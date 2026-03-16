Záhada z pošty. Hledaná seniorka se sama přihlásila, mylně vyplacené tisíce nemá

Policisté odvolali pátrání po seniorce, kterou hledali ve spojitosti se zmizením větší částky peněz na poště v Plzni. Žena se po zveřejnění fotografie přihlásila sama, tvrdí ale, že si peníze, které jí nepatří, domů neodnesla.

Budova České pošty v Solní ulici v Plzni. (3. 7. 2023) | foto: Petr Eret, MAFRA

Policisté zveřejnili snímky starší ženy v zimní bundě, čepici a s červenou taškou v ruce minulý pátek. O dva dny později pátrání po ní odvolali s tím, že seniorka se osobně dostavila na obvodní oddělení Plzeň-střed, kde podala vysvětlení.

„Jejím výslechem policisté zjistili, že tato žena si odnesla z pobočky pouze své peníze, a proto toto pátrání odvoláváme,“ dovysvětlila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Případem zmizelé hotovosti se policisté nadále zabývají a kde skončilo více než 20 tisíc korun, zatím není jasné. „Probíhá prověřování případu a zjišťujeme ve věci další okolnosti,“ řekla mluvčí.

Kuriózní chyba pošty. Seniorka odešla z pobočky s penězi navíc, hledá ji policie

Ke kuriózní situaci na poště v Solní ulici v Plzni došlo 13. ledna. „V uvedené době mělo při vyřizování požadavku klientky dojít k situaci, kdy jí měla být pracovnicí přepážky vrácena finanční hotovost ve výši 20 tisíc korun. Tuto částku měla zaměstnankyně pobočky převzít za účelem jejího zpracování a dočasně ji uložit k dalším finančním prostředkům, které měla v té době na pracovní přepážce,“ popsala Raindlová.

Následně pracovnice pošty zjistila, že přání starší ženy uložit peníze nemůže splnit a hotovost jí vrátila zpět. S touto částkou jí ovšem podle prvotních informací měla vrátit také další peníze, přes 20 tisíc korun, které souvisely s předchozími transakcemi.

Starší žena si peníze vzala a odešla pryč. Policejní mluvčí už v pátek upozornila, že klientka si peněz navíc nemusela vůbec všimnout. Nicméně nyní tvrdí, že je od pracovnice za přepážkou nedostala.

Nejčtenější

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

Kuriózní chyba pošty. Seniorka odešla z pobočky s penězi navíc, hledá ji policie

ilustrační snímek

Ke kuriózní situaci došlo na poště v Plzni. V důsledku chyby, kterou během jedné transakce udělala pracovnice za přepážkou, odešla starší žena bohatší o několik tisíc korun. Pravděpodobně si toho...

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.

Neprožívají ideální období, od poloviny února čekali na výhru. Ve 25. ligovém kole se plzeňští fotbalisté dočkali, v Hradci triumfovali 3:0. V závěru prvního poločasu skóroval Lawal, krátce po pauze...

Plzeň - Bohemians 2:0, výhru domácích pečetil z penalty Krčík, Frühwald nedohrál

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Mohameda Toureho v utkání proti Bohemians.

Plzeňští fotbalisté se osamostatnili na třetí příčce ligové tabulky. Ve 26. kole doma porazili Bohemians 2:0. Skóre otevřel v první půli střídající Toure a pojistku přidal 10 minut před koncem Krčík...

Záhada z pošty. Hledaná seniorka se sama přihlásila, mylně vyplacené tisíce nemá

Budova České pošty v Solní ulici v Plzni. (3. 7. 2023)

Policisté odvolali pátrání po seniorce, kterou hledali ve spojitosti se zmizením větší částky peněz na poště v Plzni. Žena se po zveřejnění fotografie přihlásila sama, tvrdí ale, že si peníze, které...

16. března 2026  11:31

Musí zlepšit přístup. Plzeňský kouč Hyský o tom, proč nehraje Prince Adu

Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s Mladou Boleslaví.

Stihl jednu povedenou akci, při střele na branku si ale nigerijský útočník Salim Lawal přivodil svalové zranění a musel ze hřiště. Hned po deseti minutách nedělního duelu proti Bohemians tak kouč...

