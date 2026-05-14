Město nyní vyzve vítězný tým FLERA, s. r. o. + DICE25 architects, s. r. o. k jednání o zpracování projektové dokumentace.
O výsledku otevřené, anonymní a jednofázové soutěže rozhodovala odborná porota složená ze zástupců města, nezávislých architektů a dále odborníci na krajinářství, dopravu, technickou infrastrukturu či participaci.
Porota posuzovala nejen architektonickou a krajinářskou kvalitu návrhů, ale také to, jak jednotlivé týmy pracovaly s tím, že náměstím procházejí lidé, potkávají se zde a mohou si zde také odpočinout.
Návrhy měly zároveň reagovat na podněty obyvatel, kteří se v roce 2025 zapojili do participace. Ti si například přáli vodní prvek, víc míst k sezení a příjemnější atmosféru.
Podle poroty vítězný návrh dokázal nejlépe vytvořit otevřené, přívětivé a funkční místo. „Návrh se mi velmi líbí. Nabízí současné řešení, které respektuje charakter místa a přináší jasnou představu o tom, jak může náměstí fungovat v každodenním provozu. Je to důležitý krok k tomu, aby se prostor stal plnohodnotným centrem čtvrti a lidé se v něm cítili příjemně a chtěli ho navštěvovat. Za vítězem stojí špičkoví architekti v čele s Ferdinandem Lefflerem, pro mě osobně je to záruka toho, že celý prostor bude fungovat nejen na papíře, ale i v praxi,“ uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Předseda poroty Vladimír Sitta ocenil především jasnou koncepci a promyšlené „libreto“ návrhu. „Nejde jen o hezký prostor, ale o místo, které má svůj rytmus, logiku a atmosféru. Vítězný tým dokázal skloubit historii území s potřebami současného města,“ vyjádřil se předseda poroty.
Věří, že náměstí Míru nebude jen tranzitním prostorem, ale místem, kde lidé chtějí trávit svůj volný čas.
8. září 2022