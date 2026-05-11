Útok se odehrál ve čtvrtek v prostoru zastávky MHD na náměstí Českých bratří.
„Po příjezdu na místo kontaktovala strážníky pětadvacetiletá žena, která uvedla, že ji před několika minutami napadl její partner,“ uvedla plzeňská městská policie na sociální síti.
Podle výpovědi ženy jí muž nejdříve vyhrožoval nožem, poté jí odřezal část vlasů a z místa rázem utekl.
Jelikož na ženě nebyly vidět žádné známky zranění, zaměřili se policisté rovnou na získání co nejpřesnějšího popisu útočníka. „Informace byly neprodleně předány všem hlídkám v okolí a rozběhlo se pátrání,“ vylíčili strážníci.
V jedné z přilehlých ulic se jim krátce nato podařilo pachatele identifikovat a na místě zadržet. Při prohlídce však u sebe žádný nůž neměl.
Ten se podařilo nalézt později v prohlubni silnice u nedalekého staveniště. „Místo bylo zajištěno proti vstupu dalších osob a policisté si celou záležitost převzali k dalšímu šetření,“ doplnila městská policie s tím, že muž je podezřelý z výtržnictví. Motiv útoku však neuvedla.