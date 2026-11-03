Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Potřebuje Plzeň deset obvodů? Podle kritiků jde o zbytečné plýtvání penězi

Jitka Kubíková Šrámková
  9:54

Fotogalerie1

Nová radnice v plzeňské Doubravce. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Je město Plzeň tak bohaté, aby živilo deset městských obvodů, navíc když mají minimální kompetence? Leckoho může překvapit, že tři ze čtyř velkých plzeňských obvodů budou mít starostu a k tomu tři místostarosty. Jedinou výjimkou bude trojka, která ze tří místostarostů přešla na dva. O tom, jestli má mít Plzeň tolik obvodů, se začalo mluvit před komunálními volbami.

„Měli bychom se zabývat otázkou, jak nám funguje plzeňský magistrát a jak nám fungují jednotlivé úřady městských obvodů, zkrátka jestli nemáme příliš mnoho úředníků. To znamená otevřít klidně debatu o tom, jestli ve městě Plzni potřebujeme 10 městských obvodů,“ uvedl před komunálními volbami lídr Motoristů v Plzni Hynek Brom, který je pro centralizaci.

„Občany s nadsázkou řečeno nezajímá, kdo jim opraví chodník, kdo jim odveze popelnici, občan jen chce, aby to fungovalo. Co se týče chodníků, ty může opravit městský obvod, Správa veřejného statku města Plzně, chodník může opravit i Ředitelství silnic a dálnic nebo Plzeňský kraj. Městské obvody se podle mě ve svůj neprospěch dobrovolně zbavily svých pravomocí a působností a přesunuly je na město. To bylo jejich svobodné rozhodnutí. V případě městského obvodu Plzeň 4, kde jsem byl od roku 2006 do roku 2009 starostou, se to stalo za Michala Chalupného z ČSSD,“ popsal Brom.

Obvody přišly o kompetence

Starosta městského obvodu (MO) Plzeň 4 Tomáš Soukup z ANO, jehož hnutí vyhrálo letos volby znovu a Soukup tedy bude znovu starostou, je naopak pro větší kompetence obvodů. „Určitě je to škoda, že obvody o kompetence přišly. Ve městě se dlouhodobě dělo to, že starostům obvodů se pravomoci ubíraly. Držíme minimum majetku, navíc starostové nejsou účastníky stavebních řízení. Já se paradoxně musím dívat na úřední desku, abych věděl, kde se co děje,“ posteskl si již dříve Soukup.

Obvod podle něj například zřizuje školky a rozhoduje o tom, jak je hodnocena ředitelka. „To neexistuje v městské policii, protože ta podléhá primátorovi. Měli bychom být minimálně součástí kolečka, kdy můžeme zasahovat a mluvit do staveb, které v obvodu máme. V územním plánování by měla být naše kompetence posílena,“ říká starosta MO Plzeň 4 s rozpočtem kolem 100 milionů korun včetně zaměstnanců, zatímco rozpočet celého města je zhruba 12 miliard korun.

Na připomínku, že se objevují i názory, že když obvody mají tak málo pravomocí, měly by se zrušit a ušetřila by se spousta peněz, Soukup reagoval tak, že poměr přínosu zastupitelů a vynaložených peněz je pořád ve prospěch zastupitelů. „Pokud by se ale kompetence starostů měly dál ořezávat, obvody přestanou mít smysl,“ nastínil.

11 zastupitelstev v Plzni, to není úplně normální

Pro úplné zrušení obvodů je emeritní děkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a bývalý poslanec za TOP 09 Miloš Nový z Plzně, který by nezůstal jen u obvodů, ale omezil by i počet obcí a krajů, což by podle něj přineslo úspory do státního rozpočtu v řádu deseti miliard korun. „Když má Plzeň celkem 11 zastupitelstev, není to úplně normální,“ myslí si.

Nový uvádí, že existují dva modely – buď velmi silné obvodní radnice a nad nimi je malá slupička magistrátu, nebo silný magistrát s minimem obvodů či úplně bez nich.

„V průběhu 35 let docházelo ale v Plzni k tomu, že jednotlivé kompetence obvodů se neustále ukrajovaly a dnes obvodní radnice rozhodují o minimu věcí. Navíc téměř vše, co se tam přijme, stejně musí posvětit velká radnice, současný stav 10 obvodních radnic nemá žádný smysl a slouží jen k jedné věci – že se tím financují stranické ovečky,“ uvádí Nový.

