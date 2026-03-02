Muže v Plzni zasypala při práci ve výkopu zemina. Na místě zemřel

Autor: ,
  19:11
V plzeňské okrajové části Červený Hrádek dnes odpoledne zasypala zemina ve výkopu šestatřicetiletého muže. Muž zraněním na místě podlehl, informovala policejní mluvčí Iva Vršecká.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS PK

„V Červeném Hrádku jsme zasahovali u osoby zasypané ve výkopu. Pracovníci spolu s dobrovolnými hasiči z Červeného Hrádku osobu vyprostili ze závalu. My jsme následně po našem příjezdu poskytovali předlékařskou péči,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková uvedla, že základní neodkladnou resuscitaci poskytli muži nejprve policisté a hasiči. Po příjezdu si ji převzali záchranáři a pokračovali v rozšířených postupech.

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

„Muž bohužel utrpěl poranění neslučitelná se životem a lékař konstatoval smrt,“ řekla.

Případ si převzali kriminalisté a k určení přesné příčiny smrti nařídili soudní pitvu. Veškeré okolnosti události jsou předmětem dalšího šetření, dodala Vršecká.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Policie obvinila muže s mačetou zadrženého u školy. Podezírá ho i z dalšího činu

Policie (ilustrační foto)

Policisté rozplétají příběh muže s mačetou, kterého zadrželi ve čtvrtek nedaleko základní školy v Nezvěsticích na Plzeňsku. Muže již obvinili z výtržnictví a také ho podezírají z nebezpečného...

2. března 2026  15:41

Vyhrožoval vypálením domu známým. Chtěl s nimi řešit trable s expřítelkyní

Policisté muži zabavili láhve s hadry, tekutý podpalovač a nůž. (2. března 2026)

Do vazební cely poslal soudce muže z Tachovska, který chtěl podle policie řešit domnělé rozpory s bývalou partnerkou násilím a podpálením domu svých známých. Výhrůžkám čelili lidé, kteří přitom s...

2. března 2026  13:51

Pavilon s heliportem za miliardy začnou v plzeňské nemocnici stavět na jaře

Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni...

Po 16 letech příprav se v plzeňské fakultní nemocnici začne stavět pavilon chirurgických oborů za 3,2 miliardy korun. Ze státního rozpočtu na něj půjdou první stovky milionů korun.

2. března 2026  9:58

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

1. března 2026  17:57

V Horažďovicích otevřou nový obor, podpořil ho tvůrce hry Kingdom Come

S ohledem na úspěchy počítačových her českých vývojářů by se mohl obor...

Dva nové obory nabízí deváťákům Střední škola Horažďovice na Klatovsku. S ohledem na úspěchy počítačových her českých vývojářů by se hitem mohl stát obor Informační technologie se zaměřením na vývoj...

1. března 2026  8:44

Víc komfortu a rychlejší odbavení. Po Plzni jezdí nové kloubové autobusy

Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic města nový typ...

Nový typ nízkopodlažních kloubových autobusů poslaly do ulic Plzeňské městské dopravní podniky. Dosud byly všechny 18metrové autobusy od polského výrobce Solaris, nyní začínají cestující vozit...

28. února 2026  8:22

V Česku letos poprvé naměřili přes 20 stupňů. Podívejte se, kde bylo nejtepleji

Modrý most v Havlíčkově kolonii v Českých Budějovicích. Při uzavírkách v roce...

Teplotní rekordy dnes v Česku padly na víc než pětině míst, zapsalo je 38 ze 172 dlouhodobě měřících meteorologických stanic. Nejvyšší hodnotu teploměr ukázal v Českých Budějovicích, bylo tam 20,7...

27. února 2026  14:30,  aktualizováno  16:34

Štěně bylo apatické, museli jsme ho uspat. Poškození líčí byznys s nemocnými psy

Premium
Kapuce, roušky, nebo desky před obličejem. Devět lidí souzených pro podvody při...

Příběhy plné slz, zoufalství a emocí se nyní odehrávají u Krajského soudu v Plzni. Napálení lidé popisují, jak na ně z inzerátů koukala krásná štěňátka, ale ve skutečnosti podle obžaloby platili za...

27. února 2026  14:47

Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský

Martin Hyský na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

Uznale mu podal ruku jeho slavný španělský protějšek Rafael Benítez, pak postupně obešel všechny své hráče snažil se je ukonejšit, povzbudit. Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský tým k páté...

27. února 2026  13:23

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Souboj hvězd v anketě Žebřík vrcholí, v čele Ztracený, Pan Lynx a Mňága a Žďorp

Jarda Hudec, ředitel hudebních cen Žebřík, při natáčení na hradě Kašperk s...

Zpěvák Marek Ztracený, Pan Lynx a skupina Mňága a Žďorp získali nejvíce nominací v lednovém hlasování hudební ankety Žebřík. Mezi další silné adepty patří například Ewa Farna, Kateřina Marie Tichá,...

27. února 2026  9:11

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

26. února 2026  21:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.