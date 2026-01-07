Velká proměna centra Plzně, na náměstí se zklidní provoz a vysázejí stromy

  9:54
Pro historické centrum Plzně to bude velká změna. Letos odstartuje částečná rekonstrukce náměstí Republiky. Zásadní novinkou bude, že na ploše kolem katedrály svatého Bartoloměje bude omezena automobilová doprava a na prostranství vysázejí stromy. Oblast se tak má stát celkově příjemnějším místem pro pobyt lidí.
Návrh na úpravu náměstí Republiky z brněnského architektonického a urbanistického studia MAAUS.

Možné zklidnění provozu na náměstí a v jeho nejbližším okolí začali někteří lidé z vedení radnice prosazovat už kolem roku 2013, kdy byl primátorem Martin Baxa z ODS.

Roky se také v Plzni mluvilo o tom, že by na ploše měly být stromy. Pomyslný definitivní zlom v uvažování radních nastal poté, co v roce 2022 Nadační fond Plzeň sobě uspořádal anketu, ve které 97 procent ze zhruba 12 tisíc respondentů vyjádřilo přání, aby na náměstí byly stromy vysázeny.

Debata o stromech. Veřejnost je na náměstí chce, jsou ale i hlasy proti

Letošní částečná rekonstrukce náměstí bude navazovat na úpravy v letech 2007 až 2010. Tehdy nejprve asfalt na ploše náměstí nahradila kamenná dlažba z červenohnědého italského porfyru a v roce 2010 se instalovaly tři originální kašny od architekta Ondřeje Císlera. Kašny získaly ocenění odborníků a také titul Stavba roku Plzeňského kraje 2010.

Letos se má stát skutečností omezení automobilové dopravy na náměstí. Vysázené stromy kromě jiného přinesou na plochu, která bývá v létě nepříjemně rozpálená, lepší klima a stín. V architektonické soutěži, kterou na úpravu náměstí radnice vyhlásila, zvítězil návrh architektonického studia MAAUS.

Přívětivé náměstí v Plzni. Jeho podobu má určit architektonická soutěž

„Chceme v této oblasti zpříjemnit pobytové podmínky pro chodce i cyklisty. Pěší zóny se lépe propojí a výrazně rozrostou. Přibudou stromy a nový prostor pro předzahrádky,“ uvedl náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Připomněl, že se také mají zlepšit podmínky pro využití dešťové vody nebo se má přispět k lepší plynulosti veřejné dopravy.

Jednou z velmi citelných změn bude uzavření západní strany náměstí, tedy silnice podél sídla plzeňského biskupství a hotelu Central, pro auta. „Bude tam umožněn vjezd jenom pro dopravní obsluhu. Takže západní strana náměstí naváže na režim, jaký je v ulici Bedřicha Smetany,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Tolar ze STAN.

Ten tvrdí, že po druhé etapě úprav na severní straně v prostoru před radnicí zůstane tramvajový pás a také bude umožněn průjezd pouze dopravní obsluze a návštěvám přijíždějícím na radnici, pro které budou vyhrazena podélná parkovací stání. „A zruší se parkoviště mezi katedrálou a radnicí,“ sdělil Tolar.

Záměr podle náměstka počítá také s omezením provozu v Dřevěné ulici a pěší zóna spojí sady Pětatřicátníků a lokalitu U Zvonu. „To znamená, že na náměstí se vytvoří kříž z pěších zón,“ konstatoval. Na náměstí by se tak uzavřela éra, kdy bylo leckdy nazýváno největším kruhovým objezdem v Česku.

Práce na úpravě náměstí se mají letos dotknout nejprve západní strany, další části pak přijdou na řadu zřejmě až v roce 2027. Vysázení stromů je naplánované na západní i východní straně a také kolem stánku s občerstvením.

Pokud se podaří bez problémů získat stavební povolení, mohly by být úpravy začít kolem poloviny letošního roku.

