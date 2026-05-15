Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

První klapka komedie s Majerem a Hádkem padla ve známém plzeňském klubu

Martin Polívka
  12:15
Symbolická první klapka nové rodinné komedie s názvem Expedice Galejník padla ve čtvrtek v plzeňském Zach’s Pubu. Hlavními hrdiny filmu, jehož dějištěm ovšem budou krásné scenérie Beskyd, je pětice dlouholetých kamarádů, kteří se vydávají s dětmi na letní putovní výpravu do hor.

V příběhu čtyř tátů, jejich šesti dětí a jednoho starého mládence hrají v hlavních rolích Stanislav Majer, Lukáš Hejlík, Jan Révai, Kryštof Hádek a Petr Vaněk. Právě Petr Vaněk v roli majitele baru Šimona a otce dvanáctiletého vtipálka Ríši vytáčel pivo za pípou legendárního plzeňského klubu.

Šimon je podle Vaňkových slov kluk do nepohody. „Je schopen zabalit sebe i svého syna velmi nalehko, takže si na takový výlet vezme jenom základní věci a zbytek si půjčuje. Je to postava, která má ráda život,“ vysvětluje Vaněk.

Plzeňský Zach’s Pub posloužil jako hospoda, kterou Šimon vlastní. „A já se vlastně loučím s kamarády a vysvětluji jim, o čem bude ten náš výlet. Potěšilo mě, že jsem po dlouhé době viděl scénář, na kterém si dali scénárista a režisérka záležet. Je to komedie, ale promyšlená, hlubší,“ říká Vaněk. Ten na Plzeň vzpomíná jako na místo, kde kdysi točil reklamu a kam jezdil opakovaně hrát na scénu Moving Station na Jižním Předměstí.

Martin alias Čenda, kterého hraje Jan Révai, je postava otce, který má velmi vřelý a kamarádský vztah se svým synem Lukym. „Akorát je trošku v područí své ženy, takzvaný podpantoflák. Sám sebe našel jako prodejce sportovního outdoorového oblečení a má nejradši ze všeho - jako správný Čech - hlavně ty slevy. A pak si samozřejmě potrpí na outdoorové vybavení. Aby to bylo nejen ve slevě, ale i dobře vypadalo. V Plzni jsem točil v obchodě Husky. Byla to taková expozice té postavy, je to člověk velice zapálený pro to prodávat a předvádět své zboží zákazníkům,“ popsal herec Jan Révai.

Myšlenka se zrodila ze zážitků producenta

Se svým filmovým synem, dětským hercem, zatím podle svých slov navazuje kontakt. „Je hrozně sdílný, má pořád jiskřičky v očích a pořád se směje. Já ho musím vždycky trošku jako usměrnit, ale v legraci, což on ví. Je šikovný,“ dodává.

V Plzni se točily ještě scény v jednom pronajatém bytě, lidé tam mohli zahlédnout Stanislava Majera nebo Kryštofa Hádka.

Režisérka Zuzana Marianková, která je spoluautorkou scénáře se scenáristou Janem Bigglesem Hanzlíkem, říká, že myšlenka na film vyšla ze skutečných zážitků producenta a jeho přátel, kteří každoročně jezdí už léta na takový výlet.

„Říkají tomu Galejník, a proto se i náš film jmenuje Expedice Galejník. Je to film nejen o přírodě, o výletu, o turistice a o dobrodružstvích, která na lidi čekají. Hlavně je o vztazích, přátelství, o tom, co je v životě skutečně důležité. A také o tom, jak lehké je to ztratit a že nikdy není pozdě získat to zpět. Máme herecké obsazení snů. Jsou skvělí, sedí přesně na své postavy, každý je úplně jiný. Jsou to všechno úžasní herci a skvělí lidé. A myslím, že je mezi nimi i výborná chemie,“ řekla režisérka.

Film se bude natáčet zhruba do půlky června, po Plzni a Praze se štáb přesune na hlavní lokaci v Beskydech ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Premiéra filmu, který vzniká i ve spolupráci s filmovou kanceláří Plzeňského, je plánována na leden 2027.

Filmaři natáčejí v Plzni první záběry rodinné komedie Expedice Galejník režisérky Zuzany Mariankové. Na snímku herec Petr Vaněk, režisérka Zuzana Marianková, herci Jan Révai a Kryštof Hádek. (14. května 2026)
Filmaři natáčejí v Plzni první záběry rodinné komedie Expedice Galejník režisérky Zuzany Mariankové. Na snímku herec Petr Vaněk. (14. května 2026)
Filmaři natáčejí v Plzni první záběry rodinné komedie Expedice Galejník režisérky Zuzany Mariankové. Na snímku herec Jan Révai. (14. května 2026)
Filmaři natáčejí v Plzni první záběry rodinné komedie Expedice Galejník režisérky Zuzany Mariankové. Na snímku herec Petr Vaněk. (14. května 2026)
15 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

„V Česku je cenzura, v Rusku ne.“ Zastupitel SPD bere peníze z Kremlu

Premium
Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba

Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba (za SPD), který žije v Rusku, je placený ruským mediálním holdingem Rossija Segodňa, který je na sankčním seznamu Evropské Unie. Upozornil na to web...

