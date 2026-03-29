Lumír Aschenbrenner z ODS starostoval 28 let, kandidovat už nebude

Jaroslav Nedvěd
  8:16
V Plzni je už starostovskou legendou. Městský obvod Plzeň-Slovany vede zhruba 28 let. V letošních říjnových komunálních volbách už však Lumír Aschenbrenner z ODS o křeslo starosty Slovan usilovat nechce. Hodlá se soustředit na obhajobu mandátu senátora, kterým je od roku 2014.
Lumír Aschenbrenner už znovu nebude kandidovat na starostu městského obvodu Plzeň-Slovany.

Lumír Aschenbrenner už znovu nebude kandidovat na starostu městského obvodu Plzeň-Slovany. | foto: Petr Eret, MF DNES

Pokud bude moci ODS po volbách získat pozici v čele samosprávy na Slovanech, měla by ji obsadit dosavadní místostarostka Eva Trůková z ODS. Podle toho také dopadly primárky v ODS, kde se vybíralo pořadí kandidátů pro Slovany. „Na prvním místě má být Eva Trůková a Lumír Aschenbrenner na třetím,“ sdělil předseda ODS na Slovanech David Šlouf.

Aschenbrenner potvrdil, že se změna neodehrála proti jeho vůli, ale že ji delší čas plánoval. „V letošních komunálních volbách jsem se rozhodl již nekandidovat z pozice lídra na starostu. Důvodem určitě není pocit vyhoření nebo opotřebení. Spíše snaha, aby nedošlo k opotřebení voličů. Doufám, že nějaké výsledky jsou za mnou vidět. Po více než čtvrt století, přesněji 28 letech, v čele Slovan ale cítím, že je vhodné dát šanci vést obvod někomu mladšímu. Bude-li mít nově vzniklé vedení obvodu zájem, rád mu budu v nějaké pozici nápomocen. V podzimních volbách se soustředím na obhajobu senátního mandátu za Koalici pro Plzeň,“ uvedl Aschenbrenner.

Pokud doufá, že nějaké výsledky jsou za érou jeho starostování vidět, pak k těm viditelným, o které se zasadil, patří například revitalizace Jiráskova náměstí, která má co nevidět začít.

Jako starosta také podporoval úpravy Božkovského ostrova, který se v posledních letech proměnil v příjemnou rekreační oblast. Prosadil také instalaci pamětní desky na Václava Havla u vchodu do borské věznice, kde byl bývalý prezident ještě jako disident za komunistického režimu vězněný.

Jako starosta patřil také k iniciátorům bigbítového prvomájového festivalu Milník času pořádaného ve Chvojkových lomech. V minulosti Aschenbrenner o akci tvrdil, že je mimo jiné „pomstou“ za svátek práce.

Aschenbrennerův městský obvod Plzeň-Slovany je dlouhodobě pomyslnou baštou občanských demokratů. V komunálních volbách v roce 2022 tam koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) získala přes 38 procent hlasů, což bylo zhruba o 12 procent víc, než získalo hnutí ANO.

Jako paradox vypadá skutečnost, že v senátních volbách obvod Plzeň-město, kde kandidoval, právě Slovany nezahrnuje. Přesto Aschenbrenner v hlasování vítězil s přesvědčivým výsledkem.

Letos bude Lumír Aschenbrenner slavit 66. narozeniny.

