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Takhle rozkopané ještě náměstí Republiky v Plzni snad nikdy nebylo. Rozsáhlá revitalizace, která odstartovala v dubnu, teď běží na plné obrátky. Západní strana je plná dělníků, materiálu, bagrů a další stavební techniky, viditelná jsou již místa připravená pro zasázení stromů. Lokalita od městské galerie, kolem biskupství, až po muzeum loutek se má do konce prázdnin proměnit v bulvár pro pěší.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Během staletí mělo náměstí spoustu podob a využití – jezdily po něm koňské povozy, autobusy, naposledy auta. Vozidla stála po obou stranách ulice na západní straně náměstí.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Motoristé doposud mohli kroužit kolem náměstí a třeba tímto způsobem hledat místo na parkování. To už ale možné nebude, nově budou moci přijet Prešovskou ulicí, objet náměstí ze tří čtvrtin a opustit ho Solní ulicí.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Do celé západní strany náměstí bude moct po revitalizaci vjíždět jen zásobování a dopravní obsluha.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
První etapa revitalizace náměstí začala v dubnu a hotovo má být do konce letních prázdnin. Akce vyjde na 55 milionů korun.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Práce přinesly omezení nejen pro řidiče, ale i cestující městskou hromadnou dopravou a pro chodce.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„Náměstí Republiky je výkladní skříní našeho města. Chceme, aby se zde občané i turisté cítili příjemně. Zachová si tvář, na kterou jsou Plzeňané zvyklí, zároveň se z něj stane příjemnější místo,“ řekl před spuštěním revitalizace prostoru primátor Roman Zarzycký (ANO).
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Zásadní změnou bude, že se na náměstí vrátí stromy. Celkem jich na západní straně bude čtrnáct. Dělníci již pro ně připravili ohraničená místa, pod dlažbou vznikají nádrže pro závlahu.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Jako nejvhodnější byly vybrány jilmy, a to pro svou odolnost vůči klimatickým výkyvům a vzdušnou korunu, která poskytne kolemjdoucím polostín.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Zruší se parkoviště na ploše před radnicí, které sloužilo zaměstnancům úřadu a radním. Tím vznikne prostor pro oblíbené trhy.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Kromě stromů plochu doplní nové lavičky a automatická vodní mlžítka. „Naším cílem je, aby Plzeňané a návštěvníci města neměli potřebu náměstím jen rychle projít či projet, ale bylo zde příjemné prostředí pro posezení, ať už na lavičce nebo restaurační předzahrádce,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na místech, kde dříve bývala žulová dlažba, se nyní pohybuje stavební technika. Než se tam kameny znovu vrátí, projdou opracováním.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
To se nelíbí části odborné veřejnosti i některým Plzeňanům. Podle nich ztratí upravená dlažba svoji historickou hodnotu.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Radnice argumentuje tím, že když velké kamenné desky rozřežou a obrousí, ocení to turisté i Plzeňané. Chodit po nich bude komfortnější.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí vyhrálo v roce 2024 architektonické a urbanistické studio MAAUS. Zhotovitelem je společnost SWIETELSKY stavební.
Autor: Vizualizace
Po úpravě západní části náměstí přijde na řadu východní část, ta se stane pěší zónou se stromy. Parkování se primárně přesune k východní straně.
Autor: Vizualizace Maaus