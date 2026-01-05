Odhadní cena za metr čtvereční byla 15 tisíc korun. Někteří zástupci opozice upozorňovali, že pokud by radnice nabídla pozemky k prodeji v soutěži, mohla by za ně získat víc peněz.
Developer tvrdí, že městu v budoucnu nabídne k odkoupení desítky nových bytů, slibuje blokovou zástavbu obklopenou zelení se vzrostlými stromy a pobytovými plochami i dostatečnou občanskou vybaveností včetně obchodů a mateřské školy.
Parkování má být vyřešeno zejména v podzemních prostorách pod bloky budov. Celkem má v území vzniknout 845 parkovacích míst. Hlavní dopravní napojení lokality má být z Lidické ulice.
Veřejná soutěž?
„Nová čtvrť, která by zde mohla vzniknout, by měla být živá, měla by propojovat a měla by být městotvorným prostorem pro lidi, přírodu a historii,“ řekl Jakub Heidler z architektonického studia Reaktor.
Opoziční zastupitel Petr Suchý z TOP 09 řekl, že studie vypadá pro území zajímavě, ale nesouhlasil s postupem při prodeji městských pozemků bez veřejné soutěže.
„Myslím si, že město si ty pozemky mělo ponechat a mělo zde připravit výstavbu městských nájemních bytů pro naše občany,“ uvedl.
Za zcela nestandardní označil, že pozemky jsou navrženy k prodeji jedinému zájemci. Připomínal případy, kdy se pozemky nabízely v soutěži a město za ně získalo výrazně více než byla odhadní cena. Jako příklad uváděl prodej pozemků na Rychtářce, kde byla odhadní cena 18 tisíc korun za metr čtvereční a získalo 23 tisíc za metr, nebo dokonce 34 tisíc korun.
Doporučoval proto na prodej pozemků v území připravit veřejnou soutěž. „Bude to transparentní, budeme vědět, že jsme dostali maximum a nebudou tam viset otazníky, jestli jsme neztratili významné finanční prostředky, které bylo možné získat,“ konstatoval.
Investor se bude podílet na infrastruktuře
Primátor Roman Zarzycký (ANO) naproti tomu zdůrazňoval, že v tomto případě investor nabídl, že se bude desítkami milionů finančně podílet na vybudování potřebné infrastruktury. Tvrdil také, že developerské společnosti, které měly v minulosti o území zájem, byly s postupem města v tomto případě seznámené. „A nemáme v této chvíli žádnou oficiální reakci od nikoho z nich,“ prohlásil.
Podle ředitelky ekonomického úřadu Hany Kuglerové se v případě započtení příspěvku developera na infrastrukturu cena za metr čtvereční dostává přes 20 tisíc korun za metr čtvereční prodávaného pozemku.
Ředitel technického úřadu magistrátu Hynek Tomášek sdělil, že vypsat veřejnou soutěž na dotčené pozemky by bylo možné, ale bylo by to komplikované. Podle něho se jedná o území, které je složité z hlediska infrastruktury i budoucí zástavby například proto, že se území týkají staré nájemní smlouvy a jsou tam dočasné stavby.
Město prý nemá pro využití lokality stanovené jasné přesnější podmínky. „Je otázka, jestli by vypsání městské soutěže, které by vyžadovalo čas a bylo by dobré mít zpřesňující dokumenty, nebylo kontraproduktivní,“ řekl.