Kriminalisté původně pracovali s verzí, že jednašedesátiletý muž zemřel násilnou smrtí a případ kvalifikovali jako vraždu.
Mrtvý cizinec ležel v parku u ubytovny v bývalém zámku v Malesicích. Našel ho náhodný svědek v dopoledních hodinách. Už odpoledne kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírali z jeho vraždy.
U ubytovny v Plzni našli zavražděného muže, policie zadržela podezřelého
Nyní ale přišli s novou verzí, že se nemuselo jednat o násilný trestný čin. „Kriminalisté věnovali od prvopočátku jejich práce na místě události tomuto případu maximální pozornost a přistupovali k němu s co největší důsledností, neboť na místě vše nasvědčovalo tomu, že se na smrti muže podílela jiná osoba,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Z výsledků nařízené soudní pitvy vyplynulo, že muže nemusel nikdo zavraždit. „Krajští kriminalisté pracují s několika možnými verzemi včetně té, že si zranění mohl poškozený způsobit sám,“ pokračuje mluvčí. Jak muž zemřel ani jaká měl zranění, ale policisté neupřesnili.
Podezřelého muže, kterého v úterý zadrželi, ve středu propustili.