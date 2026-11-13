V Plzni pohřbili „Klempířovy nesmysly“. Lidé protestovali za nezávislost kultury

Podle Romana Černíka, šéfa kulturního centra Johan, chtěli účastníci dát najevo nesouhlas s tím, jak ministr jedná s lidmi pracujícími v kultuře. „Sešli jsme se tu, abychom se rozloučili symbolickým smutečním aktem s nesmysly ministra kultury Oty Klempíře. Tímto vizuálně vděčným symbolickým aktem chceme dát najevo, že nám není jedno, co si o nás ministr kultury myslí a jak s námi jedná,“ prohlásil Černík na úvod.
Podobné akce se podle Černíka konaly také v dalších městech, například v Praze, Liberci, Českých Budějovicích nebo Brně. Účastníci plzeňského happeningu se sešli v Mlýnské strouze, kde uložili symbolické nesmysly do rakve zapomnění a psali vzkazy ministerstvu.
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„My si o něm ale taky něco myslíme. Pokud se budete chtít připojit se svými kondolencemi, můžete vzkazy pro pana ministra připnout na sváteční háv, kterým je rakev zakrytá,“ vyzval přítomné Černík.
Průvod se zastavil u Lavičky Václava Havla a pokračoval k soše J. K. Tyla před Velkým divadlem. Tam se odehrála performance Pláč Kultury české a rituální předání nesmyslů k recyklaci ve smysluplné kroky. Do recyklačního kontejneru putovalo například zpackané výběrové řízení na ředitele Národní galerie. Pořadatelé zdůraznili, že nepohřbívají kulturu, ale nápady, které podle nich ohrožují nezávislost umělecké tvorby.