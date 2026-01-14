Historicky cenná vodárna se dočká obnovy, město do ní investuje 180 milionů

Autor:
  9:39
Záměr zahájit rekonstrukci objektu, kde v minulosti fungovala Puech-Chabalova filtrace vody, oznámila plzeňská radnice. Objekt v areálu Vodárny Plzeň patří městu. To jej od roku 2013 pronajímá provozovatelům rybích sádek. Na obnovu historicky cenné stavby má Plzeň 180 milionů korun. Rekonstrukce by měla trvat zhruba tři roky.
V rámci festivalu Industry Open se konaly komentované prohlídky také v plzeňské...

V rámci festivalu Industry Open se konaly komentované prohlídky také v plzeňské vodárně. Veřejnost si zde mohla prohlédnout i rybí sádky. (18. 6. 2022) | foto: Milena Sojková, MAFRA

Plzeň investuje 180 milionů korun do rekonstrukce objektu, kde v minulosti...
Plzeň investuje 180 milionů korun do rekonstrukce objektu, kde v minulosti...
Plzeň investuje 180 milionů korun do rekonstrukce objektu, kde v minulosti...
Plzeň investuje 180 milionů korun do rekonstrukce objektu, kde v minulosti...
23 fotografií

Šéf sádek Jan Mikač věří, že stavební práce chov ryb nezastaví ani neohrozí. „Ryby jsou tady víceméně všude. Bude se to muset udělat za provozu, což bude trochu oříšek pro nás i pro stavebníky. Ale věřím, že se s tím popereme, aby se všechno povedlo. Aby se podařilo dát tu úžasnou budovu dohromady a ryby to nijak neodnesly,“ prohlásil.

Jan Mikač si pamatuje, že před rokem 2013 se uvažovalo o možnostech využít objekt pro muzeum automobilových veteránů nebo pro wellness. Tyto varianty padly například kvůli zásahu do budovy nebo proto, že kolem je vodárenská infrastruktura. Jan Mikač považuje budovu z 20. let minulého století ze jedinečnou. „V době, kdy ji postavili, to byl evropský unikát a vlastně jím také zůstala,“ řekl.

Primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) uvedl, že cílem rekonstrukce je zachovat jedinečnou stavbu s historickými konstrukcemi v industriálním duchu a provést ji s maximálním respektem k původnímu architektonickému řešení a pouze s nezbytnými zásahy. „Budova filtrů Puech–Chabal je mimořádným technickým a architektonickým dědictvím města,“ sdělil.

Jesetery se lidé teprve učí jíst, není na ně moc receptů, říká majitel sádek

Podle Veroniky Vítové z magistrátu bude stávající ocelová konstrukce střechy, vyrobená Škodovými závody, zachována a ošetřena. Kompletní bude také obnova střešního pláště, tedy dřevěných krokví, bednění a krytiny, včetně repase světlíků.

„Řemeslníci rovněž provedou sanaci železobetonového nosného systému, obnoví fasády a vymění okenní a dveřní výplně,“ popsala. Na rekonstrukci je už vydané stavební povolení. Projektovou dokumentaci zpracoval Atelier Soukup Opl Švehla.

Objekt postavila společnost Müller & Kapsa podle projektu Hanuše a Zápala, který byl architektem plzeňského stavebního úřadu ve 20. letech 20. století. Stavba má dodnes nezpochybnitelnou architektonickou hodnotu a budí zájem odborné veřejnosti.

Systém Puech–Chabalovy filtrace je možné považovat za technický unikát, dle dostupných informací je dochovaný jako poslední na světě svého druhu. Instalovaná technologie představovala ve své době špičkovou evropskou úroveň, filtrace zlepšila kvalitu dodávané vody. Plzeňská Vodárna tuto technologii využívala až do roku 1994.

Objekt Puech-Chabalovy filtrace tvoří tři trakty a má celkovou plochu 7 620 čtverečních metrů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po explozi zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Západní polovinu republiky dnes od časného rána zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a...

Velká proměna centra Plzně, na náměstí se zklidní provoz a vysázejí stromy

Návrh na úpravu náměstí Republiky z brněnského architektonického a...

Pro historické centrum Plzně to bude velká změna. Letos odstartuje částečná rekonstrukce náměstí Republiky. Zásadní novinkou bude, že na ploše kolem katedrály svatého Bartoloměje bude omezena...

Dívka se na školních toaletách pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

K nehodě u Kostěnic letěl vrtulník.

