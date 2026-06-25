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OBRAZEM: Není to jen designovka. Nová tréninková střecha dokáže atlety potrápit
Není to jen designovka, ale tréninková záležitost, která dokáže atlety potrápit. Tak mluví o nové stavbě na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň místopředseda klubu Pavel Kovalský. Kdo jede v...
Čtyři parašutisté se vážně zranili při nouzovém přistání na Rokycansku
V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními především pohybového aparátu byli transportováni na urgentní příjmy nemocnic v...
OBRAZEM: Rozkopané náměstí v Plzni byste nepoznali, revitalizace jede naplno
Takhle rozkopané ještě náměstí Republiky v Plzni snad nikdy nebylo. Rozsáhlá revitalizace, která odstartovala v dubnu, teď běží na plné obrátky. Západní strana je plná dělníků, materiálu, bagrů a...
Skončete to do dvou minut, nebo odcházím. Bůh šašek chtěl rychlý rozsudek
Lukáši Stančíkovi, který o sobě rád říká, že je vyvoleným a bohem, dnes samosoudce Okresního soudu Plzeň-město prodloužil délku podmínečného odsouzení s dohledem probačního úředníka o půl roku. Podle...
Řidič zůstal po čelní srážce uvězněný v autě, hasiči museli odstřihnout střechu
U Nýřan na Plzeňsku se ve čtvrtek odpoledne čelně srazila dvě protijedoucí vozidla. Oba řidiči skončili v nemocnici. Jednoho ze šoférů, který zůstal ve vraku uvězněný, museli hasiči vyprostit. Aby se...
Noční požár v klatovském hotelu, obětavá recepční skončila v nemocnici
V noci na pátek zasahovali hasiči u požáru hotelu v Klatovech. Požár vznikl na terase a postupně se rozšířil na budovu. Záchranáři odvezli do nemocnice recepční, která se při zalarmování ubytovaných...
Začala stavba obchvatu Plas, jeho součástí bude i rekordní most
Budování nejvyššího silničního mostu v České republice u městečka Plasy na Plzeňsku začalo před rokem, dnes na něj navázala výstavba 5,6 kilometru dlouhého obchvatu města. První auta by měla objet...
OBRAZEM: Rozkopané náměstí v Plzni byste nepoznali, revitalizace jede naplno
Takhle rozkopané ještě náměstí Republiky v Plzni snad nikdy nebylo. Rozsáhlá revitalizace, která odstartovala v dubnu, teď běží na plné obrátky. Západní strana je plná dělníků, materiálu, bagrů a...
Drogový boss řídil byznys z plzeňského hotelu, obžalováno je 21 lidí
Plzeňské státní zastupitelství obžalovalo 21 lidí z výroby a prodeje drog. Uvedla to ve středu Česká televize na základě vyjádření Jakuba Kubiase z krajského státního zastupitelství. Některým členům...
Plán letní přípravy fotbalistů Plzně na sezonu 2026/27. S kým hraje Viktoria?
Přehledný plán letní přípravy fotbalistů Plzně na sezonu 2026/27. Západočeši pod vedením trenéra Martina Hyského zahájili přípravu 15. června. Začátkem července tým zamíří na herní soustředění do...
Skončete to do dvou minut, nebo odcházím. Bůh šašek chtěl rychlý rozsudek
Lukáši Stančíkovi, který o sobě rád říká, že je vyvoleným a bohem, dnes samosoudce Okresního soudu Plzeň-město prodloužil délku podmínečného odsouzení s dohledem probačního úředníka o půl roku. Podle...
Dálniční peklo: kde letos o prázdninách zaručeně uváznete v koloně?
Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...
Penny Market dostal maximální pokutu za špatné slevy. Není to první prohřešek
Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce (ČOI) maximální pokutu pět milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Mluvčí Penny...
Vlak poškodil výhybku, cestující budou mezi Plzní a Chebem vozit autobusy
Kvůli poškozené výhybce mezi stanicemi Planá u Mariánských Lázní a Brodem nad Tichou na Tachovsku Správa železnic omezila provoz na trati č. 178 mezi Plzní a Chebem. Vlaky nahradí mezi Stříbrem a...
Ve věku 88 let zemřel výtvarník Jaroslav Zapletal, ještě letos vystavoval
Ve věku 88 let zemřel významný plzeňský akademický malíř, grafik, scénograf a pedagog Jaroslav Zapletal. Byl držitelem řady českých i mezinárodních uměleckých ocenění a Historické pečeti města Plzně...
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Přes půl milionu kilometrů na sdílených kolech. Plzeň službu rozšiřuje
Zvýšením počtu sdílených elektrokol a vybudováním nových stanovišť, kde si je lidé mohou půjčit, reaguje Plzeň na značný zájem o novinku, kterou dopravní podniky města rozjely na jaře, kdy nabídly...
OBRAZEM: Není to jen designovka. Nová tréninková střecha dokáže atlety potrápit
Není to jen designovka, ale tréninková záležitost, která dokáže atlety potrápit. Tak mluví o nové stavbě na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň místopředseda klubu Pavel Kovalský. Kdo jede v...