Kamery rozpoznají obličeje lidí, plzeňská opozice se obává Velkého bratra

Daniel Kůs (Piráti) řekl, že se jedná o výdaj na program, který lze použít na kamery k rozpoznání obličeje.

„Zkráceně řečeno: šmírovací software. Jsme proti zavádění takovýchto softwarů,“ prohlásil.

Radní Vlastimil Gola z ANO přesvědčoval, že cílem není analýza obličejů. „Jedná se o systém, který slouží pro integrovaný záchranný systém,“ řekl.

Jako příklad použití uvedl nemocnice, pokud by se v nich odehrála podobná situace jako v loni v prosinci v Ostravě, kde střelec zabil několik lidí. Software by podle něj byl použit výhradně v krizové situaci.

Zastupitel Petr Suchý z koaliční TOP 09 hlásil, že i on by měl velký problém s kamerami, které by rozpoznávaly obličeje.

„Myslím, že je nás takových víc,“ tvrdil. Dožadoval se ujištění, že systém, který si pořídí město, nebude na takový účel použitý.

Data budou dostupná pouze pro policii, tvrdí město

„Nebude. Bude použit pouze pro připojování nemocnic a školek v případě krizového řízení,“ argumentoval Gola.

Radnice podle něj dříve předpokládala, že systém s analýzou obrazu bude u kamer snímajících náměstí Republiky. To podle něj padlo.

„Žádného velkého bratra na území města podporovat nebudeme,“ prohlásil náměstek primátora Roman Zarzycký z ANO. Uvedl, že pokud by kamery analýzu tváře umožňovaly, nebude systém použitý.

Gola upozorňoval, že speciální software má nejprve fungovat v budově Nového divadla právě pro krizové situace, jako je například požár. Data pro analytickou práci prý budou dostupná pouze pro policii.

„I kdybychom třeba u vstupu na nádraží chtěli mít identifikaci hledaných osob, měla by k tomu přístup jen policie,“ uvedl radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký z ČSSD.