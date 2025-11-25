Přeseknuté žebro, poraněná játra. Za útok mačetou soud vyměřil deset let

Petr Ježek
  13:44
Muž pohybující se mezi bezdomovci jen se štěstím přežil bodnutí do břicha zbraní podobnou mačetě. Čepel dlouhá 48 centimetrů mu přesekla žebro a poranila játra. Za březnový útok v plzeňském parku dostal v úterý 10 let vězení obžalovaný Štefan R. Senát krajského soudu totiž poškozenému neuvěřil, že si zranění mohl způsobit i sám.

KRIMI

„Při prvním výslechu, když se (poškozený) probral v nemocnici, si nic nepamatoval. Před soudem byla patrná snaha poškozeného pomoci obžalovanému. Bylo nelogické a zvláštní, když začal říkat, jak se při konfliktu přetahovali o deštník a nevyloučil, že si zranění mohl způsobit sám. Těžko uvěřit, že by se rozpomněl až po tak dlouhé době. Přikláníme se k tomu, že chtěl obžalovanému pomoci a ospravedlnit jeho jednání,“ vysvětlil dnes soudce Tomáš Bouček.

Březnové napadení čtyřiatřicetiletého muže v parku v centru Plzně senát posoudil jako pokus o vraždu a šestapadesátiletému Štefanovi R. nepravomocně vyměřil 10 let vězení.

Muž bodl v plzeňském parku soka nožem do břicha, hrozí mu 18 let vězení

Na počátku incidentu byl konflikt bývalé partnerky obžalovaného s čtyřiatřicetiletým mužem za obchodním centrem. Žena obžalovanému tehdy telefonovala, podle spisu krvácela ze zranění na ruce.

„Čtyřikrát jí to típl, po páté telefon zvedl. Do telefonu mu říkala, že ji napadli a zmlátili. Ona žije mezi bezdomovci, partner s ní má z minulosti dítě,“ popsala současná družka obžalovaného, proč jel ženu bránit.

Krajský soud v Plzni vyměřil Štefanu R. za loňský útok mačetou deset let nepodmíněně. (25. listopadu 2025)

Obžalovaný je podle nynější přítelkyně sběratelem nožů a mačet. „Jak mu zavolala, jeden narychlo vzal a odešel z domova,“ řekla žena. Zbraň přinesl na místo ukrytou v deštníku, vyplývá ze spisu.

„Obžalovaný podle své první výpovědi věděl z minulosti, že poškozený je problematická osoba a nosí u sebe zbraň. V přípravném řízení řekl, že poškozeného asi bodl. U soudu řekl, že neví, jak k tomu došlo,“ připomněl soudce.

Podle znalců bylo bodnutí vedené velkou silou. Poškozenému život zachránily rychlé podání krve a operace. „Není možné, aby došlo k poranění nešťastnou náhodou. Bodl do oblasti břicha. Všichni víme, že právě tam jsou životně důležité orgány,“ vysvětlil soudce.

Podle něj nebylo na místě, aby obžalovaný řešil konflikt, který se ho netýkal. „Když už tam pak byl, byl to akt pomsty. Ty jsi napadl moji bývalou družku, jdu si to s tebou vyřídit,“ objasnil Bouček možnou motivaci.

Obžalovaný je otcem nezletilých dětí a má mnoho záznamů v trestním rejstříku. Nyní mu hrozí mu deset až osmnáct let vězení. Verdikt není pravomocný, všichni si nechali lhůty pro případná odvolání. Zdravotní pojišťovně by měl Štefan R. zaplatit za léčení zraněného přes půl milionu korun.

