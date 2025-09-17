Plzeňští kriminalisté původně v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu opuštění dítěte. Ženě tak hrozilo až pět let vězení. Nyní případ překvalifikovali.
„Jelikož jsme v rámci prověřování neprokázali, že by se jednalo o úmyslné jednání, což je podmínka pro to, aby bylo možné ve věci zahájit trestní stíhání, případ jsme překvalifikovali a věc odevzdali k projednání přestupku na příslušný správní orgán,“ vysvětlila policejní mluvčí Michaela Raindlová.
|
Matka zamkla roční holčičku v rozpáleném autě a odešla, dítě zachránili hasiči
Dvaadvacetiletá žena nechala svou dceru v rozpáleném autě v ulici Na Belánce na začátku července. Policisté se s ženou snažili telefonicky spojit, ale marně. Kvůli hrozícímu nebezpečí proto hasiči rozbili okénko u auta a přehřáté batole vyndali ven a předali záchranářům.
„Roční holčičku jsme s úpalem, ale při vědomí převezli do nemocnice,“ uvedla tehdy mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.
Matka dorazila k autu až později. Celý zásah hasičů trval od výjezdu deset minut.