Opilý mladík machroval před děvčaty, z centra Plzně si udělal závodiště

Autor:
  9:58
Mladý opilý šofér, mercedes a děvčata v autě. To je nebezpečná kombinace, která stojí za pondělním nočním řáděním teprve dvacetiletého řidiče v centru Plzně. S mercedesem vjel do zákazu vjezdu přes tramvajovou točnu, ignoroval jednosměrky, ve velké rychlosti dokonce vjel do pěší zóny. Strážníkům ujížděl a pak jim tvrdil, že před zběsilou jízdou rozhodně nepil.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Strážníci si bílého mercedesu všimli na kamerovém systému ve chvíli, kdy jeho řidič ignoroval dopravní značení a vjel do zákazu vjezdu přes tramvajovou točnu.

„Pokračoval jednosměrnou ulicí Zbrojnická, a doslova se vyřítil na náměstí Republiky do další jednosměrky, ze které odbočil přímo před přijíždějící tramvají do pěší zóny, přičemž spodní část auta v tu chvíli nejspíš dostala pořádně zabrat,“ popsala nebezpečnou jízdu mluvčí plzeňských strážníků Tereza Weidl.

Policisté stíhají muže, který jim ujížděl v kradeném autě. Zastavila ho až střelba

Tohle všechno v několika sekundách sledovala v zorném poli hlídka, která právě přijížděla zprava na náměstí. Šofér na výzvu k zastavení nereagoval, naopak přidal plyn a snažil se hlídce ujet. Strážníci ihned informovali další hlídky a začali mercedes pronásledovat.

Ten jim ujížděl ulicemi Bedřicha Smetany, Bezručovou, Františkánskou i Goethovou. Nakonec se šofér rozhodl zastavit, a to na Americké třídě.

V autě kromě dvacetiletého řidiče seděla ještě dvě stejně stará děvčata. Na první pohled bylo strážníkům jasné, že řidič nebude rozhodně střízlivý. A dechová zkouška to jen potvrdila.

Mladík bez řidičáku v kradeném autě naboural do policistů, dostal podmínku

„První test ukázal 1,42 promile alkoholu v dechu, druhá o několik minut později 1,35 promile,“ upozornila mluvčí. Test na drogy byl negativní.

Mladík se hájil tím, že si služebního vozidla městské policie vůbec nevšiml, majáky neviděl a ani neslyšel a netušil, že má zastavit. Před dechovou zkoušku popřel, že by pil.

Jeho noční vyjížďka skončila předáním státním policistům pro podezření ze spáchání trestného činu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Třetí nejvyšší obytný dům v České republice plánují postavit v Plzni jen kousek od zdejší Techmanie. Projekt pojmenovaný Sisters budou tvořit dvě vedle sebe stojící věžovité budovy spojené proskleným...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Nejlepší hráčka i střelkyně minulé sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po...

Opilý mladík machroval před děvčaty, z centra Plzně si udělal závodiště

Mladý opilý šofér, mercedes a děvčata v autě. To je nebezpečná kombinace, která stojí za pondělním nočním řáděním teprve dvacetiletého řidiče v centru Plzně. S mercedesem vjel do zákazu vjezdu přes...

8. října 2025  9:58

Nová silnice spojila sever Rokycanska s D5, uleví dopravě v Oseku a Litohlavech

Pěšky, na kole či na kolečkových bruslích si dnes veřejnost poprvé vyzkoušela část nově vybudované silnice vedoucí od dálnice D5 na severní Rokycansko. Nová komunikace výrazně uleví obyvatelům Oseka...

7. října 2025  16:51

Je to žonglér s důkazy, řekl žalobce o mladíkovi souzeném za zotročování dívek

Krajský soud v Plzni vynese v listopadu rozsudek nad třiadvacetiletým mužem z Karlovarska, který je obžalovaný, že zotročoval vysokoškolačky. Podle státního zástupce, který pro něj navrhuje deset let...

7. října 2025  12:25

Při vloupání do auta v Plzni pobodal muže, policisté recidivistu vystopovali

Policisté po necelém měsíci vypátrali útočníka, který v Plzni na Borech pobodal muže. Ten ho přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Kriminalisté třiačtyřicetiletého podezřelého obvinili z...

7. října 2025  10:05

Senior se lekl zvířete a sjel do rybníka. Z potopeného auta sám vyplaval

Do rybníka v obci Sobětice u Klatov sjel v pondělí dopoledne s vozidlem starší řidič. Policistům pak vysvětlil, že mu před autem přeběhlo nějaké zvíře a on na nečekanou situaci zareagoval tím, že...

6. října 2025  12:03

Ztráta nemocnic kraje bude letos rekordní, příští rok má být ještě hůř

Ztráta nemocnic Plzeňského kraje je letos naplánována na 490 milionů korun, což je rekord v historii kraje. V příštím roce už by to mělo být odhadem 650 milionů. Hejtmanství vinu svaluje na návrh...

6. října 2025  10:02

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

5. října 2025  17:37,  aktualizováno  18:13

Plzeň je prioritou, ale ve sněmovně mám šanci změnit legislativu, váhá Zarzycký

Preferenční hlasy vynesly primátora Plzně Romana Zarzyckého z ANO z 19. místa kandidátky až na první pozici, a získal tak mandát poslance. Jestli do sněmovny půjde, nebo zůstane na primátorském...

5. října 2025  12:36

Ochránci vykoupili louku u Rabí, žije na ní kriticky ohrožený soumračník

Český svaz ochránců přírody vykoupil s pomocí dárců louku nedaleko města Rabí na Klatovsku, na které žijí vzácní motýli. Lokalita na úbočí vrchu Líšná o rozloze 0,56 hektaru je domovem například...

5. října 2025  7:53

Náskok ANO před SPOLU nebyl v Plzni tak velký jako jinde. Výsledky voleb podrobně

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 jasně zvítězilo hnutí ANO. Po něm následovalo SPOLU a STAN. Jinak tomu není ani v Plzeňském kraji. Jaké byly výsledky voleb v Plzni a okolí?

4. října 2025  21:15

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Úspěch ANO v Plzeňském kraji. Primátor i hejtman přeskákali celou kandidátku

Volby do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s 37,31 procenta hlasů, druhá je koalice SPOLU složená z KDU-ČSL, ODS a TOP 09, která má 20,99 procenta. Preferenční...

4. října 2025  16:18,  aktualizováno  19:44

V obci na Rokycansku museli přerušit volby kvůli hořící popelnici

Ve Strašicích na Rokycansku museli kvůli požáru popelnice před restaurací, ve které je jedna ze tří volebních místností v obci, v sobotu ráno přerušit volby. Požár byl nahlášený kolem čtvrt na devět.

4. října 2025  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.