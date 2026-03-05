Nenávidí policii, brojí proti systému. Teď nebinárnímu Míšovi odtáhli auto

  17:28
Policisty a strážníky v Plzni už měsíce zaměstnává šestačtyřicetiletý Michal M., který nejčastěji na náměstí Republiky pouští z reproduktorů na autě hlasitou hudbu, často i s basebalovou páskou v ruce skáče na autě nebo kolem něj. S naplno puštěnými reproduktory na střeše jezdil i ulicemi města. V úterý o auto s několika nápisy proti policii na čas přišel, strážníci mu ho nechali odtáhnout od plzeňské nemocnice.
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie...

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie ho nakonec nechala odtáhnout. (4. března 2026) | foto: Městská policie Plzeň

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie...
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni, které mělo i...
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Svérázně...
Muž v Plzni opakovaně protestuje. (5. března 2026)
Michal M. žije v Plzni, s polepeným autem opakovaně protestuje v centru Plzně proti „systému“, policii i strážníkům. Loni na podzim to zkusil i v Praze na Václavském náměstí. Někdy vystupuje jako muž Michal, někdy jako žena Míša. V poslední době si dělají naschvály s youtuberem Mikem Oganesjanem z Prahy, který mimo jiné upozornil například na intimní video, na němž je zachycen muž nápadně podobný poslanci Jindřichu Rajchlovi.

Úternímu odtažení auta předcházel konflikt Michala M. a Mika Oganesjana, oba si vše natáčeli pro své sledující na sociálních sítích. Michal M. má na obličeji vytetovaný svůj názor na policisty v angličtině „Fu*k the system“ (Se*u na systém), na ruce pak velkými písmeny česky nápis „Smrt fízlům“. Podobnými nápisy „vyzdobil“ i své auto. O sobě mluví jako o králi.

Plzeňské strážníky a policii svým chováním a jednáním zaměstnává už řadu měsíců. Vše si natáčí, policistů se ptá, jestli jsou součástí mafie. Ve videích tvrdí, že se nikdy nevzdá.

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie ho nakonec nechala odtáhnout. (4. března 2026)
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie ho nakonec nechala odtáhnout. (4. března 2026)
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni, které mělo i výrazně poškozené sklo čelního okna. Městská policie vůz nakonec nechala odtáhnout. (4. března 2026)
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Svérázně upravený výstražný trojúhelník. Městská policie nakonec nechala auto odtáhnout. (4. března 2026)
V úterý dospěli strážníci u nemocnice k závěru, že odstavený vůz brání ve výjezdu dalším zaparkovaným autům. Michal M. hlídce tvrdil, že musel zastavit kvůli výraznému zvýšení teploty chladící kapaliny.

„Nouzové stání samozřejmě zákon umožňuje, ale řidič musí splnit několik povinností. Tady za vozidlem nebyl při příjezdu hlídky umístěný výstražný trojúhelník,“ popsala mluvčí strážníků Tereza Weidl.

„Řidič uvedl, že se necítil bezpečně při vstupu do vozovky. Hlídka mu nabídla doprovod. Poté trojúhelník vyndal a ve vhodné vzdálenosti umístil za vozidlo. Reflexní vestu řidič neměl ani ve vozidle. Hlídka mu ji ochotně zapůjčila a vyzvala ho, aby si ji oblékl. V dalších minutách byl řidič vyzván, aby začal řešit odstranění vozidla z komunikace, ideálně prostřednictvím asistenční služby. Nejprve vysvětloval, že nemůže volat, protože potřebuje natáčet video, ale strážníci mu pomohli ujasnit priority. Nakonec odešel k vozidlu a podle svých slov asistenční linku kontaktoval. Měla přijet za dvě hodiny,“ uvedla Weidl.

Botičky už téměř nedáváme, chci nás zbavit nálepek, vysvětluje nový šéf strážníků

Hlídku upoutalo i rozpraskané čelní sklo auta. „Strážníci po konzultaci s PČR poučili řidiče o všech zjištěných protiprávních jednáních – od řízení technicky nezpůsobilého vozidla přes nesplnění povinností při nouzovém stání až po pohyb na komunikaci bez reflexní vesty – a také o tom, jak bude záležitost dále řešena,“ řekla Weidl. Vše dostanou na stůl úředníci správního orgánu.

Když strážníci odjížděli, za autem byl umístěný výstražný trojúhelník s urážlivým nápisem a malůvkou proti policii. Po dalším telefonátu se musela hlídka k nemocnici vrátit. Na autě už nebyly registrační značky, bylo o kus posunuté a chybělo také označení překážky. „Protože stálo na frekventovaném místě, kde pravidelně projíždí městská hromadná doprava a hlavně sanitní vozy směřující k urgentnímu příjmu, rozhodli strážníci o odtahu vozidla,“ uvedla mluvčí strážníků.

Nařizuji jménem krále

Michal M. ve čtvrtek zveřejnil další videa, tentokrát s telefonáty s pracovníkem záchytného parkoviště. Zvyšoval hlas, zdůrazňoval, že s majitelkou přijdou pro odtažené auto a ať tam nepočítají, že by jim zaplatili jedinou korunu za odtah a pak stání auta. „Jménem krále vám to nařizuju,“ opakoval několikrát.

Na Michala M., který už má záznam v trestním rejstříku, podal před několika dny státní zástupce obžalobu. Problém má kvůli loňskému příspěvku na sociálních sítích.

„Tento občan o policistovi neustále šíří nepravdivé informace o tom, že byl náš příslušník ve službě pozitivní na kokain, a ve virtuálním prostředí jsme zaznamenali z jeho strany i tvrzení, že tento policista je již postaven mimo službu, musel odevzdat služební zbraň, služební průkaz a byl mu zadržen řidičský průkaz. Tvrzení se nezakládají na pravdě,“ reagovala na podzim krajská policejní mluvčí Pavla Burešová, když policie zahájila úkony trestního řízení pro pomluvu.

VIDEO: Bagr, lopaty i kamera. Hasiči v lese zachránili loveckého psa, uvázl v noře

Zachráněný Max si ze setkání s jezevcem v jeho noře odnesl lehce poraněný...

Hasiči ze čtyř jednotek u Nýřan na Plzeňsku úspěšně osvobodili loveckého psa uvázlého v jezevčí noře. Do té zaběhl při dohledávání postřelené zvěře v lese u Pankráce na severním Plzeňsku.

3. března 2026  13:27,  aktualizováno  13:48

Žena udeřila policistu do obličeje, trestu ujde. Měla pochopitelný důvod, míní soudy

ilustrační snímek

Žena, která v úleku a ze strachu udeřila v Plzni policistu, za to s konečnou platností nebude potrestaná. Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, a potvrdil tak...

3. března 2026  9:21

