„V uvedené době mělo při vyřizování požadavku klientky dojít k situaci, kdy jí měla být pracovnicí přepážky vrácena finanční hotovost ve výši 20 tisíc korun. Tuto částku měla zaměstnankyně pobočky převzít za účelem jejího zpracování a dočasně ji uložit k dalším finančním prostředkům, které měla v té době na pracovní přepážce,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Následně pracovnice pošty zjistila, že přání starší ženy uložit peníze nemůže splnit a hotovost jí vrátila zpět. “S touto částkou jí ale měly být omylem vydány i další finanční prostředky ve výši několika tisíc korun, které souvisely s předchozími transakcemi,“ pokračuje mluvčí.
Klientka si peníze vzala, uložila do pouzdra a odešla z pobočky. Podle policejní mluvčí není vyloučené, že si seniorka nevšimla, že peněz dostala víc.
Policisté nyní zveřejnili snímky seniorky a žádají, aby se sama přihlásila na policii. Pokud ji někdo poznal, nechť učiní to samé.
„Veškeré informace mohou přispět k objasnění celé situace a k navrácení finančních prostředků oprávněnému subjektu,“ uzavřela Michaela Raindlová.