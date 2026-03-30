„Mohla by tam být zlatá cihla.“ Prodej zbloudilých balíků brali v Plzni jako adrenalin

Jitka Kubíková Šrámková
  16:16
Populární balíčky s tajemným obsahem lákaly v pondělí odpoledne do plzeňského obchodního centra Plaza. Už před spuštěním prodeje nedoručených zásilek z různých evropských e-shopů tam už čekala zhruba stovka lidí. Zájemci v balíčcích našli například tablet, sluchátka či mikinu.

Patrik z Plzně dal za nákup nedoručených zásilek s tajemným obsahem tři tisíce. „Našel jsem tablet, obal na tablet, nějaké podložky, ještě tu mám několik balíčků, které vybalím až doma,“ sdělil Patrik. Ten nepřišel, aby na akci vydělal, ale aby si zajistil netradiční zážitek. „Beru to jako adrenalinový sport. Ty tři tisíce mi opravdu nebudou chybět,“ poznamenal.

V obchodním centru Plaza v Plzni začal v pondělí prodej balíčků se záhadným obsahem. (30. března 2026)
V plzeňském OC Plaza poběží týden prodej takzvaných ztracených balíčků, který pořádá firma King Colis. (30. března 2026)
Třiatřicetiletá Sabina z Plzně si půlhodinovou frontu vystála s maminkou, aby koupila balíček pro sebe a pro sestru. „Zatím nevím, kolik korun do toho budu investovat. Předpokládám tak 700,“ řekla.

Na otázku, co by chtěly v balíčku najít, shodně s humorem odpověděly, že například zlatou cihlu. „Telefon by také nebyl špatný. Ve sportce jsem ještě nikdy nic nevyhrála, tak dneska by tam mohla být zlatá cihla,“ pousmála se Sabina.

Nakonec v balíčku měla bezdrátová sluchátka. „Dala jsem 900 korun, takže jen sluchátka mi to vrátila,“ svěřila se Sabina, která ale v tašce měla ještě několik balíčků, které veze domů.

„Manžel bude mít v neděli narozeniny, tak jsme si říkali, ať si tu vybere nějaký premium balíček, jeden malý, jeden velký. Spíš je to pro srandu,“ svěřila se Katka, která s přítelem Jakubem přijela do Plzně z Mirošova.

Do narozenin ale nevydržíme, rozbalí si to dnes večer. „Neplánujeme do toho investovat tisíce, spíš nám jde o srandu, chceme si to vyzkoušet. Při našem štěstí tam najdeme něčí ztracené spodní prádlo,“ smála se další zákaznice Katka.

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Do Plazy dorazili i jednadvacetiletý Filip s o čtyři roky starší Nikolou. Na otázku, jestli mají při vybírání balíčků nějakou strategii, uvedli, že nechtějí měkké balíčky, spíše krabičky a raději menší, než větší. „Investujeme do toho tak 500 korun,“ shodli se. „Chceme to spíš jen zkusit, jestli přijdeme zítra, to se ještě uvidí,“ doplnila mladá žena.

Za balíčky z Amazonu zákazníci platí 79 korun za 100 gramů, u ostatních balíčků je to 59 korun.

Každoročně se po celé Evropě ztratí miliony online zásilek, nejčastěji kvůli chybně uvedené v adrese. Po vrácení peněz zákazníkům byly tyto zásilky dříve likvidovány. Od roku 2023 však společnost King Colis ztracené balíčky vykupuje a dává jim druhý život prostřednictvím webu a pop-up prodejen v obchodních centrech po celé Evropě.

Akce v přízemí obchodního centra Plaza potrvá do 5. dubna.

Nejčtenější

„Raní mě mrtvice.“ Tady vyrůstala dívka obviněná z terorismu, sousedé jsou v šoku

Premium
Češka, kterou policie obvinila z teroristického útoku, pochází z malé obce na...

V Trpístech na pomezí Plzeňska a Tachovska, vesničce se dvěma stovkami obyvatel, vyrůstala dvacetiletá Anežka Brahová. Policisté ji zatkli a obvinili z terorismu kvůli požáru haly v pardubickém...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Policie obvinila muže z vraždy nezletilé dívky, hrozí mu výjimečný trest

Pražské sídliště, v jehož blízkosti došlo k tragické vraždě dítěte.(25. března...

Muž, kterého pražští policisté zadrželi v noci na středu kvůli podezření z násilí na nezletilé dívce, byl nově obviněn z vraždy dítěte. V případě prokázání viny mu hrozí až výjimečný trest, uvedla...

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Hokejisté Sparty se v šestém čtvrtfinále extraligy radují ze vstřelené branky.

Po čtyřech duelech, za stavu 3:1 na utkání, se takový vývoj nečekal. Plzeňští hokejisté ale ve čtvrtfinálové sérii se Spartou neproměnili ani druhý mečbol. Jejich soupeř po sobotním domácím triumfu...

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.

