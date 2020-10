Splnění snu o vodovodu v Malesicích se odkládá, potřebné miliony Plzeň nemá

Podle vyjádření lidí z vedení radnice by vodovod a kanalizace pro Malesice stály celkem téměř 300 milionů korun. I v důsledku výpadku příjmů při koronavirové krizi nebude zřejmě v možnostech Plzně takové finance na zmíněnou investici použít.

Starosta Plzně-Malesic Aleš Tolar nicméně vyzývá vedení města, aby svůj postoj přehodnotilo. Zdůrazňuje, že k vylepšení infrastruktury v Malesicích se město zavázalo před 18 roky v přístupové smlouvě, na jejímž základě se Malesice staly součástí Plzně.

Tolar připomíná, že radnice letošní zvýšení ceny vody v Plzni zdůvodnila mimo jiné potřebou získat prostředky na investici do rozvoje vodohospodářské sítě v Malesicích.

Radní pro ekonomiku David Šlouf řekl, že v první fázi plánů se v případě Malesic plánovalo pouze vybudování kanalizace.

„A ta etapa měla stát 65 milionů korun. Byla na to přislíbená dotace 35 milionů a město by dofinancovalo zbývajících 30 milionů. Před čtvrt rokem jsem předpokládal, že to zvládneme,“ uvedl Šlouf.

Projektem se pak ale zabývali zástupci Vodárny Plzeň a připravili podrobnější analýzu. Z té mělo vyplynout, že na vybudování kanalizace pro Malesice bude zapotřebí zhruba 130 milionů korun. Přibližně stejná částka by byla zapotřebí na vybudování vodovodu.

Budování vodárenské infrastruktury se nerozjede

Podle Šloufa sami zástupci Vodárny upozornili, že by se jednalo o velmi vysokou investici, po které by se ale připojilo velmi málo lidí.

„Ekonomicky to nevychází. Představitelé Vodárny akci považují za neefektivní. Pokud bych na to měl hledat peníze, pak by to znamenalo škrtnout něco, s čím se počítá v rozpočtu. V koalici jsem napříč politickým spektrem nezaznamenal jediný náznak ochoty do toho jít,“ sdělil Šlouf.

Náměstek primátora a šéf představenstva Vodárny Pavel Šindelář uznal, že loňské prohlášení, že se cena vody zvedá i kvůli investici v Malesicích, už neplatí. „Ale důvod je jasný. Město má výrazně nižší příjmy od státu a nebude se tedy pouštět do větších investic,“ řekl.

Náměstek odhadl, že v letech 2021 a 2022 se budování vodárenské infrastruktury v Malesicích nerozjede.

„Budeme rádi, když nebudeme muset omezovat provozní výdaje,“ konstatoval. „Připojení Malesic na vodovodní a kanalizační sítě by mohlo stát 250 až 300 milionů korun. A problém je, že v blízké době nevidím možnost získat na to větší dotaci.“

Starosta: Odvod splašek by měl být samozřejmostí

Starosta Malesic tvrdí, že argumenty vedení města jsou pro něho obtížně přijatelné.

„Jakkoliv chápu složitost dnešní ekonomické situace, nemůže mě uspokojit odpověď v tom smyslu, že vybudování kanalizace pro malesické občany se jeví natolik drahé, že by to bylo možné jen za cenu škrtů v rozpočtu na úkor jiných investic. A že by k tomu musela být politická vůle, která momentálně není,“ prohlásil.

Vedení města by si podle něj mělo počínat zodpovědně vůči občanům městského obvodu a pomoci zajistit v Malesicích spolehlivý zdroj vody a odvod splaškových vod a jejich vyčištění dříve, než se dostanou do Malesického potoka nebo řeky Mže.

„Jsem přesvědčený, že toto by měla být ve 21. století samozřejmost,“ uvedl.