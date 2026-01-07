Možné zklidnění provozu na náměstí a v jeho nejbližším okolí začali někteří lidé z vedení radnice prosazovat už kolem roku 2013, kdy byl primátorem Martin Baxa z ODS.
Roky se také v Plzni mluvilo o tom, že by na ploše měly být stromy. Pomyslný definitivní zlom v uvažování radních nastal poté, co v roce 2022 Nadační fond Plzeň sobě uspořádal anketu, ve které 97 procent ze zhruba 12 tisíc respondentů vyjádřilo přání, aby na náměstí byly stromy vysázeny.
Letošní částečná rekonstrukce náměstí bude navazovat na úpravy v letech 2007 až 2010. Tehdy nejprve asfalt na ploše náměstí nahradila kamenná dlažba z červenohnědého italského porfyru a v roce 2010 se instalovaly tři originální kašny od architekta Ondřeje Císlera. Kašny získaly ocenění odborníků a také titul Stavba roku Plzeňského kraje 2010.
Letos se má stát skutečností omezení automobilové dopravy na náměstí. Vysázené stromy kromě jiného přinesou na plochu, která bývá v létě nepříjemně rozpálená, lepší klima a stín. V architektonické soutěži, kterou na úpravu náměstí radnice vyhlásila, zvítězil návrh architektonického studia MAAUS.
„Chceme v této oblasti zpříjemnit pobytové podmínky pro chodce i cyklisty. Pěší zóny se lépe propojí a výrazně rozrostou. Přibudou stromy a nový prostor pro předzahrádky,“ uvedl náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Připomněl, že se také mají zlepšit podmínky pro využití dešťové vody nebo se má přispět k lepší plynulosti veřejné dopravy.
Jednou z velmi citelných změn bude uzavření západní strany náměstí, tedy silnice podél sídla plzeňského biskupství a hotelu Central, pro auta. „Bude tam umožněn vjezd jenom pro dopravní obsluhu. Takže západní strana náměstí naváže na režim, jaký je v ulici Bedřicha Smetany,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Tolar ze STAN.
Ten tvrdí, že po druhé etapě úprav na severní straně v prostoru před radnicí zůstane tramvajový pás a také bude umožněn průjezd pouze dopravní obsluze a návštěvám přijíždějícím na radnici, pro které budou vyhrazena podélná parkovací stání. „A zruší se parkoviště mezi katedrálou a radnicí,“ sdělil Tolar.
Záměr podle náměstka počítá také s omezením provozu v Dřevěné ulici a pěší zóna spojí sady Pětatřicátníků a lokalitu U Zvonu. „To znamená, že na náměstí se vytvoří kříž z pěších zón,“ konstatoval. Na náměstí by se tak uzavřela éra, kdy bylo leckdy nazýváno největším kruhovým objezdem v Česku.
Práce na úpravě náměstí se mají letos dotknout nejprve západní strany, další části pak přijdou na řadu zřejmě až v roce 2027. Vysázení stromů je naplánované na západní i východní straně a také kolem stánku s občerstvením.
Pokud se podaří bez problémů získat stavební povolení, mohly by být úpravy začít kolem poloviny letošního roku.