První mečbol odvrácen. Hokejisté Sparty zvládli zapeklitou misi na ledě Plzně, kde ve čtvrtek večer zvítězili 4:1, což znamená jediné – čtvrtfinálová série extraligy se vrátí do Prahy k šestému...

„Mohla by tam být zlatá cihla." Prodej zbloudilých balíků brali v Plzni jako adrenalin

V obchodním centru Plaza v Plzni začal v pondělí prodej balíčků se záhadným...

Populární balíčky s tajemným obsahem lákaly v pondělí odpoledne do plzeňského obchodního centra Plaza. Už před spuštěním prodeje nedoručených zásilek z různých evropských e-shopů tam už čekala zhruba...

30. března 2026  16:16

Řidič osobáku usnul na D5 při předjíždění za volantem, mikrobus poslal do příkopu

Řidič osobního auta při předjíždění mikrobusu usnul a naboural do něj. (30....

Nehoda osobního auta s mikrobusem zkomplikovala v pondělí ráno dopravu na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Řidič auta při předjíždění mikrobusu usnul a narazil do něj bokem. Ten pak vyjel ze silnice a...

30. března 2026

Kdo letos pojede v konvoji svobody? Pořadatelé vybírají účastníky pečlivě

Plzní projel Konvoj svobody s rekordními 400 kusy vojenské historické techniky....

V úterý končí registrace do konvoje svobody, který letos při Slavnostech svobody projede Plzní v neděli 3. května. Organizátoři už druhý rok po sobě striktně požadují historickou vojenskou techniku...

30. března 2026  9:47

Lumír Aschenbrenner z ODS starostoval 28 let, funkci už obhajovat nebude

Senátor Lumír Aschenbrenner postupuje při obhajobě mandátu ve volebním obvodě...

V Plzni je už starostovskou legendou. Městský obvod Plzeň-Slovany vede zhruba 28 let. V letošních říjnových komunálních volbách už však Lumír Aschenbrenner z ODS o křeslo starosty Slovan usilovat...

29. března 2026  8:16

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po...

29. března 2026  6:05

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Hokejisté Sparty se v šestém čtvrtfinále extraligy radují ze vstřelené branky.

Po čtyřech duelech, za stavu 3:1 na utkání, se takový vývoj nečekal. Plzeňští hokejisté ale ve čtvrtfinálové sérii se Spartou neproměnili ani druhý mečbol. Jejich soupeř po sobotním domácím triumfu...

28. března 2026  11:35,  aktualizováno  19:01

První pokus Plzni nevyšel. Co druhý? Na paniku není čas, musíme se poučit, velí Lev

Souboj u mantinelu mezi Jakubem Lvem (vlevo) z Plzně a Adamem Raškou (Sparta).

V polovině první třetiny připravil gól pro Ondřeje Rohlíka, nakonec ale plzeňský útočník Jakub Lev svůj jubilejní stý start v extraligovém play off výhrou neoslavil. Škoda ve čtvrtek v pátém...

28. března 2026  10:43

Z Plzně až ke hvězdám. Studentka pomohla dostat českou družici do vesmíru

Anna Krebsová z Plzně je součástí týmu LASAR složeného z mladých lidí z Česka....

Jako teenagerka žila i tak, že vstala ve tři hodiny ráno a sledovala komentované starty různých raket. Byly mezi nimi i ty z rodiny Falcon, které vyvíjí společnost SpaceX Elona Muska. To ještě Anna...

28. března 2026  9:04

Dusno kolem STAN. Část lidí se s hnutím loučí kvůli sporným projektům

ilustrační snímek

V letošním roce, kdy se konají komunální volby, vyvrcholily v Plzni delší spory mezi lidmi, kteří se hlásí k hnutí STAN. Část z těch, kteří za hnutí kandidovali v minulých komunálních volbách ve...

27. března 2026  13:41

Po více než roce padlo obvinění za smrt policisty na D5, řidičce hrozí až šest let

ilustrační snímek

Bezmála rok a čtvrt po tragické nehodě obvinili kriminalisté třicetiletou řidičku, která smetla autem na dálnici D5 nedaleko Blatnice u Nýřan na Plzeňsku policistu řešícího předchozí havárii a další...

27. března 2026  9:45

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.

První mečbol odvrácen. Hokejisté Sparty zvládli zapeklitou misi na ledě Plzně, kde ve čtvrtek večer zvítězili 4:1, což znamená jediné – čtvrtfinálová série extraligy se vrátí do Prahy k šestému...

26. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:16

„Raní mě mrtvice.“ Tady vyrůstala dívka obviněná z terorismu, sousedé jsou v šoku

Premium
Češka, kterou policie obvinila z teroristického útoku, pochází z malé obce na...

V Trpístech na pomezí Plzeňska a Tachovska, vesničce se dvěma stovkami obyvatel, vyrůstala dvacetiletá Anežka Brahová. Policisté ji zatkli a obvinili z terorismu kvůli požáru haly v pardubickém...

26. března 2026  18:40

