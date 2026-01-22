Psí loučka, nebo slackline. Co byste si přáli? Ptají se lidí v částech Plzně

Autor:
  9:47
Se začátkem roku se rozjíždí v Plzni další ročník akcí v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Některé městské obvody při nich nabízejí možnost hlasováním rozhodnout o tom, na co bude vynaložena část peněz, které mají samosprávy k dispozici. Zpravidla se jedná o drobnější investice na veřejných prostranstvích.
Od září 2022 slouží pejskařům na území čtvrtého plzeňského obvodu první psí...

Od září 2022 slouží pejskařům na území čtvrtého plzeňského obvodu první psí loučka. Místní obyvatelé ji chtěli. | foto: ÚMO Plzeň 4

Alej pod Chlumem je prvním splněným přáním v rámci participativního rozpočtu na...
Obyvatelé městského obvodu 1 mohou dát hlas například pro umístění slackline...
Obyvatelé městského obvodu 1 mohou dát hlas i pro to, aby rostly v okolí...
V rámci participatního rozpočtu mohou obyvatelé městského obvodu Plzeň 1...
7 fotografií

Průkopníkem v Plzni byl městský obvod Plzeň 4 Doubravka. Později se přidaly obvod Plzeň 3 a obvod Plzeň 1.

V Doubravce v rámci projektu už vznikla například alej podél cesty pod Chlumem nebo psí loučka ve Špitálském lese.

V obvodu Plzeň 1 mají lidé už nyní možnost hlasovat na webu rozhodnetesami.cz. Hlasování začalo 5. ledna a potrvá do 5. února. Obvod má na projekty, které budou vybrány, vyhrazeno 1,5 milionu korun. Občané mají k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas, které mohou rozdělit mezi devět navržených projektů.

„Jde o náměty přímo od lidí, které nám předali osobně, e-mailem i přes sociální sítě. Všechny jsme pečlivě posoudili a víme, že je možné je realizovat,“ uvedl místostarosta Miroslav Šuma z ANO.

V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Podle místostarosty Jiřího Rezka z Pirátů se v minulém ročníku zapojilo 874 lidí, kteří zaslali dohromady 1 723 hlasů. „A já věřím, že nyní bude účast ještě vyšší,“ uvedl. Velký ohlas v prvním ročníku podle něj potvrzuje, že občané chtějí aktivně ovlivňovat podobu prostoru, kde žijí.

K projektům, ze kterých si lidé nyní mohou vybírat, patří například psí loučka ve vnitrobloku za domy v Plaské 21–25, kuličková dráha ve svahu v parku nad zoo na Vinicích nebo knihobudky před 1. a 4. základní školou.

Dva miliony na projekty

V městském obvodu Plzeň-Doubravka se participativní rozpočet rozjede v nejbližších týdnech. Lidé budou moci navrhovat projekty od 20. února do konce dubna a pak z nich vybírat hlasováním v září. Úřad má pro nové projekty vyhrazeny dva miliony korun.

Podle starosty Tomáše Soukupa z ANO se z předchozího ročníku nedávno otevíralo hřiště Pod Švabinami. Hřiště pro malou kopanou, basketbal, házenou, tenis, volejbal a vybíjenou bude na jaře doplněno o vyznačení hracích ploch a přibude nová tenisová a volejbalová síť.

Od září 2022 slouží pejskařům na území čtvrtého plzeňského obvodu první psí loučka. Místní obyvatelé ji chtěli.
Alej pod Chlumem je prvním splněným přáním v rámci participativního rozpočtu na obvodě Plzeň 4. Vznikla v roce 2020.
Obyvatelé městského obvodu 1 mohou dát hlas například pro umístění slackline vedle pumtracku v Plaské ulici.
Obyvatelé městského obvodu 1 mohou dát hlas i pro to, aby rostly v okolí frekventovaného chodníku poblíž Družby stromy či trvalky.
7 fotografií

„Ještě se pracuje na naučné pohádkové stezce pod Chlumem, během roku by se tam mělo objevit několik stanovišť,“ řekl Soukup. Stezka povede od svatého Jiří ke Chlumu. Návrh byl začleněn do širšího projektu Chlum v Plzni-Doubravce, jehož cílem je zkvalitnění cestní sítě, doplnění rekreační infrastruktury a vytvoření prostoru pro aktivní odpočinek i klidné trávení času v přírodě.

První etapa stezky má být hotova na jaře 2026, druhá etapa by se podle odhadů zástupců obvodu mohla dokončit na jaře 2027. V rámci druhé etapy realizace se poté počítá s prodloužením stezky až k rozhledně na Chlumu.

„Participativní rozpočet pomáhá aktivizovat lidi a my tím od nich získáváme nápady a zjišťujeme, co si oni přejí,“ konstatoval starosta.

Na trojce chtějí lidé vodní hřiště

Centrální obvod Plzeň 3 pořádat hlasování letos nebude. „U nás se o akcích v rámci participativního rozpočtu rozhoduje jednou za dva roky a hlasovalo se loni. Ale každý rok něco realizujeme. Nyní už na to má obvod vyčleněno devět milionů. Na tom, co lidé odhlasovali loni, se letos bude pracovat, začne se na jaře,“ sdělil místostarosta Ondřej Ženíšek z TOP 09.

Podle starosty obvodu Davida Procházky z ANO byly podle výsledků hlasování pro veřejnost zajímavé dětské prvky, jako je například vodní hřiště. „Jedno má být ve Škodalandu a jedno ve Skvrňanech, kde se zatím komplikovaně hledá vhodné místo,“ tvrdí starosta.

