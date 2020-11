Plzeň bude regulovat pouliční reklamu, zatím jen v širším centru města

V Plzni k ukázkovým případům oblastí zamořených vizuálním smogem patří křižovatka Klatovské a Americké třídy nebo sady Pětatřicátníků.

Že se na podobě středu Plzně změnilo něco k lepšímu, by mělo být poznat už v příštím roce. V praxi se mají totiž odrazit pravidla, která s cílem regulovat vizuální smog připravil Útvar koncepce a rozvoje (ÚKR).

Jedná se o Manuál reklamy ve veřejném prostoru a Manuál označování provozoven. Na ně pak navazuje Plán regulace vizuálního smogu, jenž definuje opatření, která by měla reklamu uvést do lepšího stavu. Všechny dokumenty už schválili radní města.

Náměstek primátora Pavel Šindelář tvrdí, že nově přijaté zásady se vztahují na širší střed Plzně, protože tam je problém s vizuálním smogem největší.

„A my si myslíme, že tato část města by měla Plzeň určitým způsobem reprezentovat,“ prohlásil. Tvrdí, že zástupci radnice nechtějí, aby majitelé nemovitostí nebo podnikatelé v reklamě okamžitě změnili dosavadní poměry.

„Chceme začít s tím, že si uděláme pořádek doma. To znamená, že se soustředíme na nemovitosti v majetku města. Pokud jsou v nich obchodní prostory, pak by jejich označení nebo výlohy měly odpovídat požadavkům, které jsou stanovené v manuálech. Týká se to použití písma, barev a velikosti nápisů. Město to bude ukládat jako povinnost nájemcům,“ vysvětlil Šindelář.

Uvedl, že pokud nájemcům vzniknou se změnou náklady, město na jejich úhradu může přispět.

Architektka Vladimíra Vaníková z ÚKR upozornila, že vedením města schválené dokumenty jsou připraveny primárně pro centrální oblast Plzně, ale zároveň je v plánu rozšířit v budoucnosti jejich působnost i do ostatních městských částí.

„Město Plzeň nechce zakazovat podnikatelům své podnikání propagovat. Chce jim pouze ukázat směr, jak je možné propagovat kvalitně a méně agresivně. Toto je efektivní cesta, jak vytvářet příznivější prostředí pro život ve městě, jak nám ukazují i příklady z ostatních měst,“ sdělila architektka.

V případě dalších pouličních propagačních ploch bude město také nejprve řešit ty, na které má bezprostřední vliv. Dotknout by se to tedy v dohledné době mělo například reklamních laviček.

Časem se regulace dotkne i billboardů

Náměstek Šindelář se domnívá, že k viditelné změně v případech, kdy může svůj vliv uplatnit město přímo, by měl stačit rok.

Záměr města regulovat pouliční reklamu by se měl časem dotknout i billboardů. Jeden z nejviditelnějších je například před budovou Nového divadla. Tam s řešením pomůže i územní studie.

„Podle ní není možné billboardy v oblasti obnovovat. Jakmile skončí platnost povolení, pak už by stavební úřad neměl připustit obnovení a billboard by se měl odstranit,“ řekl Šindelář.

Jednou z nejviditelnějších forem pouliční reklamy jsou velkoplošné plachty napnuté na stěnách budov. S těmi si zatím zřejmě pravidla města neporadí. „K tomu by bylo zapotřebí změnit stavební zákon. Město dnes nemá legální možnost, aby to zarazilo. To závisí na postupu stavebního úřadu,“ konstatoval náměstek Šindelář.