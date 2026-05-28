Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Plzeň má recept, jak šetřit s vodou. Technologie sleduje spotřebu a varuje

Jaroslav Nedvěd
  15:37
Jak zabránit únikům vody a s nimi spojeným vyšším nákladům na provoz? V Plzni se narodil a vyzkoušel recept na řešení. Přišel s ním městem podpořený projekt firmy Nextdrop. Princip je postavený na sledování spotřeby vody v jednotlivých objektech a rychlém informování správců nemovitostí o problému a v případě i přerušením dodávky vody.
Fotogalerie3

Město Plzeň nasadila do městských objektů inovativní technologii pro chytré hospodaření s vodou. | foto: Martin Pecuch

Podle zástupců města lze postup využít při činnosti záchranných složek, protože umožňuje získat aktuální data týkající se počtu lidí ve sledovaných objektech. Zástupce firmy Nextdrop František Mach tvrdí, že z údajů o spotřebě vody lze totiž odvodit, kolik osob v budovách může být. Říká, že nejčastěji k únikům vody dochází u špatně fungujících toalet, které protékají.

„Naše technologie umožňuje monitorovat a automatizovat vodní infrastrukturu v budovách, areálech nebo i celých městských částech. Pomocí analýzy naměřených dat můžeme rychle detekovat úniky vody nebo havárii, predikovat spotřebu a optimalizovat provoz vodovodních sítí,“ vysvětlil František Mach.

Stop drahým účtům. Šest osvědčených triků, jak ušetřit za teplou vodu

V případě zjištění úniku vody pak správce může vzdáleně uzavřít hlavní přívod vody, a pokud se jedná o havárii, dojde k uzavření ventilu automaticky. „Náš systém dokáže upozornit i na opačné případy, kdy v budově dlouhodobě neteče voda a stojí v potrubí, čímž klesá její kvalita,“ upozornil.

Úspory až 20 procent

Hlídání spotřeby vody v objektech města už přineslo úspory v některých případech kolem 20 procent z nákladů. Systém je nyní nainstalovaný ve zhruba třech stovkách budov. Mezi první, kde začal fungovat, patří 7. základní škola. Její ředitelka Ilona Skálová si ho chválí. „Sanitární technika ve škole už má svůj věk a mohli jsme okamžitě zajišťovat opravu, když zjistíme, že uniká voda. Je to báječné,“ uvedla.

Šéf společnosti Nextdrop František Mach u modelu monitorovacího zařízení, které už funguje ve třech stovkách plzeňských objektů.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Připomenula, že s pomocí monitorování spotřeby bylo možné odhalit závady, na které by se jinak nepřišlo. Podle ředitelky to byl například případ, kdy se do toalet začala dostávat teplá voda, která stojí víc peněz. Ukázalo se, že problém způsobila špatně fungující klapka ve směšovači vody. „Díky systému jsme mohli i takovouto záležitost zachytit a napravit. Pro nás jako uživatele je systém, kdy můžeme protékající vodu zastavit okamžitě, velkým přínosem,“ prohlásila ředitelka.

Právě plzeňské školy mají možnost až do 30. října požádat o finanční příspěvek z fondu životního prostředí magistrátu na zakoupení technologie. Pořizovací investice se odvíjejí od velikosti budovy, pohybují se od 80 do 120 tisíc korun. Za správu systému a přístup na cloud je účtován poplatek kolem 10 tisíc korun.

Systém už funguje na fotbalovém stadionu

Významný přínos má systém i v areálu fotbalového stadionu ve Štruncových sadech, kde je hodně zařízení využívajících vodu. „Díky tomu jsme zachytili desítky drobných úniků i větší havárie,“ sdělil provozní ředitel FC Viktoria Plzeň Tomáš Samec. Podle něho po zápasech, na které chodí tisíce lidí, jsou už běžnou rutinou noční SMS zprávy, po kterých pracovníci z technického úseku jezdí na stadion a opravují závady.

V areálu fotbalového stadionu nechalo město systém instalovat loni v listopadu. „V rámci dvouměsíčního testování jsme řešili 15 menších skrytých úniků a jeden významnější únik vody. Přímo do odpadního potrubí, tedy bez viditelných projevů havárie, protékalo za minutu 80 litrů vody. Díky detekované zvýšené spotřebě vody jsme dokázali havárii odhalit a bezprostředně v řádu hodin odstranit,“ řekl Samec.

Sprcha či úsporné splachování. Tipy, které sníží spotřebu vody v domácnosti

Během prvního měsíce nasazení technologie klesla celková spotřeba vody v areálu o 17 procent. Došlo také ke snížení skrytých úniků vody o téměř 60 procent.

Mezi první budovy, kde byl systém nasazen, patří objekty Správy informačních technologií města Plzně (SIT) v Cukrovarské ulici a městský technologický park TechTower na Světovaru.

„Za necelé dva roky jsme v TechToweru řešili více než 60 skrytých úniků vody, přestože se jedná o novou a moderní budovu. Byly to přibližně tři události každý měsíc a nejčastěji šlo o protékající hygienická zařízení. Odhadovaná ztráta nezachycenými úniky by činila téměř 15 procent celkové spotřeby vody,“ řekl Luděk Šantora, ředitel SIT, která spravuje městský park TechTower.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Srdce mi krvácí. Kritici tepou ničení historické dlažby v centru Plzně

Proměna centrálního náměstí Republiky v Plzni je v plném proudu. (16. dubna...