„Je nutné buď obvody úplně zrušit nebo přejít na model silných obvodních radnic a slabého magistrátu,“ uvádí emeritní děkan.

Zrušení obvodů v Plzni by podle něj nepřineslo jen úsporu peněz, ale i mnohem vyšší efektivitu řízení města. „Čím je struktura jednodušší, tím efektivněji se řídí. Navíc dnes občan ani neví, co je v kompetenci obvodů a co je v kompetenci města,“ podotkl exposlanec.

„Nechtěl bych obvody rušit násilně, ale spíš by měla být zahájená veřejná diskuse, aby lidé věděli, co řeší velká radnice a jaké minimum kompetencí má ta obvodní, kde ale přitom úřaduje starosta a třeba tři uvolnění místostarostové,“ uvádí Nový.

Žáky střídají úředníci. Nové srdce Doubravky je po rekonstrukci hotové

Zamýšlí se i nad tím, jestli by například po vypsání referenda o rušení obvodů byli občané pro. „Například v Pardubicích to zamítli a osm obvodů tam zůstalo,“ dodal Nový s tím, že je to džin vypuštěný z láhve, který už se tam jen těžko vrací. „A nese to s sebou náklady na budování nových radnic jako té v Plzni-Doubravce. Z té krásné budovy už se nikomu nebude chtít stěhovat,“ poznamenal. Rekonstrukce bývalé školy na obvodní radnici přišla na 126 milionů korun bez DPH.

Nový připomněl i to, že Pardubice a České Budějovice jsou zhruba stejně velká města, a zatímco první má osm městských obvodů, Budějovice fungují bez problémů s nulovým počtem obvodních radnic.

Rozruch v Ústí. Suverén voleb mluví o rušení obvodů, radnice se chtějí bránit

Vítězná koalice Jedno Ústí, která vzešla letos z voleb v Ústí nad Labem, chce ve městě zrušit všechny čtyři městské obvody. Na postupu se shodla koordinační rada sedmi stran a hnutí, které koalici tvoří, sdělil lídr Tomáš Vohryzka, který by se měl stát primátorem.

Proti rušení obvodů vystoupili někteří současní starostové obvodních radnic, kteří chtějí vyhlásit referendum.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Doživotně odsouzený vrah zemřel v plzeňské věznici. Pro pár tisíc upálil člověka

Marian Rafael zaživa upálil pacienta léčebny v Kosmonosích a okradl ho. Na...

V plzeňské věznici v pondělí zemřel doživotně odsouzený vrah Marian Rafael. V roce 2008 spáchal brutální vraždu. Kvůli penězům, oblečení a hodinkám zaživa upálil svého známého v kontejneru na odpad.

Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)

V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na...

Agresivní dítě oddělit z výuky? Potřebují spíš pomoc, zní ze škol k nápadu vlády

Premium
ilustrační snímek

Ministerstvo školství a zástupci vládních stran navrhují revizi inkluze. Její součástí má být možnost dočasného vyloučení agresivního žáka z výuky. Podle ředitelů škol v Plzeňském kraji agresivních...

Baník - Plzeň 0:4, po dvou čistých kontech výprask. Gabriel byl blízko hattricku

Sestřih zápasu
Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.

Dva zápasy a půlku třetího vydrželi fotbalisté Baníku bez inkasované branky. Po poločase utkání 13. kola Chance Ligy s Plzní se jim ale obrana sesypala jako domeček z karet. Východočeši v Ostravě...

Lamely u Velkého divadla praskají. Plzeň je po jedenácti letech nahradí dlažbou

Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni.

Plzeň vymění po 11 letech poškozený povrch severní terasy u Velkého divadla. Duté lamely z dřevoplastového kompozitu, které tam město nechalo položit při stavebních úpravách v roce 2015, totiž...

Potřebuje Plzeň deset obvodů? Podle kritiků jde o zbytečné plýtvání penězi

Nová radnice v plzeňské Doubravce.

Je město Plzeň tak bohaté, aby živilo deset městských obvodů, navíc když mají minimální kompetence? Leckoho může překvapit, že tři ze čtyř velkých plzeňských obvodů budou mít starostu a k tomu tři...

3. listopadu 2026  9:54

Roman Zarzycký z ANO znovu primátorem Plzně, získal 33 z 47 hlasů

Logo portálu iDNES.cz

Devětačtyřicetiletý Roman Zarzycký (ANO) byl při ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen primátorem Plzně, když ve veřejném hlasování získal 33 ze 47 hlasů a do čela města nastupuje podruhé.

