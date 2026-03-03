Žena udeřila policistu do obličeje, trestu ujde. Měla pochopitelný důvod, míní soudy

Autor: ,
  9:21
Žena, která v úleku a ze strachu udeřila v Plzni policistu, za to s konečnou platností nebude potrestaná. Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, a potvrdil tak zprošťující rozsudek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Soud rozhodoval bez veřejného jednání, plné odůvodnění zatím není dostupné. Na odmítavé rozhodnutí upozornil server Novinky.cz.

Incident se odehrál v roce 2022 v plzeňském penzionu. Trojice policistů se kvůli vyšetřování zločinu potřebovala dostat dovnitř. Žena, která v objektu pracovala a zrovna odemykala dveře, je ale pustit nechtěla, nebyla si totiž jistá, že jde o skutečné policisty. Při následné přetahované jednoho z mužů udeřila do obličeje.

Obžaloba v tom spatřovala přečin násilí proti úřední osobě. Podle zprošťujícího rozsudku plzeňského okresního soudu, který následně potvrdila i odvolací instance, nešlo ze strany obžalované o žádný cílený útok, nýbrž o reakci z úleku. Svou roli v tom sehrálo i chování policistů.

„Stačilo, kdyby se policisté ještě před vstupem do objektu obžalované prokázali a jednou slušnou větou ji požádali, že se potřebují dostat do penzionu za účelem nějaké prohlídky. Pokud by tímto způsobem postupovali, jsem přesvědčený, že obžalovaná s ohledem na dosavadní řádný život a své vystupování by jim v tom nebránila, nervala se s nimi a pustila je dovnitř,“ konstatoval plzeňský soud.

Opilý řidič boural, pak dal policistovi facku a hodil po něm notebook

Bradáčová v dovolání uvedla, že „adresát výkonu veřejné moci není oprávněn samostatně posuzovat, zda je pravomoc vůči němu vykonávána v mezích zákona“, a měl by se proto podvolit. Případný nesouhlas může uplatnit až následně prostřednictvím dostupných právních prostředků. Výjimku podle Bradáčové představují jen zjevné excesy policistů, které zcela vybočují z normy. Plzeňský případ mezi ně však nepatřil, mínila nejvyšší státní zástupkyně.

3. března 2026  9:21

