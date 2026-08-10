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Nevšiml jsem si, tvrdil řidič. Na jednom z kol měl pneumatiku v zarážejícím stavu

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  9:43

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Řidič usedl za volant i přesto, že má platný zákaz řízení motorových vozidel. Navíc byl opilý. A k tomu měl totálně zničenou pneumatiku na předním kole. (7. srpna 2026) | foto: Městská policie Plzeň

Strážníci zastavili v Plzni šoféra, který se s vozidlem neudržel rovně na silnici. Kromě toho, že byl opilý, měla jeho pneumatika na předním kole velký defekt, byla doslova roztrhaná. Řidič strážníkům tvrdil, že si ničeho nevšiml.

Hlídka zastavila Volkswagen Golf v pátek v půl deváté večer a to na Doubravce. Strážníci si totiž všimli, že vozidlo nejede po silnici rovně a následně je zaujal i masivní defekt předního kola.

Řidič usedl za volant i přesto, že má platný zákaz řízení motorových vozidel. Navíc byl opilý. A k tomu měl totálně zničenou pneumatiku na předním kole. (7. srpna 2026)

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„Už při prvním kontaktu s šedesátiletým řidičem bylo patrné, že technický stav vozidla nebude jediným problémem. Muž o zničené pneumatice vůbec netušil a na dotaz, proč ho hlídka zastavila, klidně tipoval, že jel nejspíš příliš rychle. Z jeho dechu byl přitom cítit silný zápach alkoholu,“ popsala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Dechová zkouška vyšla muži pozitivně, a to 2,16 promile alkoholu. Při opakovaném měření ještě o něco více – 2,19 promile.

Řidič usedl za volant i přesto, že má platný zákaz řízení motorových vozidel. Navíc byl opilý. A k tomu měl totálně zničenou pneumatiku na předním kole. (7. srpna 2026)

„Další střípek do mozaiky problémů se přidal ve chvíli, kdy se muže strážníci zeptali na doklady,“ pokračuje mluvčí.

Řidič se bez jakýchkoliv okolků totiž strážníkům přiznal, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. To koneckonců potvrdila i lustrace.

„Do března roku 2027 neměl dotyčný vůbec za volant usednout,“ upozornila Pužmanová s tím, že pro podezření ze spáchání trestného činu si celou záležitost i s řidičem na místě převzali přivolaní státní policisté.

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