VIDEO: Koloběžkář kvůli výmolu spadl přímo na obličej, ležel na silnici v bezvědomí

Petr Ježek
  11:14
Vážnou nehodu elektrokoloběžky zachytila městská kamera poblíž plzeňského hlavního nádraží. Muž, který najel do výmolu, zůstal po nekontrolovaném pádu na obličej ležet v bezvědomí na vozovce. První pomoc mu poskytli strážníci, záchranku ještě před jejich příjezdem zavolali svědci nehody.

Nehoda se stala v pondělí kolem 20. hodiny. Strážníci o ní informovali až nyní. „Já si vůbec nemůžu vybavit, jak se to stalo. Vůbec,“ říkal hlídce potlučený sedmadvacetiletý muž, když se po pádu probral z krátkého bezvědomí.

„Byl dezorientovaný, jeho chování vykazovalo známky otřesu mozku. Strážníci ho přesunuli na bezpečné místo a před příjezdem záchranné služby mu poskytli předlékařskou první pomoc, zastavili krvácení v obličeji, provedli základní ošetření a průběžně kontrolovali jeho zdravotní stav,“ popsala mluvčí plzeňské městské policie Tereza Weidl.

Muž měl roztržené obočí, krvácel i z nosu a úst. Dechová zkouška potvrdila, že na koloběžce jel střízlivý. Zraněného muže si převzala záchranná služba.

„Elektrokoloběžku původně ležící nedaleko muže na silnici odvezli strážníci na služebnu. Tam bude zajištěná do doby, než si ji bude schopný vyzvednout,“ uvedla Weidl.

Ta podotkla, že podobné vážné pády nejsou výjimečné. „Elektrokoloběžky jsou rychlé, tiché a snadno dostupné, zřejmě právě proto na nich lidé často podceňují velké riziko. Přitom pády právě z těchto strojů bývají ošklivé a zranění vážná. Velké poděkování patří lidem, kteří po pádu muže v Šumavské ulici okamžitě reagovali, běželi mu na pomoc a přivolali záchrannou službu,“ dodala Weidl.

Na hvězdárně je vesmír hned o kousek blíž

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni je jediným zařízením svého druhu v Plzeňském kraji. Tato příspěvková organizace získala svou současnou podobu již před deseti lety – připojením části zrušené Hvězdárny...

19. března 2026  11:57

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