Z předchozího období jsou dokončena mimo jiné discgolfové hřiště ve Škodalandu, úsekové měření rychlosti aut v Radobyčicích, na Nové Hospodě je hotové beachvolejbalové hřiště a fitstezka s prvky na cvičení. „V současné době se pracuje na zpevnění cesty z Výsluní do Českého údolí, to by mělo být na jaře hotové,“ uvedl starosta.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

Trailer i titulní píseň k nové komedii Někdo to rád v Plzni už je na světě

Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku...

Už na jaře vstoupí do kin komedie s názvem Někdo to rád v Plzni, která se natáčela přímo v západočeské metropoli. Za snímkem plným humorných příběhů stojí plzeňský rodák, režisér Martin Horský....

Opilá žena spadla z paneláku na střechu kotelny, v nemocnici bojuje o život

Hasiči zachraňovali ženu, která spadla z panelového domu ve Třemošné u Plzně na...

Ve vážném stavu je pětačtyřicetiletá žena, která v noci na pátek spadla z panelového domu na střechu kotelny v Třemošné u Plzně. Hasiči museli použít výškovou techniku, aby zraněnou ženu snesli dolů....

Bývalý kolega z ODS ho spojil s obchodem s chudobou, podnikatel žádal milion

Petr Štrunc (vpravo) a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším...

Petr Štrunc a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším členům plzeňské ODS, nyní proti sobě stojí před soudem. Podnikatel Petr Štrunc, který ODS opustil v roce 2013, se žalobou...

Psí loučka, nebo slackline. Co byste si přáli? Ptají se lidí v částech Plzně

Od září 2022 slouží pejskařům na území čtvrtého plzeňského obvodu první psí...

Se začátkem roku se rozjíždí v Plzni další ročník akcí v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Některé městské obvody při nich nabízejí možnost hlasováním rozhodnout o tom, na co bude...

22. ledna 2026  9:47

Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňský brankář Florian Wiegele vyráží míč v zápase s Freiburgem v Evropské...

Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání...

21. ledna 2026  14:29

Do pokoje hotelu se chtěl opilý cizinec dostat přes střechu, dolů to sám nezvládl

Centrum Plzně s katedrálou sv. Bartoloměje (13. května 2024)

O velké pozdvižení se ve středu brzy ráno v Plzni postaral mladý cizinec, který se pohyboval po střeše hotelu. Spolu s kamarádem si totiž zabouchl dveře do pokoje, kde byli ubytovaní, a rozhodl se,...

21. ledna 2026  13:46

Ohlédnutí za polární září na západě Čech, pozorovali ji na Klínovci i Šumavě

Polární záře nad Klínovcem.

Ojedinělý úkaz mohli sledovat v pondělí večer všichni, kteří upřeli pohled na severní obzor. Nad republikou se objevila polární záře. Takto ji zachytil Ondřej Žďárský, zaměstnanec Skiareálu Klínovec....

21. ledna 2026  12:53

Některé herny v Plzni nerespektují městskou vyhlášku a fungují dál

Navzdory plošnému zákazu provozování hazardních her v Plzni od začátku roku...

Od začátku roku neměl být v Plzni v provozu žádný podnik zaměřený na hazardní hry. Na tom byla postavena městská vyhláška schválená zastupiteli v prosinci roku 2023. Několik kasin a heren nicméně ve...

21. ledna 2026  10:13

Místo lyžařského kurzu letní turistika. Školy kvůli drahotě improvizují

Sněhová nadílka přilákala do Železné Rudy milovníky lyžování. Kvůli špatnému...

V některých základních školách v Plzeňském kraji jedou na lyžařský kurz všechny děti, jinde je vůbec neorganizují, protože kvůli cenové zátěži by nejel téměř nikdo. Jiná škola to vyřešila po svém –...

20. ledna 2026  15:51

„Není velkého rozdílu mezi Putinem a Hitlerem.“ V Plzni připomněli transporty židů

Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k...

Ve Staré synagoze v Plzni si lidé připomněli památku obětí transportů židů z Plzně za druhé světové války. Během tří velkých transportů bylo deportováno 2 613 lidí do ghetta v Terezíně, konce války...

20. ledna 2026  10:12

Plzeňská zoo musela uspat opici, někdo z návštěvníků ji patrně nakrmil

Plzeňská zoo musela nechat uspat samici makaka lvího. Někdo z návštěvníků ji...

Lidé i přes opakované zákazy znovu krmí zvířata v zoologických zahradách. Jeden z posledních případů se odehrál v plzeňské zoo, kde mají špatné zkušenosti zejména u výběhů s primáty a kopytníky....

19. ledna 2026  14:28

Se žačkami si vyměňoval nahé fotky, další osahával. Soud učiteli opět vyměřil vězení

Dnes již bývalý učitel tělocviku a asistent pedagoga na jedné základní škole na...

Soud v Klatovech se znovu zabýval kauzou dnes již bývalého tělocvikáře ze základní školy na Klatovsku, který podle žalobkyně požadoval po školačkách, aby mu posílaly intimní fotografie. On jim na...

19. ledna 2026  14:03

Hradecký Pour zmrazil Plzeň vítězným gólem, i tak mu fanoušci tleskali

Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové.

Vítěznou trefu neslavil, jen u střídačky si poplácal se spoluhráči. Z respektu ke klubu, kde vyrůstal a který ho posunul do extraligy. Ale uvnitř hokejový útočník Jakub Pour, jediný úspěšný exekutor...

19. ledna 2026  12:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dodávka v plné rychlosti narazila do odstavené cisterny, řidiče museli vyprostit

Řidič dodávky narazil do šipky a auta silničářů. Nehoda se stala na D5 u Nýřan....

Vážná dopravní nehoda se v neděli odpoledne stala na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Dodávka v plné rychlosti narazila do cisterny silničářů s výstražnou šipkou, kteří stáli v odstavném jízdním...

19. ledna 2026  9:21

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.