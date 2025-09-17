Úmysl to nebyl. Za ponechání dítěte v rozpáleném autě jde žena před komisi

Autor:
  14:06
U přestupkové komise nakonec zřejmě skončí dvaadvacetiletá žena, která v červenci nechala v rozpáleném autě svoji roční holčičku. Hasiči rozbili okno, aby dítě, které mělo úpal, dostali ven. Policisté dospěli k závěru, že se ze strany matky nejednalo o úmyslné jednání a nemohou tedy zahájit trestní stíhání.
Vůz záchranné služby Plzeňského kraje.

Vůz záchranné služby Plzeňského kraje. | foto: ZZS PK

Plzeňští kriminalisté původně v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu opuštění dítěte. Ženě tak hrozilo až pět let vězení. Nyní případ překvalifikovali.

„Jelikož jsme v rámci prověřování neprokázali, že by se jednalo o úmyslné jednání, což je podmínka pro to, aby bylo možné ve věci zahájit trestní stíhání, případ jsme překvalifikovali a věc odevzdali k projednání přestupku na příslušný správní orgán,“ vysvětlila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Matka zamkla roční holčičku v rozpáleném autě a odešla, dítě zachránili hasiči

Dvaadvacetiletá žena nechala svou dceru v rozpáleném autě v ulici Na Belánce na začátku července. Policisté se s ženou snažili telefonicky spojit, ale marně. Kvůli hrozícímu nebezpečí proto hasiči rozbili okénko u auta a přehřáté batole vyndali ven a předali záchranářům.

„Roční holčičku jsme s úpalem, ale při vědomí převezli do nemocnice,“ uvedla tehdy mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.

Matka dorazila k autu až později. Celý zásah hasičů trval od výjezdu deset minut.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Na lávce nad silnicí je sebevrah, volají vyděšení řidiči policii. Mate je socha

Socha svatého Jakuba na nové lávce u Chotíkova přes frekventovanou silnici z Plzně na Karlovy Vary děsí řidiče. Šoféři se totiž bojí, že jde o sebevraha, který chce skočit dolů. Volají proto i na...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Na záchranářský vrtulník s pacientem někdo namířil laser, zranil člena posádky

Kriminalisté v Plzni pátrají po neznámém pachateli, který laserem oslnil posádku záchranářského vrtulníku, jenž právě transportoval do nemocnice pacienta. Jednoho z členů posádky zasáhl paprsek do...

Dole politika, nahoře loutky. Jak Rakušan na mítinku bavil Plzeň

Do setkání šéfa STAN Víta Rakušana s voliči ve spodním sále plzeňského kulturního centra Moving Station zbývá ještě asi čtyřicet minut, ale servírky horní kavárny už mají napilno. „Potřebuju lahev...

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc,...

Úmysl to nebyl. Za ponechání dítěte v rozpáleném autě jde žena před komisi

U přestupkové komise nakonec zřejmě skončí dvaadvacetiletá žena, která v červenci nechala v rozpáleném autě svoji roční holčičku. Hasiči rozbili okno, aby dítě, které mělo úpal, dostali ven....

17. září 2025  14:06

Krůček od tragédie. Dívka ve 4 hodiny ráno usnula na tramvajových kolejích

K další tragédii pod koly tramvaje se o víkendu schylovalo v Plzni. Dvacetiletá dívka, která se vracela z večírku, ve 4 hodiny ráno usnula schoulená na kolejích. Naštěstí si mladé ženy, která byla...

17. září 2025  9:55

Dálnice D5 na Tachovsku byla v noci uzavřená po srážce auta s náklaďákem

Nehoda nákladního a osobního automobilu uzavřela v úterý večer dálnici D5 poblíž Přimdy na Tachovsku ve směru na Prahu. Policie odkláněla provoz přes obce Svatá Kateřina, Přimda a Mlýnec. Provoz na...

16. září 2025  22:49,  aktualizováno  17.9 6:09

Historická vizáž za pár korun. Divadlo prodává kostýmy, zájem je velký

Spolky historického šermu či průvodci ze zámku, ale i široká veřejnost. Ti všichni v úterý ráno dorazili na výprodej divadelních kostýmů ze skladu Divadla J. K. Tyla v Plzni. K prodeji se vedení...

16. září 2025  14:56

Trolejová evoluce změní dopravu v Plzni, naftové autobusy mizí z ulic

V Plzni přibude linek, kde místo autobusů začnou jezdit trolejbusy na proud z baterií. Do konce roku 2029 budou Vinice obsluhovat tramvaje místo autobusů. Trolejbusy dovezou cestující i k...

16. září 2025  9:46

Dusno ve vedení kraje. Po zásahu NCOZ chce opozice stopnout rekonstrukci lázní

V bouřlivé atmosféře dnes jednali zastupitelé Plzeňského kraje. Na přetřes totiž přišel nedávný zásah NCOZ v budově krajského úřadu, kdy detektivové obvinili devět lidí z dotačních podvodů v...

15. září 2025  16:09

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc,...

15. září 2025  14:30

Z rodin se dojily peníze, přiznal mladík souzený za zotročování studentek

Rok po zahájení soudního jednání připustil třiadvacetiletý nezaměstnaný muž z Karlovarska, obviněný z dlouhodobého zotročování studentek, že některé věci popsané v obžalobě jsou pravdivé....

15. září 2025  14:20

Třináctý důchod ano, čtrnáctý ne. Musíme být realisté, říká lídr Stačilo!

Byl by pro vystoupení z Evropské unie a z NATO a podporuje vyplácení 13. důchodu. S těmito a dalšími názory objíždí v těchto dnech Plzeňský kraj jako nestraník lídr kandidátky Stačilo! v podzimních...

15. září 2025  14:06

Na záchranářský vrtulník s pacientem někdo namířil laser, zranil člena posádky

Kriminalisté v Plzni pátrají po neznámém pachateli, který laserem oslnil posádku záchranářského vrtulníku, jenž právě transportoval do nemocnice pacienta. Jednoho z členů posádky zasáhl paprsek do...

15. září 2025  9:51

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Na motokrosovém okruhu na Plzeňsku se vážně zranil jezdec, převážel ho vrtulník

Na závodním motokrosovém okruhu v Kramolíně na jižním Plzeňsku se v neděli vážně zranil jeden z jezdců. Transportoval ho vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice. Utrpěl těžší zranění horní končetiny...

14. září 2025  18:02

Na Tachovsku u D5 narazilo auto do betonové konstrukce, zasahoval i vrtulník

U Benešovic na Tachovsku poblíž sjezdu z dálnice D5 narazilo v neděli ráno osobní auto do betonové konstrukce. Zranění utrpěli tři lidé, dva z nich přepravil do nemocnice vrtulník. Řekli to krajští...

14. září 2025  9:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.