Záchranáři na Klatovsku v pátek zasahovali na jedné ze základních škol. Příčinou byla otrava jedné z žákyň. S informací jako první přišel server krimi-plzeň.cz, podle nějž se dívka na školních...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Tragédie na Klatovsku. Dva muži se v garáži otrávili plynem, jeden zemřel

Letecká záchranná služba Armády ČR v Líních u Plzně má pro převozy pacientů s...

Kriminalisté z Klatovska vyšetřují tragickou událost. V garáži u rodinném domu v obci Velešice zasahovali záchranáři u dvojice mužů, kteří se zřejmě otrávili oxidem uhelnatým. Jednoho z nich se...

13. ledna 2026  15:54

O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

Zájem o byty v budovaných dvou věžích Sisters mají lidé nejen z Plzně, ale také...

Byty v budovaném plzeňském projektu Sisters, který se stane třetí nejvyšší obytnou stavbou v ČR, chtějí lidé z Plzně, západních Čech i z Prahy. Velký zájem je i o nebytové prostory. Dvě věže, vysoké...

13. ledna 2026  15:19

Lom měl být po odtěžení zatopený, místo vody ho ale chtějí zavézt odpadem

Koupání, nebo skládka? V Nebílovském Borku u Plzně se rozhořel spor o lom. (11....

Místní si představovali, že až se v žulovém lomu přestane těžit, plocha se zavodní a podmanivý krajinný prvek s odrazem slunce při jeho západu bude na světě. Ale chyba lávky. Těžaři chtějí lom v...

13. ledna 2026  10:16

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Momentka ze zápasu mezi Plzní a Olomoucí.

V neděli měli volno, do akce vyrazili netradičně v pondělí. Plzeň hostila v dohrávce 41. kola Olomouc, díky těsné výhře 3:2 poskočila na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Rozhodující gól dal 58...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  20:14

V Pošumaví chtějí mít větší vliv na rozhodování o jaderném úložišti a píšou vládě

Úložiště v areálu jaderné elektrárny Dukovany.

Všech deset dotčených obcí z Pošumaví, kde stát zvažuje hlubinné úložiště jaderného odpadu, chce posílit práva samospráv při rozhodování o tomto projektu. Výzvu ke změně zákona, která by to...

12. ledna 2026  17:41

Nemocnice ve Stodě a v Horažďovicích nabízejí pacientům větší komfort

Stodská nemocnice má zmodernizované oddělení sociální péče.

Stodská nemocnice dokončila další významnou rekonstrukci lůžkových částí. V druhém podlaží zmodernizovala v levém křídle lůžkového traktu oddělení sociální péče. Počet lůžek se zvedl z 10 na 14. Tím...

12. ledna 2026  15:39

VIDEO: Plzeňský nosorožec hitem internetu. V Polsku dováděl s nerovným soupeřem

Plzeňský nosorožec se v Polsku střetl s nerovným soupeřem

Samička nosorožce indického Maruška, která se narodila v Plzni, a již několik let žije v polské zoo, se stala hitem internetu. Ve výběhu na ni totiž ´zaútočil´ odvážný muntžak čínský, kterého...

12. ledna 2026  10:42

Pro dětskou skupinu i občerstvení. V rekreační lokalitě stojí nová budova

U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské...

Trvalo to zhruba pět let a až v závěru minulého roku se podařilo dotáhnout do konce plány na lepší využití prostranství u plzeňského Košuteckého jezírka, kde v minulosti byla restaurace a po ní i...

11. ledna 2026  9:58

Panoš? Mimořádný talent. O Šulcovi jsem nepochyboval. Koubek o svých Plzeňácích

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Opět se stal nejlepším dorostencem roku. Stejně jako v loňském roce. Jiří Maxim Panoš ovládl hlavní kategorii na Galavečeru Našeho fotbalu v Plzni. „Přechod z dorostenecké kategorie do dospělých je...

10. ledna 2026  20:17

Dívka se na školních toaletách pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

K nehodě u Kostěnic letěl vrtulník.

Záchranáři na Klatovsku v pátek zasahovali na jedné ze základních škol. Příčinou byla otrava jedné z žákyň. S informací jako první přišel server krimi-plzeň.cz, podle nějž se dívka na školních...

10. ledna 2026  14:01

Hudební ceny Žebřík budou letos jiné, rozjedou se do regionů

Sošky hudební soutěže Žebřík se letos budou rozdávat na několika místech...

Hudební ceny Žebřík právě vstoupily do svého 34. ročníku, v němž fanoušci mohou hlasovat v tradiční anketě, zároveň však mění svůj hudební formát, který bude formou road movie. Ke slavnostnímu...

10. ledna 2026  9:05

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Západní polovinu republiky dnes od časného rána zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a...

9. ledna 2026  18:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.