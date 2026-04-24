Soud zamítl další žalobu podnikatele Štrunce kvůli spojení s obchodem s chudobou

Jaroslav Nedvěd
  9:19
Ani s druhou žalobou kvůli spojení s obchodem s chudobou známý plzeňský podnikatel Petr Štrunc, dříve vlivný politik ODS, neuspěl. Nedávno městský soud zamítl jeho žalobu proti známému podnikateli a politikovi ODS Romanu Jurečkovi. Tento týden soud zamítl Štruncovu žalobu proti šéfovi plzeňské TOP 09 Michalu Vozobulemu. V obou případech se Štrunc domáhal omluvy a finanční satisfakce.

Podnikatel Petr Štrunc na archivním snímku | foto: Martin Polívka, MF DNES

Omluvy a finanční satisfakce se domáhal za to, že jej Jurečko a Vozobule ve svých vyjádřeních spojili s obchodem s chudobou. Po Jurečkovi požadoval milion korun, po Michalu Vozobulem 100 tisíc.

Původně se Štrunc žalobou chtěl bránit i tomu, že jej žalovaní ve svých vyjádřeních také spojili s hnutím PRO PLZEŇ, ve kterém hrají důležitou roli někdejší členové sdružení ODS Plzeň-Lochotín, které Štrunc v minulosti vedl. Od této části žaloby ale v průběhu řízení ustoupil.

U obou žalob soudkyně Hana Jelínková zamítnutí odůvodnila tím, že v těchto případech je nejdůležitější ochrana práva na svobodný projev. Upozornila také, že veřejně známá osoba, za kterou se Štrunc sám považuje, má počítat s vyšší mírou kritiky, kterou by měla snést.

Soud se zastal Jurečka: kritika bývalého kolegy z ODS nepřekročila mez

Připomněla také, že v případě požadavku na náhradu škody je zapotřebí doložit, jaká škoda měla vzniknout, což žalobce neprokázal. Soudkyně zopakovala, že pokud Štruncovi vadí spojování s obchodem s chudobou kvůli ubytovacím zařízením v jeho budovách, může jako jejich majitel změnit způsob využití nemovitostí.

Michal Vozobule byl žalován pro svůj komentář na webu plzen.cz v říjnu 2024. Text se týkal hlavně kritiky primátora Plzně Romana Zarzyckého z ANO. Předmětem soudního sporu byla především pasáž: „Už samotné sestavování koalice, kde se její součástí stalo hnutí Pro Plzeň plzeňského politického podnikatele a obchodníka s chudobou Petra Štrunce, vzbuzovalo silnou pochybnost, jak to Zarzycký s ‚bojem proti kmotrům‘ vlastně myslí.“

Soudkyně zdůraznila, že se jednalo o názorový komentář, ve kterém byly uvedeny už známé záležitosti. „Vše se opírá o informace, které již o žalobci v minulosti zveřejněny byly,“ uvedla Hana Jelínková. Vycházela i z textů o plzeňských ubytovnách v nemovitostech Petra Štrunce.

Připomněla, že ten je veřejně známou osobností s politickou minulostí. „Mantinely veřejné debaty jsou z podstaty věci u žalobce nesporně širší než u běžného jedince,“ řekla.

Svobodný projev je víc než ochrana osobnosti

Navíc se podle soudkyně komentář Michala Vozobuleho týkal primárně primátora Zarzyckého a Štrunc byl v textu zmíněn pouze zcela okrajově. Kritiku na jeho adresu označila za nijak vulgární. „Takovou kritiku lze obecně považovat za akceptovatelnou v rámci základních pravidel slušnosti,“ sdělila. Prohlásila, že v podobných případech je i podle názoru Ústavního soudu nutné upřednostnit právo na svobodný projev před právem na ochranu osobnosti.

Soudní verdikt o zamítnutí žaloby není pravomocný a lze se proti němu odvolat. V případě soudního sporu s Romanem Jurečkem se už Štrunc odvolal. Je možné, že odvolání přijde znovu. František Doseděl, právní zástupce Petra Štrunce, už když soudkyně oznámila, jak chce rozhodnout, prohlásil: „Klient se neztotožňuje s předběžným názorem soudu, trvá na žalobě.“

Vozobule byl s rozhodnutím spokojený. „V komentáři jsem neuvedl nic, co by se nezakládalo na pravdě nebo co by nepatřilo do kontextu politické debaty. Samotná žaloba je zvláštní i proto, že žalobce měl možnost reagovat na můj komentář ihned ve stejném médiu,“ uvedl.

Soud zamítl další žalobu podnikatele Štrunce kvůli spojení s obchodem s chudobou

Podnikatel Petr Štrunc v novém fitness centru, které nedávno otevřel v areálu...

Ani s druhou žalobou kvůli spojení s obchodem s chudobou známý plzeňský podnikatel Petr Štrunc, dříve vlivný politik ODS, neuspěl. Nedávno městský soud zamítl jeho žalobu proti známému podnikateli a...

24. dubna 2026  9:19

Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc

Ilustrační snímek

Záchranáři z Plzně v úterý ráno vyjížděli na pomoc ženě, které muž vylil do obličeje neznámou látku. Šokovanou ženu ošetřili a následně odvezli do nemocnice. Incident se odehrál před mateřskou školou.

21. dubna 2026  14:22,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výlety za vláčky se zvrhly v orgie. Přemohl mě chtíč, kál se muž, dostal podmínku

Premium
Dvaačtyřicetiletý muž z Plzně u soudu. Za pohlavní zneužívání, šíření...

Čtyři roky nesmí samostatně pracovat s dětmi, nastoupí ambulantní sexuologickou léčbu a na zkušební dobu tří let má odložen trest odnětí svobody na dva a půl roku. Plzeňský okresní soud v úterý...

21. dubna 2026  12:38