2. listopadu 2026  11:56,  aktualizováno  14:46

Zastupitelé Plzně zvolili primátora, podruhé se jím stal Roman Zarzycký z ANO

Primátorské insignie předal Romanu Zarzyckému Vlastimil Gola.

Roman Zarzycký z hnutí ANO se podruhé stal primátorem města Plzně. Na dnešním ustanovujícím zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Ve městě bude pokračovat koalice vítězného hnutí ANO, STAN a PRO PLZEŇ...

2. listopadu 2026  12:05,  aktualizováno  14:34

Za čísla jsem rád, ale mám vyšší nároky, říká Gabriel. O reprezentaci přemýšlel

Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.

Na pravém kraji sestavy plzeňských fotbalistů byl obránce Adam Gabriel ve druhé půli k nezastavení. Dal dva góly a z třetího se radoval, než mu ho sudí upřeli, jelikož před ním jeho spoluhráč Kabongo...

2. listopadu 2026  8:20

Diváky přestřelky baví, pro nás optimální nejsou, hlásí plzeňský Strnad

Plzeňští hokejisté se radují z gólu v utkání proti Kladnu.

Přestože hokejisté Plzně v souboji 17. kola extraligy proti kladenským Rytířům na domácím ledě čtyřikrát vedli, nakonec museli dotahovat nepříznivý stav 4:5. To se povedlo až 79 sekund před koncem...

2. listopadu 2026  7:37

Baník - Plzeň 0:4, po dvou čistých kontech výprask. Gabriel byl blízko hattricku

Sestřih zápasu
Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.

Dva zápasy a půlku třetího vydrželi fotbalisté Baníku bez inkasované branky. Po poločase utkání 13. kola Chance Ligy s Plzní se jim ale obrana sesypala jako domeček z karet. Východočeši v Ostravě...

1. listopadu 2026  15:03,  aktualizováno  17:25

Zmijím pavoučím se v plzeňské zoo daří, odchovat se je podařilo už podruhé

V plzeňské ZOO se podařilo opakovaně odchovat zmije pavoučí. Na svět přišla...

Ojedinělý chovatelský úspěch si na své konto připsali v Zoo Plzeň. Podruhé se jim podařilo odchovat zmiji pavoučí. Za prvoodchov přitom zoologická zahrada získala ocenění Bílý slon. Letošní hadí...

1. listopadu 2026  10:10

Agresivní dítě oddělit z výuky? Potřebují spíš pomoc, zní ze škol k nápadu vlády

Premium
ilustrační snímek

Ministerstvo školství a zástupci vládních stran navrhují revizi inkluze. Její součástí má být možnost dočasného vyloučení agresivního žáka z výuky. Podle ředitelů škol v Plzeňském kraji agresivních...

31. října 2026

Řidič zemřel při nehodě u Sytna na Tachovsku. S autem narazil do stromu

ilustrační snímek

U obce Sytno na Tachovsku v sobotu ráno havarovalo osobní auto, které vyjelo mimo vozovku a narazilo do stromu. Řidič vozu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Zraněná byla i jeho spolujezdkyně....

31. října 2026  13:09

Lamely u Velkého divadla praskají. Plzeň je po jedenácti letech nahradí dlažbou

Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni.

Plzeň vymění po 11 letech poškozený povrch severní terasy u Velkého divadla. Duté lamely z dřevoplastového kompozitu, které tam město nechalo položit při stavebních úpravách v roce 2015, totiž...

31. října 2026  9:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

U Janovic nad Úhlavou zemřel mladý řidič. S autem narazil do stromu

ilustrační snímek

V pátek dopoledne zemřel při nehodě u obce Janovice nad Úhlavou na Klatovsku řidič osobního auta. Podle policie osmnáctiletý mladík pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel mimo silnici a...

31. října 2026  9:14

Předjíždění skončilo srážkou, řidička i děti těžce zraněny. Neměly zapnuté pásy

Hasiči zasahovali u vážné dopravní nehody u obce Příkosice. (30. října 2026)

Vážná dopravní nehoda se stala v pátek na Rokycansku. Při střetu dvou vozidel se těžce zranila řidička a dvě malé děti. Osádka vozu zřejmě nebyla během jízdy připoutána bezpečnostními pásy.

30. října 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×