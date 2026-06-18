Ždímera dál žije jako bezdomovec a na úterní jednání soudu se bez omluvy nedostavil. Dostal dvouletý nepodmíněný trest, který si má odpykat ve věznici s ostrahou.
„Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání,“ upozornila mluvčí soudu Lucie Ženíšková.
Jde o souhrnný trest. Za výtržnictví mu soudkyně vyměřila 16 měsíců, další měsíce jsou za desítky krádeží v obchodech a za neoprávněné vniknutí do karavanu. Bezdomovec se trestné činnosti dopouštěl také v době, kdy byl v podmínce.
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Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus, skončil s ním v příkopu
Autobus se Ždímerou za volantem havaroval na silnici z Plzně do Záluží loni 29. prosince odpoledne. Nenechavec s ním sjel do příkopu a zůstal opřený o několik stromů na boku.
„Do autobusu jsem se šel ohřát. U předních dveří byl takový čudlík, já za něj zatočil a dveře se otevřely. V zapalování byly zastrčené klíčky, otočil jsem s nimi a nic. Tak jsem ještě zmáčkl nějaký knoflík a motor se nastartoval,“ uvedly Novinky.cz z výpovědi obviněného během přípravného řízení.
Řidiče museli z autobusu vyprostit hasiči a nakonec skončil s poraněním hlavy a ruky v nemocnici. Pozitivní měl zkoušku na alkohol i drogy.