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Město jako závodní trať. Motorkář letěl kolem strážníků rychlostí 120 km/hod

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  13:14

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Motorkář jel po Plzni rychlostí 120 kilometrů v hodině. (8. srpna 2026) | foto: Městská policie Plzeň

Jízdu po Plzni si dvaačtyřicetiletý motorkář spletl se závodem. Po Karlovarské ulici, kde je povolená padesátka, jel v sobotu ráno rychlostí 120 kilometrů za hodinu.

Závodní dráha – Karlovarská ulice. Startovní čára – běžná ulice a místo závodníků ostatní účastníci provozu, tak popsala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová sobotní nebezpečnou jízdu motorkáře městem.

Motorkář jel po Plzni rychlostí 120 kilometrů v hodině. (8. srpna 2026)

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„Krátce po osmé hodině zde strážníci dopravní skupiny dohlíželi na dodržování rychlostních limitů v obci a jejich radarové zařízení umístěné ve služebním vozidle zachytilo jízdu motorkáře, která měla ke stanovené padesátce opravdu hodně daleko,“ uvedla Pužmanová.

Motorkář se ve směru do centra města řítil rychlostí 120 kilometrů v hodině. „Překročil povolenou rychlost více než dvojnásobně. Na závodním okruhu by podobné číslo nikoho nepřekvapilo, ale Karlovarská ulice rozhodně není místem k závodění, protože jsou kolem křižovatky, další vozidla, chodci a především spousta situací, které rychle jedoucí řidič nemůže předem předvídat,“ upozornila Pužmanová.

Hlídka se za motorkářem okamžitě rozjela a zastavila ho. Strážníci pak šoféra informovali, že takto vysokou rychlost už nemohou vyřešit na místě pokutou, ale věc musí postoupit správnímu orgánu.

Motorkáři tak hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců a připsání šesti bodů do karty řidiče.

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