čtvrtfinálové série s Plzní skóre otevřeli. Jenže o náskok přišli po pouhých 13 vteřinách, a za další dvě minuty už sparťanští hokejisté dokonce prohrávali. V extralize se tak...

24. března 2026  7:14

Motorkář ujížděl policii, pak ho našli v rybníce. Zemřel v nemocnici

Záchrana muže z rybníka u Horšovského Týna. Muž nejprve ujížděl před policejní...

Kriminalisté z Domažlic vyšetřují smrt devětadvacetiletého motorkáře. Ten nejprve ujížděl před policejní hlídkou, později ho našli v rybníce. V kritickém stavu ho přepravili do nemocnice, kde později...

23. března 2026  16:11

Peníze na obchvat Plas jsou, ŘSD podepsalo smlouvu se zhotovitelem

Prostor, kudy povede nový most na obchvatu Plas, už je vykácený. Teď však...

Skončilo období nejistoty, jestli se najdou peníze na výstavbu obchvatu městečka Plasy na Plzeňsku. Šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Blabol v pondělí podepsal za...

23. března 2026  15:23

Muž chtěl zničit nalezený střelný prach, skončil s popáleným obličejem

Ilustrační snímek

S popáleninami skončil v nemocnici čtyřiapadesátiletý muž z Plzně, který se pokusil neodborně zlikvidovat střelný prach. Látka se při manipulaci vznítila a popálila ho v obličeji.

23. března 2026  9:49

Tohle vítězství může být rozhodující, tuší Malík. Sparťany deptal hlavně v nájezdech

Brankář Nick Malík přijímá gratulace od Jakuba Lva po vychytaných samostatných...

Zase patřil ke klíčovým postavám týmu. Ačkoliv inkasoval nejvíc gólů z dosavadních zápasů série, zaslouženě sklízel od hostujících fandů ovace. „Hráli jsme skvěle, Spartu jsme do ničeho moc...

22. března 2026  23:01

Exhejtman Rudolf Špoták chce kandidovat v Domažlicích, sází na vlastní tým

Nový hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták z Pirátů.(14. 2. 2022)

Bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták se chystá do říjnových komunálních voleb v Domažlicích. Špoták loni v létě odešel z České pirátské strany. Potom měl zájem navázat spolupráci s hnutím...

22. března 2026  7:32

Děti jsou méně obratné a přibývá úrazů ve školách. Pojistky proto prudce zdražují

Premium
ilustrační snímek

V tuzemských školách přibývá úrazů dětí. Některé školy v Plzeňském kraji proto zvyšují pojistky. Část škol si kvůli výpovědím pojišťoven, kterým se vysoká plnění za úrazy nevyplatí, hledá pojištění...

21. března 2026

Bouřlivé jednání o větrných elektrárnách na Plzeňsku: jsou obavy z hluku i o krajinu

ilustrační snímek

Na tři stovky lidí dorazily na páteční veřejné projednávání vlivu dvou větrných elektráren v obci Vlčtejn v okresu Plzeň-jih na životní prostředí. Konalo se na Krajském úřadě v Plzni. Hlavními...

20. března 2026  20:09

Přepnuli jsme do jiného módu, líčil po výhře nad Spartou plzeňský Měchura

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Plzně se ve čtvrtfinálové sérii se Spartou nedokázali dlouho gólově prosadit. Střelecké trápení zlomil až těsně před polovinou druhého duelu útočník Adam Měchura, který v početní výhodě...

20. března 2026  14:30

VIDEO: Koloběžkář kvůli výmolu spadl přímo na obličej, ležel na silnici v bezvědomí

Muž na elektrokoloběžce najel do nerovnosti a spadl, zůstal v bezvědomí

Vážnou nehodu elektrokoloběžky zachytila městská kamera poblíž plzeňského hlavního nádraží. Muž, který najel do výmolu, zůstal po nekontrolovaném pádu na obličej ležet v bezvědomí na vozovce. První...

20. března 2026  11:14

OBRAZEM: Motýlí louka i projekce na vodní stěně. Prošli jsme festival světel

Festival světla BLIK BLIK v ulicích Plzně. (19. března 2026)

Plzeň se ve čtvrtek večer proměnila ve velkolepý světelný park. Sedmnáct instalací festivalu BLIK BLIK od českých i světových umělců je rozmístěno na trase od Roudné přes náměstí Republiky až do DEPO...

20. března 2026  10:43

