Radní chtějí záruku, že developer nepostaví v Plzni další montovny

Je to svým způsobem přelomový případ. Město Plzeň poprvé vážně jedná s developerem o zárukách, že v areálu, který chce na pozemcích společnost stavět, nevyrostou další montovny.

Ty začaly městu v posledních letech přinášet problémy. Za prací na místa pro málo kvalifikované zaměstnance míří tisíce cizinců. S tím jsou spojené potíže například s bezpečností a pořádkem kolem ubytoven, kde zahraniční dělníci žijí.

Vedení radnice začalo jednat se zástupci firmy Panattoni o využití území o rozloze téměř třiceti hektarů v oblasti Borských teras. Je to pozemek mezi průmyslovou zónou Borská pole a areálem Škodovky.

Zástupci Panattoni už koncem loňského roku přišli s tvrzením, že se chtějí zaměřit na provozy pro výrobu s vysokou přidanou hodnotou. Mluvili o spolupráci se Západočeskou univerzitou a stovkách míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance.

V rámci projednávání vlivu projektu na životní prostředí se k němu město zatím nevyjádřilo. Náměstek primátora pro životní prostředí Michal Vozobule to zdůvodnil tím, že není možné dát stanovisko, pokud není úplně jasné, jak bude území využité. Radní si proto u zástupců Panattoni vyžádali vysvětlení jejich plánů.

Ze setkání radních s představiteli developera vzešel plán přijmout memorandum, které zaručí, že nevznikne průmyslový areál, jehož provoz by byl pro město problematický. A to se má týkat i životního prostředí.

Vizualizace hi-tech průmyslové zóny, kterou chce v areálu bývalé Škody Plzeň vybudovat developerská společnost Panattoni Europe.

„Zástupci společnosti nás ujistili, že chtějí území využít tak, aby to odpovídalo požadavkům města. A my chceme, aby to bylo zakotveno v písemném dokumentu,“ prohlásil primátor Plzně Martin Baxa z ODS.

Michal Vozobule řekl, že zástupci Panattoni mají maximální zájem se s městem dohodnout. „Upozornili jsme je, že tady pobíhá debata o zahraničních pracovnících. Sdělil jsem, že máme zájem na vzniku pracovních míst pro vzdělanější zaměstnance,“ prohlásil Michal Vozobule.

Upozornil také, že projekt pro Borské terasy musí souviset s novým řešením systému dopravy v oblasti. Příjezd do areálu Panattoni by přitom měl vést z Folmavské ulice přes pozemek města.

Vozobule řekl, že v projektu pro Borské terasy bude hrát významnou roli i skutečnost, že se území nachází v největším tepelném ostrově města.

„Budeme tedy chtít prosadit maximum možného v otázce životního prostředí. Budeme bezpochyby žádat, aby se tam co nejlépe hospodařilo s dešťovými srážkami. A optimální by bylo, kdyby na nových objektech byly zelené střechy,“ konstatoval Vozobule. Ten se domnívá, že i takové záležitosti by se měly dostat do memoranda mezi městem a developerem.

Náměstek primátora Pavel Šindelář potvrdil, že memorandum bude mít širší záběr.

„Nemělo by být jen o tom, jestli tam budou, nebo nebudou montovny. Zástupci Panattoni deklarují spolupráci s městem na několika úrovních včetně školství, vzdělávání a propojení se Západočeskou univerzitou,“ uvedl Šindelář a zdůraznil, že memorandum by mělo řešit také to, jak se zaměstnavatelé v areálu budou starat o pracovníky z ciziny. „Například pokud přijdou o práci, aby se vraceli do země, odkud přišli. Byl bych rád, aby i to bylo předmětem memoranda. Jde o to, aby si město ohlídalo své zájmy,“ konstatoval.

Celková plánovaná výše investice na Borských terasách je odhadována na více než dvě miliardy korun. „Myslíme si, že uzrál čas na přípravu území pro průmysl a provozy s vysokou přidanou hodnotou, které v České republice chybí. V současnosti již cítíme, že místní průmysl dospěl do fáze, kdy zvládne i ty nejsofistikovanější obory na úrovni výzkumu a vývoje. Těšíme se na spolupráci se Západočeskou univerzitou a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT,“ uvedl Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

Součástí konceptu Panattoni je minimalizovat uhlíkovou stopu a zkvalitnění života v okolí. Na čtvrtině průmyslové zóny by proto měla být zeleň a budovy navrženy tak, aby byly maximálně šetrné k životnímu prostředí.

