Unikátní zbrojnice v Plzni je znovu otevřená, sbírka je evropskou raritou

Martin Polívka
  7:38
Klenot plzeňských muzejních sbírek, Městská zbrojnice s více než třinácti stovkami exponátů, se po třiceti letech od otevření dočkala revitalizace. Je největší dochovanou historickou zbrojnicí v České republice a její sbírka je raritní i v evropském měřítku.

Podle jednoho z autorů expozice Jana Balcara je v samostatné expozici v suterénu muzea v místě, kde dřív bývaly městské hradby, celkem 1306 sbírkových předmětů, z toho 394 palných zbraní od husitského období až po muškety z třicetileté války v 17. století. K vidění jsou dále dřevcové zbraně, části plátové zbroje, přilby nebo kamenné dělové koule.

Zbrojnici založil už na přelomu let 1362 až 1363 císař Karel IV. pro městskou hotovost neboli posádku královského města a vybavil ji zbraněmi a zbrojí, kterou se město zavázalo doplnit a nadále opatrovat. Významná byla zbrojnice především při obraně města během husitských válek a na počátku 17. století v předvečer třicetileté války.

Městská zbrojnice v Plzni je evropským unikátem, po třiceti letech se dočkala revitalizace. (13. listopadu 2025)
Unikátní městská zbrojnice prošla revitalizací. (13. listopadu 2025)
Unikátní městská zbrojnice prošla revitalizací. (13. listopadu 2025)
Unikátní městská zbrojnice prošla revitalizací. (13. listopadu 2025)
24 fotografií

„Po třicetileté válce Plzeň pozbyla vojenského významu a zbrojnice zůstala v městě uchována jako památka na slavnou vojenskou historii města. Byla vystavována u příležitosti panovníkových návštěv a při založení městského muzea se stala jedním z prvních sbírkových předmětů a nedílnou součástí expozic. Během 2. světové války, za německé správy muzea, byla přesunuta do přízemí tehdejšího Národopisného muzea, kde byla vlivem nevhodných klimatických podmínek silně poškozena,“ říká autor stálé expozice František Frýda.

Jeho spoluautor Jan Balcar doplnil, že od 70. let minulého století prošla sbírka celkovým restaurováním a v roce 1995 ji Západočeské muzeum zpřístupnilo pro veřejnost při oslavách 700. výročí založení města Plzně.

„Letos byla provedena revitalizace celé expozice. Po třiceti letech tuto největší městskou zbrojnici znovu představujeme veřejnosti v upravené a doplněné podobě. Byla doplněna o novou náplň doprovodných panelů, došlo k rozsáhlé konzervaci všech vystavených exponátů a k restaurování nástěnné malby u dochované bašty městského opevnění. Expozice byla rozšířena o velkoplošnou obrazovku s projekcí historických filmů o zbrojnici a nového filmového průvodce zbrojnicí,“ popsal Balcar.

Před 400 lety odtáhl z Plzně hrabě Mansfeld, zůstali po něm mrtví a dluhy

Ten připomněl příběh související s Mansfeldovým vojskem u plzeňských bran a využitím zbraní z městské zbrojnice. Na Švédy za hradbami tehdy střílel z výhradně předem nabíjených pušek jednu ránu za druhou i plzeňský kat, a to přímo ze svého záchoda zvaného tehdy prévet.

Podle dochovaných informací co rána, to trefa a mrtvý voják. Dobyvatelé města ho proto později oběsili v přesvědčení, že tak přesnou mušku mohl mít jen díky spojení s ďáblem.

Soubor mušket z období třicetileté války a především sbírka gotických pušek – takzvaných hákovnic s luntovým zámkem, se považuje za evropskou raritu. Součástí expozice je i sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů a část původních městských hradeb pod expozicí. Zachovalé zdivo a rozsáhlý panoramatický obraz Vladivoje Kotyzy a Miloslava Čecha znázorňující dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem v roce 1618 jsou zajímavou atrakcí zbrojnice.

Zbrojnice se nově dočkala i publikace o unikátní sbírce a jejích osudech od založení v roce 1363 do současnosti. Nový film seznámí návštěvníky s významnými exponáty v historických souvislostech. Součástí stálé expozice je nově i funkční replika muškety z třicetileté války, kterou si může návštěvník detailně prohlédnout a vyzkoušet její mechanismus.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...

Podmínka za triko s nacistickými nápisy na fotbale. Fanoušek zaplatí i pokutu

Plzeňský okresní soud potrestal Víta Vavrocha za triko s nacistickými a...

