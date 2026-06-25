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OBRAZEM: Rozkopané náměstí v Plzni byste nepoznali, revitalizace jede naplno

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  12:20
Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na... Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na... Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na... Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na... Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na... Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na... Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na... Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na... Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na... Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na... Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na... Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na...
Takhle rozkopané ještě náměstí Republiky v Plzni snad nikdy nebylo. Rozsáhlá revitalizace, která odstartovala v dubnu, teď běží na plné obrátky. Západní strana je plná dělníků, materiálu, bagrů a další stavební techniky, viditelná jsou již místa připravená pro zasázení stromů. Lokalita od městské galerie, kolem biskupství, až po muzeum loutek se má do konce prázdnin proměnit v bulvár pro pěší.

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