Lidem v Plzni se náplavky líbí, ale pletou si je. Nový projekt v nich udělá jasno

Jakub Mareš, který stál u vzniku spolku K světu i stejnojmenné architektonické kanceláře, doplňuje, že při současné politické konstelaci ve městě panuje vzácná shoda na tom, jak se k náplavkám postavit a co s nimi dělat. „Dosud se to nikdy nestalo. Zkrátka už nemusíme nikoho přesvědčovat, proč náplavky oživovat a jestli to má smysl, k čemu to má vést. To je novinka,“ raduje se Mareš.

Jeho první aktivitou, kterou ještě jako dobrovolník začal s dalšími nadšenci před třinácti lety šířit, bylo oživení náplavky na Radbuze táhnoucí se od Wilsonova mostu k trojmostí U Jána. Dnes je tam plnohodnotná náplavka z betonových bloků vybudovaná v roce 2019 právě s pomocí neúnavné práce Mareše a jeho souputníků.

„Jsem vděčný za to, že obvody i dílčí části radnice se dokázaly ve věci náplavek shodnout a táhnout za jeden provaz. S náměstkem primátora Plzně pro dopravu Alešem Tolarem řešíme doinvestování náplavky na Radbuze, s radní pro kulturu Eliškou Bartákovou zase kulturní program, s věcmi kolem úklidu náplavek pomáhá primátor Roman Zarzycký,“ vyjmenovává Mareš.

Jak říkají někteří odborníci, plzeňští politici si všimli, že se jejich voličům u plzeňských řek líbí a snaží se jim přinést to, co žádají. Tedy vybudovat u řek něco podobného, co nabízí u Vltavy Praha. Město a další subjekty tam na nich pořádají trhy, koncerty a další akce, které bývají tak oblíbené, že se zde scházejí i tisíce lidí.

Lidé si pletou nejen řeky, ale i náplavky

Plzeň má svou výhodu. Náplavek je tu s ohledem na pět řek mnohem víc než v hlavním městě. „To ale paradoxně přináší i problémy,“ říká Mareš. Lidé si totiž nejen plzeňské řeky, ale i náplavky u nich pletou. Není se co divit, kulturní akce se pořádají na Radbuze na náplavce přímo u muzea, kousek dál pod trojmostím U Jána, ještě o kousek dál po proudu Radbuzy na soutoku Radbuzy a Mže za hřištěm fotbalové Viktorky a také na Mži od Wilsonova mostu ve směru k mostu Generála Pattona.

A aby toho nebylo málo, právě nyní kvůli snaze o oživení náplavky ve čtvrtém městském obvodu u Divadla Alfa v Plzni Doubravce probíhá festival K světu na Úslavě v místě mezi mosty na Rokycanské a Těšínské ulici.

Vznikající projekt Plzeňské náplavky, za nímž stojí spolek K světu a město, všechna místa přehledně pojmenuje, aby se lidem nepletla, a aktivity sjednotí, aby si kulturní akce nekonkurovaly. Veškeré akce budou dostupné na webové platformě s mapkami s videoprůvodci.

„Plzeňané si za jejich 13 let existence pobyt u vody v centru města oblíbili. Zvlášť když se tam konají různé akce. Potenciál řek i komfort jejich břehů chceme projektem Plzeňské náplavky ještě zvýšit, sjednotit a zpřehlednit,“ uvedla radní pro kulturu Bartáková.

Plzeň zároveň zahajuje úpravy náplavek. Na Radbuze na kilometrovém úseku od Wilsonova mostu ke Štruncovým sadům by se měl doplnit mobiliář. V září to budou schvalovat zastupitelé. „Hotovo bude do března příštího roku. Nepůjde o velké výdaje,“ řekla náměstkyně ředitele správy veřejného statku města Lucie Jůzová.

Podle Mareše tam přibudou třeba záchody, lavičky, houpačky, trampolíny a světelné prvky pod mosty. Architektonická kancelář Ateliér k světu vyhrála i soutěž na kultivaci břehů Mže.