Podmínku a pokutu 40 tisíc korun vyměřil ve středu plzeňský soud Vítu Varochovi, který loni v tričku s nacistickými a protižidovskými nápisy přišel na domácí fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií...

Unikátní zbrojnice v Plzni je znovu otevřená, sbírka je evropskou raritou

Městská zbrojnice v Plzni je evropským unikátem, po třiceti letech se dočkala...

Klenot plzeňských muzejních sbírek, Městská zbrojnice s více než třinácti stovkami exponátů, se po třiceti letech od otevření dočkala revitalizace. Je největší dochovanou historickou zbrojnicí v...

30. listopadu 2025  7:38

VIDEO: V plzeňském Tescu běhal divočák. Strážníci ho chytili v pekárně

ilustrační snímek

V sobotu před polednem zasahovala v plzeňské prodejně Tesco na ulici Rokycanská policie. V obchodě běhal divočák. Strážníci jej odchytili v pekárně obchodu a vypustili zpět do přírody. Nikomu se nic...

29. listopadu 2025  16:26

Nová tradice. Obce se v adventním období proměňují v živý svítící kalendář

Originální adventní kalendář s rozsvícenými čísly mají například v Chrástu u...

Některé obce či menší města v kraji se v adventním období proměňují ve velký adventní kalendář. Od 1. prosince až do Štědrého dne se postupně v oknech domů rozsvěcují adventní čísla, děti je hledají...

29. listopadu 2025  8:03

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Strážníci na nádraží křísili opilého německého fanouška, hlava mu visela z peronu

Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...

Bolestivě skončil výlet německého fotbalového fanouška do Plzně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy s domácí Viktorkou byl natolik ovlivněn alkoholem, že na vlakovém nádraží spadl na zem a zranil se....

28. listopadu 2025  15:42

Koronerka prohlásila seniorku za mrtvou, ta pak v rakvi ožila. Policie případ uzavřela

Koroner.

Policie ukončila případ koronerky, která letos v květnu prohlásila starší ženu z Plzně za mrtvou a ta později začala v rakvi dýchat. Podle kriminalistů se trestný čin nestal a případ předali lékařské...

28. listopadu 2025  15:39

Před 100 lety poprvé v Plzni rozsvítili vánoční strom, město rozdá sazenice

Lesníci připravují stovku sazenic vánočních stromečků, aby je v neděli rozdali...

Plzeň si letos připomíná 100 let od doby, kdy se na náměstí Republiky poprvé rozsvítil vánoční strom. Kulaté výročí město připomene darováním stejného počtu sazenic živých stromků. Zájemci si je pak...

28. listopadu 2025  12:12

Plzeň dál neporažená, Spartě pomohlo bodlo, body má i Sigma. A do jara ve třech?

S míčem se snaží projít Tomáš Ladra, sahá po něm Philipp Treu,

Posadil dlouhodobou jedničku, gólmana, který si nedávno odbyl debut v reprezentaci. Místo něj šoupl mezi tyče náhradníka, který si během podzimu postěžoval v médiích, jak ho štve, že nechytá. Navíc...

28. listopadu 2025  9:49

Škoda našich šancí, ale Freiburgu jsme to udělali hodně těžké, řekl plzeňský Memič

Plzeňský bek Amar Memič (vlevo) bojuje s Patrickem Osterhagem v utkání s...

Znovu si pronajal pravou stranu hřiště. Z pozice krajního beka kmital směrem vpřed i vzad, posílal centry do šestnáctky, ve druhém poločase se dostal i do nadějné střelecké pozice, ale míč mu na nárt...

27. listopadu 2025  22:42

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

27. listopadu 2025  20:44,  aktualizováno  20:54

Fanoušci Freiburgu v Plzni řádili ještě před zápasem, taky posprejovali kašnu

Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v...

Konflikt v klubu, nezaplacená útrata, posprejovaná kašna na náměstí Republiky nebo samolepky nalepené na všem, kde drží. Část příznivců Freiburgu, kteří přijeli na zápas Evropské ligy do Plzně, si...

27. listopadu 2025  20:22

Nehoda kamionu a dodávky v kopci u Rokycan zablokovala D5, dva zraněné vyprostili

Nehoda dodávky a kamionu zablokovala D5, dva lidi museli vyprostit (27....

Nehoda dodávky a kamionu zastavila dnes odpoledne provoz na dálnici D5 za Rokycany ve směru z Prahy na Plzeň. Havárie se stala kolem 16:00, v 17:35 dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic...

27. listopadu 2025  17:01,  aktualizováno  18:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.