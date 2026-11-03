„Měli bychom se zabývat otázkou, jak nám funguje plzeňský magistrát a jak nám fungují jednotlivé úřady městských obvodů, zkrátka jestli nemáme příliš mnoho úředníků. To znamená otevřít klidně debatu o tom, jestli ve městě Plzni potřebujeme 10 městských obvodů,“ uvedl před komunálními volbami lídr Motoristů v Plzni Hynek Brom, který je pro centralizaci.
„Občany s nadsázkou řečeno nezajímá, kdo jim opraví chodník, kdo jim odveze popelnici, občan jen chce, aby to fungovalo. Co se týče chodníků, ty může opravit městský obvod, Správa veřejného statku města Plzně, chodník může opravit i Ředitelství silnic a dálnic nebo Plzeňský kraj. Městské obvody se podle mě ve svůj neprospěch dobrovolně zbavily svých pravomocí a působností a přesunuly je na město. To bylo jejich svobodné rozhodnutí. V případě městského obvodu Plzeň 4, kde jsem byl od roku 2006 do roku 2009 starostou, se to stalo za Michala Chalupného z ČSSD,“ popsal Brom.
Obvody přišly o kompetence
Starosta městského obvodu (MO) Plzeň 4 Tomáš Soukup z ANO, jehož hnutí vyhrálo letos volby znovu a Soukup tedy bude znovu starostou, je naopak pro větší kompetence obvodů. „Určitě je to škoda, že obvody o kompetence přišly. Ve městě se dlouhodobě dělo to, že starostům obvodů se pravomoci ubíraly. Držíme minimum majetku, navíc starostové nejsou účastníky stavebních řízení. Já se paradoxně musím dívat na úřední desku, abych věděl, kde se co děje,“ posteskl si již dříve Soukup.
Obvod podle něj například zřizuje školky a rozhoduje o tom, jak je hodnocena ředitelka. „To neexistuje v městské policii, protože ta podléhá primátorovi. Měli bychom být minimálně součástí kolečka, kdy můžeme zasahovat a mluvit do staveb, které v obvodu máme. V územním plánování by měla být naše kompetence posílena,“ říká starosta MO Plzeň 4 s rozpočtem kolem 100 milionů korun včetně zaměstnanců, zatímco rozpočet celého města je zhruba 12 miliard korun.
Na připomínku, že se objevují i názory, že když obvody mají tak málo pravomocí, měly by se zrušit a ušetřila by se spousta peněz, Soukup reagoval tak, že poměr přínosu zastupitelů a vynaložených peněz je pořád ve prospěch zastupitelů. „Pokud by se ale kompetence starostů měly dál ořezávat, obvody přestanou mít smysl,“ nastínil.
11 zastupitelstev v Plzni, to není úplně normální
Pro úplné zrušení obvodů je emeritní děkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a bývalý poslanec za TOP 09 Miloš Nový z Plzně, který by nezůstal jen u obvodů, ale omezil by i počet obcí a krajů, což by podle něj přineslo úspory do státního rozpočtu v řádu deseti miliard korun. „Když má Plzeň celkem 11 zastupitelstev, není to úplně normální,“ myslí si.
Nový uvádí, že existují dva modely – buď velmi silné obvodní radnice a nad nimi je malá slupička magistrátu, nebo silný magistrát s minimem obvodů či úplně bez nich.
„V průběhu 35 let docházelo ale v Plzni k tomu, že jednotlivé kompetence obvodů se neustále ukrajovaly a dnes obvodní radnice rozhodují o minimu věcí. Navíc téměř vše, co se tam přijme, stejně musí posvětit velká radnice, současný stav 10 obvodních radnic nemá žádný smysl a slouží jen k jedné věci – že se tím financují stranické ovečky,“ uvádí Nový.
„Je nutné buď obvody úplně zrušit nebo přejít na model silných obvodních radnic a slabého magistrátu,“ uvádí emeritní děkan.
Zrušení obvodů v Plzni by podle něj nepřineslo jen úsporu peněz, ale i mnohem vyšší efektivitu řízení města. „Čím je struktura jednodušší, tím efektivněji se řídí. Navíc dnes občan ani neví, co je v kompetenci obvodů a co je v kompetenci města,“ podotkl exposlanec.
„Nechtěl bych obvody rušit násilně, ale spíš by měla být zahájená veřejná diskuse, aby lidé věděli, co řeší velká radnice a jaké minimum kompetencí má ta obvodní, kde ale přitom úřaduje starosta a třeba tři uvolnění místostarostové,“ uvádí Nový.
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Zamýšlí se i nad tím, jestli by například po vypsání referenda o rušení obvodů byli občané pro. „Například v Pardubicích to zamítli a osm obvodů tam zůstalo,“ dodal Nový s tím, že je to džin vypuštěný z láhve, který už se tam jen těžko vrací. „A nese to s sebou náklady na budování nových radnic jako té v Plzni-Doubravce. Z té krásné budovy už se nikomu nebude chtít stěhovat,“ poznamenal. Rekonstrukce bývalé školy na obvodní radnici přišla na 126 milionů korun bez DPH.
Nový připomněl i to, že Pardubice a České Budějovice jsou zhruba stejně velká města, a zatímco první má osm městských obvodů, Budějovice fungují bez problémů s nulovým počtem obvodních radnic.
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Rozruch v Ústí. Suverén voleb mluví o rušení obvodů, radnice se chtějí bránit
Vítězná koalice Jedno Ústí, která vzešla letos z voleb v Ústí nad Labem, chce ve městě zrušit všechny čtyři městské obvody. Na postupu se shodla koordinační rada sedmi stran a hnutí, které koalici tvoří, sdělil lídr Tomáš Vohryzka, který by se měl stát primátorem.
Proti rušení obvodů vystoupili někteří současní starostové obvodních radnic, kteří chtějí vyhlásit referendum.