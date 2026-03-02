„V Červeném Hrádku jsme zasahovali u osoby zasypané ve výkopu. Pracovníci spolu s dobrovolnými hasiči z Červeného Hrádku osobu vyprostili ze závalu. My jsme následně po našem příjezdu poskytovali předlékařskou péči,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková uvedla, že základní neodkladnou resuscitaci poskytli muži nejprve policisté a hasiči. Po příjezdu si ji převzali záchranáři a pokračovali v rozšířených postupech.
„Muž bohužel utrpěl poranění neslučitelná se životem a lékař konstatoval smrt,“ řekla.
Případ si převzali kriminalisté a k určení přesné příčiny smrti nařídili soudní pitvu. Veškeré okolnosti události jsou předmětem dalšího šetření, dodala Vršecká.