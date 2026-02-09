Jednatel realitky má na krku zpronevěru, klienty připravil o více než 12 milionů

Autor:
  13:57
Více než dvanáctimilionovou škodu způsobil jednatel realitní společnosti v Plzni. S klienty uzavíral rezervační a kupní smlouvy na nemovitosti a bral si od nich peníze. Ty ale použil pro vlastní potřebu. Nyní skončil ve vazbě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality pracovali na případu několik měsíců. Uplynulý týden jednatele zadrželi a skončil ve vazbě. Hrozí mu vězení na pět až deset let.

Jednačtyřicetiletého muže nyní obvinili ze zpronevěry. Zároveň je ze zpronevěry stíhaná také realitní kancelář jako právnická osoba.

Advokát z Plzně utopil v hazardu 13 milionů od klientů, stíhá ho policie

Podle policejní mluvčí Dagmar Mifkové muž jako jednatel společnosti uzavíral v pozici zprostředkovatele rezervační či kupní smlouvy a přijímal od klientů do úschovy rezervační zálohy či celé částky kupní ceny. K výplatě kupní ceny ale vůbec nedošlo.

Takto jednal v nejméně dvaceti případech. „Finance použil z větší části na neuhrazené předchozí závazky společnosti nebo na provozní náklady či na osobní potřebu. Na nevyplacených úschovách klientů měl způsobit celkovou škodu ve výši 12 a půl milionu korun,“ informovala Mifková.

Prodali byt, ale na peníze čekají marně. Realitka jim je zadržuje

Podle kriminalistů si tak přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobil tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chci ruské občanství, říká v Kremlem řízené televizi plzeňský zastupitel

Jakub Zieba je zastupitelem městského obvodu Plzeň 1 a velkým propagátorem...

Zástupci vedení městského obvodu Plzeň 1 na Lochotíně se už podruhé distancovali od chování jejich zastupitele Jakuba Zieby (za SPD). Mladý Plzeňan se cítí jako Rus, propaguje Rusko a chce mimo jiné...

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu. Terčovi jinak prodávat nechtějí

Farma rodiny Terčových ve Štěnovickém Borku u Plzně, kde chovají krávy plemene...

Zhruba stovka stálých zákazníků z blízka i z daleka si pravidelně jezdí pro hovězí maso do rodinné farmy Borek ve Štěnovickém Borku na Plzeňsku. Právě na těchto domácnostech, které si pravidelně...

ODS a TOP 09 chce odvolat předsedu kontrolního výboru Špotáka kvůli lázním

Začalo bourání zadního traktu Městských lázní v Plzni v rámci rekonstrukce...

Odvolání předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje, bývalého hejtmana Rudolfa Špotáka (dříve Piráti, nyní bezpartijní), požadují zástupci ODS a TOP 09, kteří jsou v opozici. Jako...

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

Jednatel realitky má na krku zpronevěru, klienty připravil o více než 12 milionů

ilustrační snímek

Více než dvanáctimilionovou škodu způsobil jednatel realitní společnosti v Plzni. S klienty uzavíral rezervační a kupní smlouvy na nemovitosti a bral si od nich peníze. Ty ale použil pro vlastní...

9. února 2026  13:57

Šikana na letecké záchrance v Líních. Ministerstvo chce nápravu, Řehkovo řešení selhalo

Prezident zavítal také do sídla Letecké záchranné služby v Líních u Plzně....

Ministerstvo obrany chce po armádě, aby přijala nápravná opatření v případu nevhodného chování náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně. Ombudsman ministerstva navrhoval její...

9. února 2026  11:41

Plzeňský kouč Hyský o výhře i výběru sestavy: V Lawalovi vidím velký potenciál

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Libercem.

Po vítězném zápase chválil všechny hráče, které poslal na hřiště. Ale nezapomněl ani na ty, kteří zůstali na lavičce či na tribuně. „Cítím, že je v kabině dobrá atmosféra a všichni táhnou za jeden...

9. února 2026  10:59

Hlasy mi řekly, ať někoho zabiju. Muž pobodal náhodnou oběť, dostal 17 let

Adam Chmura u Krajského soudu v Plzni (9. února 2026)

Sedmnáctiletý trest vězení dostal sedmadvacetiletý Adam Chmura, který loni v červnu v Sušici na Klatovsku v opilosti pobodal kolemjdoucího muže, kterého si náhodně vybral. Důvodem bylo to, že se...

9. února 2026  10:16

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

8. února 2026,  aktualizováno  20:51

Rizikem HIV je piercing i operace v ne úplně dobré nemocnici, říká přednosta kliniky

Premium
Přednosta Kliniky infekčních nemocí a Cestovní medicíny Fakultní nemocnice v...

Ještě před několika desetiletími se psalo o mužích, kteří mají sex s muži, jako o velkém nebezpečí při šíření viru HIV. Dnes je situace jiná, protože si dávají pozor. „Když plánují sex s neznámým...

8. února 2026

Plzeňští házenkáři v extraligovém šlágru porazili karvinské obhájce titulu

Plzeňský Petr Vinkelhöfer střílí na bránu Frýdku.

Házenkáři Plzně v souboji dvou nejlepších extraligových týmů doma porazili 34:28 vedoucí Karvinou. Na druhém místě tabulky Západočeši snížili na obhájce titulu ztrátu na dva body.

8. února 2026  13:03

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. Je první v kraji

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. (8. února 2025)

První západočeský areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem, upravenou tratí a osvětlením vyzkoušeli v sobotu v Nýrsku účastníci závodů, které byly zkouškou před Zimní olympiádou dětí a mládeže...

8. února 2026  10:38

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu. Terčovi jinak prodávat nechtějí

Farma rodiny Terčových ve Štěnovickém Borku u Plzně, kde chovají krávy plemene...

Zhruba stovka stálých zákazníků z blízka i z daleka si pravidelně jezdí pro hovězí maso do rodinné farmy Borek ve Štěnovickém Borku na Plzeňsku. Právě na těchto domácnostech, které si pravidelně...

7. února 2026  9:12

Sparta v pohárech bez Grimalda. Plzeň vynechala Krčíka, Sigma i s Růskem

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  16:17

Revitalizace Jiráskova náměstí dostala zelenou, práce mají začít letos

Vizualizace Jiráskova náměstí v Plzni

Roky připravovaný projekt revitalizace Jiráskova náměstí v plzeňské čtvrti Slovany se od vedení města dočkal definitivního potvrzení, že jej bude financovat. Tento týden to schválili zastupitelé...

6. února 2026  15:26

Seniorka vběhla před tramvaj, zůstala zaklíněná pod soupravou. Je vážně zraněná

V plzeňských Slovanech se ve čtvrtek v noci střetla tramvaj s chodkyní. Žena...

V nemocnici bojuje o život třiasedmdesátiletá žena, kterou ve čtvrtek v noci srazila v Plzni tramvaj. Seniorka zůstala ležet pod soupravou, hasiči museli k jejímu vyproštění použít hydraulické...

6. února 2026  9:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.