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

Třicet let vede plzeňskou zoo. A teď si splním celoživotní sen, těší se

Premium
Profesní život Jiřího Trávníčka je více než 44 let spjatý s plzeňskou zoo.

Více než čtyřicet čtyři let života strávil prací pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně. Posledních třicet let je jejím ředitelem. Letos oslaví plzeňská zoo 100 let. „Když člověk sežene...

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

První klapka komedie s Majerem a Hádkem padla ve známém plzeňském klubu

Filmaři natáčejí v Plzni první záběry rodinné komedie Expedice Galejník...

Symbolická první klapka nové rodinné komedie s názvem Expedice Galejník padla ve čtvrtek v plzeňském Zach’s Pubu. Hlavními hrdiny filmu, jehož dějištěm ovšem budou krásné scenérie Beskyd, je pětice...

15. května 2026  12:15

Už ani jedna herna ani kasino, v Plzni skončil poslední hazardní podnik

ilustrační snímek

Poslední kasino na území Plzně ukončilo provoz a ve městě by tak neměl fungovat žádný podnik zaměřený na hazard. Ten v Plzni zcela zapověděla vyhláška schválená v roce 2023. Primátor Plzně Roman...

15. května 2026  9:33

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

14. května 2026  17:52,  aktualizováno  15. 5. 6:38

Po návratu z vězení sexuálně zaútočil na další partnerku, soud mu vyměřil 6,5 roku

Krajský soud v Plzni.

Do budoucna vidíme obžalovaného jako velmi nebezpečnou osobu pro jeho další partnerky v situaci, kdy vztah nebude probíhat tak, jak si on představuje. Tak ve čtvrtek shrnul soudce plzeňského...

14. května 2026  15:18

Plzeň vybrala novou podobu náměstí Míru. Autorem návrhu je populární designér

Vizualizace nové podoby náměstí Míru v Plzni, dostane rukopis Ferdinanda...

Zastupitelé Plzně schválili výsledky architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Míru na Borech. Z dvanácti návrhů uspěl ten z dílny zahradního a krajinného designéra Ferdinanda Lefflera,...

14. května 2026  13:04

Drama při pátrání po lupiči. Na policejního psa v akci zaútočilo divoké prase

Divočák napadl služebního psa Maca. Ten musel okamžitě na operaci.

Pátrání po pachateli vloupání na benzinovou stanici na Klatovsku se málem stalo osudným pro policejní psa. Na vycvičené zvíře totiž zaútočilo divoké prase a odhodilo ho několik metrů na železniční...

14. května 2026  12:28

Bez soutěže už ne. ÚOHS udělil Chebu pokutu za zakázky na péči o městskou zeleň

Zalévání květin a stromů přijde v horkých dnech město Cheb na miliony.

Pokutu 70 tisíc korun za porušení zákona při zadávání veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně vyměřil městu Cheb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jako důvod uvedl fakt, že město v letech 2023...

14. května 2026  9:57

Vandal strhl z památníku americkou vlajku a pak vztyčil pravici, hledají ho strážníci

Vandal strhl z památníku americkou vlajkou a pak vztyčil pravici

Vlajka Spojených států amerických u pomníku Díky, Ameriko! v Plzni se v úterý stala terčem vandala. Neznámý muž ji strhl a poté, co odcházel pryč, zvedl pravou pravou ruku nad hlavu. Vše zaznamenal...

14. května 2026  9:01

V aleji útočil na ženy, jednu znásilnil, druhou zbil. Mladík dostal devět let

Čtyřiadvacetiletý Miroslav D. u Krajského soudu v Plzni. Mladíka žalobce viní...

Devět let vězení za přepadení dvou žen v plzeňské aleji Kilometrovka se zdálo moc pětadvacetiletému Miroslavu D. Jednu ženu podle soudců znásilnil a u druhé se o to pokusil jen o chvíli později....

13. května 2026  14:19

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

13. května 2026  10:59,  aktualizováno  12:44

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Zbyly vám brambory a nevíte, co k obědu? Vošouch nasytí rodinu pod padesátikorunu

Bramborákům v Plzni neřekne nikdo jinak než Vošouchy.

Křupavé, voňavé a neuvěřitelně levné. Smažená pochoutka z nastrouhaných brambor má v Česku desítky jmen. Někde je to cmunda, jinde strouhanec nebo kramfleky. Pokud ale zavítáte na západ Čech,...

13. května 2026  11:45

Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.