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni budí odpor. Důvodem je vytrhání velkých kamenných desek z chodníků. Město se hájí tím, že když se historické desky rozřežou a obrousí, turisté i Plzeňané to...

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu, soud rozdal pokuty

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Miliardář Leon Tsoukernik loni v zimě zkolaboval poté, co mu Žaneta Otavová píchla injekci s anestetikem a vykonávala na něm domluvené sexuální praktiky. Žena od soudu odešla s pokutou, stejně jako...

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu...

Plzeň má recept, jak šetřit s vodou. Technologie sleduje spotřebu a varuje

Město Plzeň nasadila do městských objektů inovativní technologii pro chytré...

Jak zabránit únikům vody a s nimi spojeným vyšším nákladům na provoz? V Plzni se narodil a vyzkoušel recept na řešení. Přišel s ním městem podpořený projekt firmy Nextdrop. Princip je postavený na...

28. května 2026  15:37

Daviscupový vítěz oslavil sedmdesátku. Život mám rád, hlásí Šmíd z Itálie

Tomáš Šmíd. Na otázku, co teď dělá, trošku provokativně odpovídá, že...

Jak ten čas letí! Tomáš Šmíd, plzeňský rodák a jedna z největších tenisových osobností u nás, oslavil 20. května sedmdesáté narozeniny. V Itálii, kde vítěz Davis Cupu z roku 1980 už roky žije. „A...

28. května 2026  10:07

Na muže se zřítila část sklípku, v kritickém stavu ho převáželi do nemocnice

V Hradci u Stoda na Plzeňsku zavalila muže část zahradního sklípku. (27. května...

V kritickém stavu převáželi záchranáři ve středu odpoledne do nemocnice třiašedesátiletého muže. V zahradním sklípku, který je částečně zahlouben do skalní stěny, na něj spadla dobetonovaná část....

28. května 2026  9:03

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Ve sto letech přeletěli oceán. Veteráni z USA zavítali do západních Čech

Harry „Happy“ Humason a Arnold Strauch, století američtí veteráni, kteří se...

Do Česka přijeli američtí veteráni 2. světové války Arnold Strauch a Harry Humason. Oba se jako devatenáctiletí mladíci podíleli na osvobozování Československa. A oba už oslavili sté narozeniny. Po...

27. května 2026  17:05

Chtějí očistit strojvedoucího jméno. Rodina viní z tragédie na Domažlicku dráhy

U Okresního soudu v Domažlicích pokračoval civilní soud, kde rodina zemřelého...

U domažlického okresního soudu pokračuje civilní spor, kde rodina zemřelého strojvedoucího vlaku žaluje ČD o náhradu nemajetkové újmy. Strojvedoucí zemřel v mezinárodním expresu u Milavčí na...

27. května 2026  16:17

OBRAZEM: Polibek rudému praseti či nový druh kadibudky. Výstava soch jitří emoce

Objekty z výstavy Sochy v ulicích, kterou pořádá město Klatovy a Galerie...

Venkovní výstava soch v ulicích Klatov opět budí vášně. Zatímco některým se toto moderní umění líbí, většina mluví o hnusu a jsou díly studentů, absolventů a pedagogů ateliéru Socha a prostor z...

27. května 2026  14:16

Obvinila partnera ze stovek znásilnění, nakonec sama stanula před soudem

Soudní spis korupční kauzy fotbalové Olomouce.

Ústavní soud (ÚS) se zastal ženy potrestané za křivé obvinění partnera. Tvrdila, že ji dlouhodobě znásilňoval, a to ve stovkách případů, což se ale při vyšetřování neprokázalo. Nakonec tak stanula...

27. května 2026

Řidič čtyřkolky přehlédl betonovou skruž, po nárazu letěl několik metrů

Řidič čtyřkolky přehlédl na louce skruž a najel do ní. Náraz ho katapultoval...

Letečtí záchranáři převáželi ve středu ráno do nemocnice třiačtyřicetiletého muže, který havaroval na čtyřkolce. Muž jel s ní po louce u obce Kašovice na Klatovsku, ve vysoké trávě zřejmě přehlédl...

27. května 2026  9:45

Plzeň má v basketbalové lize nahradit Nymburk. Mistr nejeví zájem o nový ročník

Václav Honomichl (vlevo) v dresu Plzně zakončuje na koš Nymburka přes A. J.

Basketbalisté Lokomotivy Plzeň by si po dlouhých čtrnácti letech opět měli zahrát nejvyšší českou soutěž, tentokrát Maxa NBL. Klub, který působil v první lize a v uplynulé sezoně vyhrál skupinu...

26. května 2026  11:44,  aktualizováno  16:04

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Chci ukázat, že na Plzeň mám, říká obránce Čech. Chystá se i na kemp Utahu

Zadák Aleš Čech na podpisové akci plzeňských hokejistů.

Po sezoně, kterou strávil mezi extraligovou Mladou Boleslaví a prvoligovým Kolínem, zamířil obránce Aleš Čech do kádru hokejové Plzně. Jednadvacetiletý pražský rodák podepsal na západě republiky...

26. května 2026  14:42

Za útok na pacienta v psychiatrické léčebně dostal odsouzený vrah další trest

Eskorta přivádí sedmatřicetiletého Viktora Č. do soudní síně Okresního soudu...

Po 14 letech ve vězení za ubodání seniora v Chebu je osmatřicetiletý Viktor Č. v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, kde se má na uzavřeném oddělení zbavit závislosti na drogách. Jenže i tam dělá...

26. května 2026  14:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.