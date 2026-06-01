Opilý mladík poškodil u Plzně stožáry vysokého napětí, skončil ve vazbě

Autor:
  15:18
Za poškození šesti stožárů velmi vysokého napětí stíhají plzeňští kriminalisté dvacetiletého mladíka. Je podezřelý, že v polovině dubna je v opilosti poškodil v okolí silničního průtahu mezi čtvrtí Radčice a obchodním centrem Globus. Hrozil tak výpadek proudu v Plzni.
foto: Jan Zvolánek, iDNES.cz

Policisté mladíka obvinili z obecného ohrožení a z pokusu o poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Soud ho poslal do vazby.

„Způsobená škoda není přesně vyčíslená,“ uvedla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

„Poškozením stožárů a narušením jejich stability hrozilo reálné riziko jejich zhroucení a možný následný výpadek elektrické energie by odstavil od proudu některé oblasti krajského města,“ uvedla mluvčí.

Vichřice skácela obří stožáry s dráty velmi vysokého napětí na Rakovnicku

Oznámení o poškozování stožáru přijali policisté 16. dubna večer. Dvacetiletého muže pod vlivem alkoholu zadrželi na místě policisté z pořádkové jednotky. Druhý den zjistili, že sloupů je poškozených šest.

Kriminalisté přizvali k případu i specialisty z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, ti ale nezjistili, že by za mužovým jednáním stála závažnější činnost a vyšetřování případu tak zůstalo u krajských kriminalistů.

Policisté zajistili neregistrované zbraně

Při řešení případu provedli policisté i několik domovních prohlídek, a to i u lidí, kteří se přímo neúčastnili poškozování sloupů. Zajistili množství zbraní. „Tito lidé sice měli zbrojní oprávnění, ale několik zbraní neměli registrovaných,“ upozornila Pavla Burešová.

Po úderu blesku spadl list vrtule větrné elektrárny, obec viní servisní firmu

I tímto podezřením z nedovoleného ozbrojování se policie zabývá, nesouvisí to ale s trestnou činností dvacetiletého zadrženého muže.

„S ohledem na stále probíhající vyšetřování případu není možné nad rámec výše uvedených informací poskytnout žádné jiné bližší konkrétnosti,“ uzavřela.

Opilý mladík poškodil u Plzně stožáry vysokého napětí, skončil ve vazbě

