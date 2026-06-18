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Opilý a zdrogovaný bezdomovec boural s ukradeným autobusem, dostal dva roky

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  10:07
Plzeňský okresní soud vyměřil dvouleté vězení šestatřicetiletému Janu Ždímerovi, který loni v prosinci ukradl v Plzni autobus. Během své jízdy naboural několik zaparkovaných vozidel a nakonec za městem sjel do příkopu. Bezdomovec se původně chtěl v autobusu jen ohřát. Když ale našel klíčky, vydal se s ním na výlet.

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Ždímera dál žije jako bezdomovec a na úterní jednání soudu se bez omluvy nedostavil. Dostal dvouletý nepodmíněný trest, který si má odpykat ve věznici s ostrahou.

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a Zálužím. (29. prosince 2025)
8 fotografií

„Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání,“ upozornila mluvčí soudu Lucie Ženíšková.

Jde o souhrnný trest. Za výtržnictví mu soudkyně vyměřila 16 měsíců, další měsíce jsou za desítky krádeží v obchodech a za neoprávněné vniknutí do karavanu. Bezdomovec se trestné činnosti dopouštěl také v době, kdy byl v podmínce.

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus, skončil s ním v příkopu

Autobus se Ždímerou za volantem havaroval na silnici z Plzně do Záluží loni 29. prosince odpoledne. Nenechavec s ním sjel do příkopu a zůstal opřený o několik stromů na boku.

„Do autobusu jsem se šel ohřát. U předních dveří byl takový čudlík, já za něj zatočil a dveře se otevřely. V zapalování byly zastrčené klíčky, otočil jsem s nimi a nic. Tak jsem ještě zmáčkl nějaký knoflík a motor se nastartoval,“ uvedly Novinky.cz z výpovědi obviněného během přípravného řízení.

Řidiče museli z autobusu vyprostit hasiči a nakonec skončil s poraněním hlavy a ruky v nemocnici. Pozitivní měl zkoušku na alkohol i drogy.

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