16. března 2026  10:51

Skuhrání a nohy trčící ven. Narkoman uvázl v popelnici, zachránili ho strážníci

Drogově závislý muž se nemohl sám dostat z kontejneru a skuhral. Nakonec mu...

V kontejneru na komunální odpad v Plzni při jeho prohledávání uvázl drogově závislý muž. Do nádoby se doslova ponořil hlavou napřed, ven se už bez pomoci nedokázal dostat. Že je v nouzi prozrazovalo...

16. března 2026  9:44

Do hry musel Touré neplánovaně, nakonec zářil. Tohle mu hodně pomůže, mínil Hyský

Plzeňský útočník Mohamed Toure (vlevo) střílí gól do sítě Bohemians.

Zkraje února přišel do Plzně z finské ligy zhruba za 36 milionů korun. V neděli dvacetiletý guinejský fotbalový útočník Mohamed Touré naznačil, že Viktorii by se tahle investice mohla vyplatit.

15. března 2026  20:21

Plzeň - Bohemians 2:0, výhru domácích pečetil z penalty Krčík, Frühwald nedohrál

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Mohameda Toureho v utkání proti Bohemians.

Plzeňští fotbalisté se osamostatnili na třetí příčce ligové tabulky. Ve 26. kole doma porazili Bohemians 2:0. Skóre otevřel v první půli střídající Toure a pojistku přidal 10 minut před koncem Krčík...

15. března 2026,  aktualizováno  17:50

Dobrodruh, který zemřel v koncentračním táboře. Alfa připomíná Batličku

Premiéra inscenace Legenda Batlička: Na vlnách dobrodružství v Divadle Alfa v...

Příběhy slavného dobrodruha, cestovatele, radioamatéra a spisovatele z dob první republiky Otakara Batličky ožívají v plzeňském Divadle Alfa.

15. března 2026  8:46

Užívám si každou vteřinu, říká plzeňský Lalancette a vyhlíží play off: Vše bude těžší

Lalancette z Plzně v souboji u mantinelu.

Během úvodní třetiny posledního duelu základní části extraligy proti Vítkovicím fanoušci jásali nad zprávou, že v Plzni prodloužil smlouvu o další dva roky. Hokejový útočník Christophe Lalancette pak...

15. března 2026

Radnice v Aši koupila vilu, v níž sídlí ordinace. Služby rozšíří

Vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko,...

Město Aš koupilo vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko. Ordinace zdejších lékařů plánuje zachovat a rozšířit. Prostor, kde aktuálně sídlí zubní, oční a praktický...

15. března 2026  7:24

Při požáru bytovky v Plzni zemřela žena, dva policisté se nadýchali kouře

Ilustrační snímek

Při pátečním požáru bytového domu v plzeňské Smrkové ulici zemřel člověk. Hasiči evakuovali dvě patra domu. Při odpoledním zásahu se dva policisté nadýchali kouře. Hořet začalo v šestém patře...

14. března 2026  10:20

Jdeme směrem, který architektonickou soutěž nepoužívá, hájí rozhodnutí radní

Libor Picka, člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a...

Rekonstrukce bývalých lázní v Plzni spojená se stavbou galerie by podle krajského radního pro kulturu Libora Picky ze STAN mohla začít na jaře příštího roku. Právě Picka má ve vedení kraje nyní...

14. března 2026  9:33

Kuriózní chyba pošty. Seniorka odešla z pobočky s penězi navíc, hledá ji policie

ilustrační snímek

Ke kuriózní situaci došlo na poště v Plzni. V důsledku chyby, kterou během jedné transakce udělala pracovnice za přepážkou, odešla starší žena bohatší o několik tisíc korun. Pravděpodobně si toho...

13. března 2026  16:11

Plzeňské farmářské trhy startují 17. sezonu, od Velikonoc se přesunou ke Zvonu

První farmářské trhy v letošním roce na náměstí Republiky v Plzni (25. 3. 2023)

Oblíbené Plzeňské farmářské trhy startují o víkendu už 17. sezonu. Tradičně se konají na náměstí Republiky v sobotu dopoledne. Letos se ale akce od Velikonoc přesune do nedaleké lokality U Zvonu....

13. března 2026  14:50

