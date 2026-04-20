Ostraha zadržela muže v prodejně v Gerské ulici poté, co se pokusil bez zaplacení vynést z obchodu lahev švestkové pálenky. Hodnota ukradeného zboží byla 170 korun.
Zavolali strážníky, aby zcizení lihoviny vyřešili. Běžná krádež v obchodě se ale po chvíli proměnila v záchranu kolabujícího muže.
„Devětačtyřicetiletý muž se ke svému jednání nesnažil hledat výmluvy a otevřeně přiznal, že pociťuje velmi silné abstinenční příznaky. Protože u sebe neměl peníze, rozhodl se svůj stav řešit touto cestou,“ popsala víkendový výjezd plzeňských strážníků jejich mluvčí Jana Pužmanová.
Následnou lustrací strážníci zjistili, že o něj mají právní zájem také státní policisté, proto s mužem čekali, až si pro něj přijedou.
„Během čekání se však situace začala rychle měnit k horšímu. Muž si začal stěžovat na silně bušící srdce, výrazné pocení a intenzivní třes celého těla,“ upozornila Pužmanová.
Hlídka proto zavolala záchranáře, kteří do prodejny vyslali sanitku. Po prvotním vyšetření byl muž převezen do nemocničního zařízení k dalšímu vyšetření.